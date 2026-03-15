Чуть ранее стало известно, что некоторые устройства Samsung подвержены проблеме, которая выражается в невозможности доступа к файлам и совершения ряда действий, связанных с диском C, что также нарушает работоспособность некоторых приложений. Некоторые пользователи предположили, что это происходит из-за апдейта KB5077181, но компания Microsoft провела собственное «расследование», выявив причину данной проблемы, пишет издание Neowin.

Источник фото: Neowin

Как сообщает Microsoft на своём официальном сайте, данная проблема, возникающая на ряде устройств Samsung под управлением Windows 11 версий 25H2 и 24H2, вызвана приложением Samsung Galaxy Connect. Таким образом, обновление KB5077181 не связано с появлением описанной ошибки, как предполагали некоторые пользователи. Компания Samsung уже приняла соответствующие меры, временно удалив проблемную версию приложения из Microsoft Store, чтобы предотвратить его распространение.

В настоящее время Microsoft и Samsung прорабатывают дальнейшие шаги, которые позволят исправить ошибку и восстановить частичную потерю работоспособности затронутых устройств.