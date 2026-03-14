Они позиционируются как альтернатива Intel Xeon Gold 6338 и AMD Zen 3 для госсектора и промышленности

Российская компания «Трамплин Электроникс» сообщила о выпуске первой партии опытных серверных процессоров «Иртыш С 632». Их создавали для серверов, систем хранения данных и инфраструктуры обработки информации, где важны надежность, локализация технологий и стабильные поставки. Семейство «Иртыш» строится на архитектуре LoongArch. Проект ориентируется на задачи, связанные с обработкой больших массивов данных и эксплуатацией серверной инфраструктуры.

Разработчики рассматривают несколько направлений применения. Процессоры подходят для облачных платформ и центров обработки данных, где требуется контроль над хранением информации. Еще одна область — высокопроизводительные вычисления. Такие системы используют в научных исследованиях и инженерных расчетах.

Чипы также могут работать во встраиваемой электронике. Речь идет об автоматизированных системах управления, программируемых логических контроллерах и бортовых устройствах. Первым представителем линейки стала модель «Иртыш С 632». По уровню производительности ее сопоставляют с серверными процессорами Intel Xeon Gold 6338 и решениями на архитектуре AMD Zen 3. Разработчики ориентируются на заказы от российских компаний. Среди потенциальных пользователей называют государственные структуры, финансовые организации, промышленность, транспорт и медицинский сектор.

Фото: предоставлены «Трамплин Электроникс»