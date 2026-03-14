Девайс не будет относиться к числу флагманов, что даёт надежду на разумную цену

Инсайдер Digital Chat Station ещё в феврале раскрыл планы бренда Vivo по выпуску своего первого смартфона с аккумулятором ёмкостью более 10 000 мАч. В частности, типичная ёмкость, по данным источника, может составить от 11 000 до 12 000 мАч. Для сравнения, максимум, что сегодня могут предложить смартфоны Vivo – это 8 000 мАч в моделях Y500.

Теперь же инсайдер добавил пару важных уточнений. Во-первых, устройство готовится к анонсу лишь в середине года. Во-вторых, это не флагман, а представитель среднего ценового сегмента. Кроме того, данный автор обычно уточняет, если речь идёт о суббренде. Однако в данном случае в обоих сообщениях упоминается именно сама Vivo, а не её дочерний бренд iQOO.

К наиболее известным смартфонам Vivo в среднем ценовом сегменте можно отнести модели серий S и V. Причём представители последней обычно выходят за пределы Китая и продаются на глобальном рынке. Напомним, среди обычных (не защищённых) смартфонов на данный момент отметку в 10 000 мАч уже преодолели два производителя – Honor и Realme. Подобные достижения становятся реальностью благодаря новым литий-ионным аккумуляторам с кремний-углеродным анодом, которые часто упрощённо называют кремний-углеродными.