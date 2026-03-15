Технология трассировки лучей способна заметно преобразить графическую составляющую любой игры, что и продемонстрировал эксперт YouTube-канала MxBenchmarkPC, сравнив качество изображения с включённой и отключённой функцией в Grand Theft Auto V Enhanced. Для тестов он использовал ПК, снабжённый процессором Intel Core i7-14700F и видеокартой GeForce RTX 5080. Тестирование проводилось в разрешении 4K с пресетом Ultra и DLSS 4.5 в режиме Quality.

Может быть интересно

В большинстве сцен, которые сравнил эксперт, видны заметные улучшения картинки при использовании трассировки лучей как в солнечную, так и дождливую погоду, что достигается за счёт реалистичного освещения и отражений.

При этом в отдельных случаях, трассировка лучей способна испортить картинку, хоть и не критично — это особенно заметно на границе света и тени в некоторых сценах, где наблюдаются проблемы с яркостью.

Источник фото: MxBenchmarkPC/YouTube

Также использование трассировки лучей заметно уменьшает показатели частоты кадров — в частности, на указанном ПК с RTX 5080 включение RT снижало fps в полтора-два раза, хотя это не столь критично, учитывая, что частота кадров всё равно составляла как минимум 55-60 fps.

&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;

