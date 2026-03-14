Project Helix и будущее Xbox — почему Steam не появится на консолях Microsoft

Когда Microsoft говорит «Project Helix», геймеры видят гибридное устройство. Но смысл другой: Xbox превращается в систему, где все устройства работают по одним правилам
В середине марта на выставке GDC нам анонсировали Project Helix и рассказали некоторые подробности о будущих игровых устройствах Microsoft. Нам достаточно чётко и понятно объяснили будущую концепцию игрового направления и вектор развития. У большой корпорации простое и понятное видение своей экосистемы: все устройства с экраном — это Xbox. Ничего не поменялось со времён Фила Спенсера, и новое руководство достаточно ясно дало понять: игровые устройства и консоли всё ещё две совершенно разных ветви.

Предисловие

Меня сильно удивили новости последних дней из игрового лагеря зелёных. Одни горячие головы внемлют другим и пересказывают события без полного осознания происходящего. Джейсон Рональд достаточно чётко и ясно высказал своё мнение и продемонстрировал на слайдах, что нас ждёт в обозримом будущем.

Project Helix — это не кодовое название устройства, а общая стратегия развития всех гаджетов в одной экосистеме. Единообразие и прозрачность для геймеров с любым игровым устройством. Чем больше вслушиваюсь в его слова, тем отчётливее слышу об объединении Microsoft Store и Xbox Store. Нет ни одного упоминания, что на «консолях Xbox» будет запускаться Steam. Абсолютно везде говорится, что сторонние магазины будут на «Xbox». Если вы не понимаете разницы, то вот примеры из его выступления.

Зачем козе баян, или Xbox Play Anywhere

Если исходить из точки зрения, что будущая игровая консоль будет поддерживать магазин Steam и игры из него, то совершенно непонятно, зачем Microsoft последние пару лет гиперактивно продвигает заплесневелый сервис из былых времён. Он избыточен и потеряет свою актуальность в день релиза новой консоли.

Но руководитель разработки будущего игрового устройства уделяет данному вопросу довольно много времени. Более того, он делает акцент на том, что в игры с Xbox Play Anywhere играют значительно дольше, чем в обычные.

Это прямо противоречит концепции «гибридного устройства». Возможно, я чего-то недопонимаю — поправьте меня в комментариях.

Самый знаменитый снимок с презентации GDC 2026

Он в каждой новости, в каждом ролике, в каждом обсуждении. Каждую строчку данной фотографии разобрали на молекулы. Я не носитель английского языка и могу ошибаться в некоторых моментах, но на скриншоте нет ни единого упоминания магазинов Steam, Epic Games Store, GOG, VK Play, EA app, Ubisoft Store. А вы видите их упоминания?

Скажу больше: во время презентации ни разу не был упомянут ни один из перечисленных магазинов. Даже намёков не было. Откуда у общественности появилось мнение, что на консолях Xbox будут запускаться данные лаунчеры, — мне принципиально непонятно. Но мы продолжаем наблюдать за слайдом и внимательно читаем первые две строчки. Буквально написано:

Инновация проекта «Хеликс»: запускает ваши консольные игры Xbox и игры для ПК. Здесь нет речи про железо — тут говорится про контент. Если бы речь шла про железо, то надпись звучала бы «play PC games on your Xbox console» или похоже.

Следующая генерация Xbox

Думаю, на скриншоте ниже наглядно видно, что следующим поколением Xbox называется не какое-то определённое устройство, а целое направление, состоящее из разномастных гаджетов. «Это всё Xbox» никуда не пропало. Просто изменились маркетинговые акценты.


Программно-аппаратный комплекс для создания игр

Ну и вишенка на торте. Весь процесс и место Project Helix в новой иерархии Microsoft. Фото со стенда на выставке. Нам прямо говорят, что инструменты разработки теперь становятся унифицированными для консолей и персональных компьютеров. Создав игру для Windows, вы сможете адаптировать её под любую систему.

Это и есть Project Helix — общие инструменты для всех систем. Если рассматривать нашу консоль, то её называют Project Helix, так как игры для неё создаются этими инструментами. Оттуда же и спиральки в логотипе.

Почему это будет не ПК с оболочкой Xbox

Тут надо сделать небольшую оговорку. Для работы Project Helix нужно, чтобы система отвечала определённым требованиям и прошла обряд посвящения. Как и каким образом это будет происходить — сложный организационный вопрос, и ответить на него затрудняюсь.

Но для тех, кому очень хочется, Фил Спенсер придумал запасной план: ставишь оболочку Xbox и получаешь тот же опыт, что и настоящие геймеры. Xbox Play Anywhere вам поможет.

Эмуляторы консольных игр на ПК

В последнее время люди обожают рассуждать, как Microsoft создаст эмулятор для запуска старых игр на персональных компьютерах. Мол, накатят оболочку и через эмулятор будут запускать игры прошлого поколения. Помимо того, что ни один современный ПК не потянет игры, созданные для Xbox Series X, подобные эмуляторы легко вскрываются, после чего вся библиотека Xbox окажется выложенной в зелёном магазинчике. В отличие от закрытой консольной архитектуры, в Windows даже Denuvo смогли распотрошить.

Но если вдруг «мелкомягким» удастся создать неприступную крепость, каждую игру нужно заново лицензировать для запуска на новом устройстве. Ни один издатель по доброй воле не захочет терять деньги на пустом месте. Для тех, кто в танке: игры по обратной совместимости Xbox 360 не просто так прекратили выпускать — «майки» не смогли получить одобрение всех разработчиков.

Почему на консолях Xbox не будет работать Steam

Потому что это не персональный компьютер, а аппаратно-программный комплекс. В нём будут работать только игры, специально созданные под него. Они на 99,99% будут идентичны обычным, но в них не будет Denuvo и прочих средств защиты. Магазинчики будут доступны только на обычных Xbox с оболочкой.

Разработка нового DirectX

А вот это выстрел в голову Steam или самому себе, конкретику узнаем через пару лет. Microsoft глубоко интегрирует нейросети в свое нутро и прямо заявляет, что будет использовать их в Project Helix.

На втором скриншоте выше перечислены все инновации будущего проекта. В частности упоминается AMD FSR Next и глубокое сжатие текстур. Всеми любимый Proton из SteamOS не сможет их повторить, так как это закрытая информация с особенностями.

Захотят ли разработчики использовать новые инструменты для создания игр по новым требованиям или останутся верны дядюшке Габену — вопрос открытый. Но одно устройство из двух вылетит в трубу.

Послесловие

Project Helix — это не название одного определённого устройства. Это система и направление движения. Лейтмотив «Это всё Xbox» никуда не делся. Microsoft унифицирует и оптимизирует все свои направления под общие стандарты.

Это несколько устройств с общим видением. На одних будет стоять оболочка с играми по программе Xbox Play Anywhere, на других будут выпускаться проекты с минимальными затратами на оптимизацию. Прямо сейчас огромный зоопарк устройств облагораживают и упрощают. Идёт работа по созданию инструментов.

Переплетение ДНК — это не создание устройства «всё в одном» за очень дорого. Переплетение ДНК — это стандартизация ПК, консолей и портативных гаджетов.

васютин xbox play anywhere project helix будущее xbox xbox nextgen magnus xbox и steam слухи консоли microsoft нового поколения презентация gdc xbox стратегия microsoft gaming экосистема xbox
