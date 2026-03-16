Компании опасаются, что нынешний ажиотажный спрос на чипы схлынет быстрее, чем они успеют запустить новые заводы и тогда отрасль столкнется с переизбытком продукции

Появилось сообщение о том, что южнокорейские производители микросхем памяти, включая Samsung и SK hynix, задумались и пересмотре подхода к расширению производственных мощностей. Как пишет Chosun Biz, компании фиксируют резкий рост цен и дефицит DRAM, но при этом учитывают, что спрос на память вскоре может снизится. Контрактные цены на DRAM растут быстрыми темпами. На рынке наблюдается дефицит, и спрос продолжает увеличиваться. Производители получают выгоду от этой ситуации, но не спешат резко увеличивать мощности.

Источник изображения: SK hynix

Samsung считает текущий рост рынка временным. По данным Chosun Biz, компания ожидает, что дефицит DRAM может закончиться к 2028 году. Поэтому производитель осторожно подходит к инвестициям и старается избегать чрезмерного расширения производственных мощностей. Осторожность объясняет опыт последних лет. После пандемии COVID-19 рынок персональных компьютеров замедлился, а корпоративный сектор сократил закупки. В результате образовался избыток памяти, которую в последствии довольно долго реализовывали.

Сейчас клиенты требуют больше HBM и DRAM для инфраструктурных решений. Без новых производственных линий этот спрос закрыть сложно. При этом компании учитывают простой риск: если спрос стабилизируется, лишние мощности быстро превратятся в проблему для рынка.