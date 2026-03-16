Global_Chronicles
Samsung и SK hynix пересматривают планы по расширению выпуска DRAM из-за риска перепроизводства
Компании опасаются, что нынешний ажиотажный спрос на чипы схлынет быстрее, чем они успеют запустить новые заводы и тогда отрасль столкнется с переизбытком продукции

Появилось сообщение о том, что южнокорейские производители микросхем памяти, включая Samsung и SK hynix, задумались и пересмотре подхода к расширению производственных мощностей. Как пишет Chosun Biz, компании фиксируют резкий рост цен и дефицит DRAM, но при этом учитывают, что спрос на память вскоре может снизится. Контрактные цены на DRAM растут быстрыми темпами. На рынке наблюдается дефицит, и спрос продолжает увеличиваться. Производители получают выгоду от этой ситуации, но не спешат резко увеличивать мощности.

Источник изображения: SK hynix

Может быть интересно

Samsung считает текущий рост рынка временным. По данным Chosun Biz, компания ожидает, что дефицит DRAM может закончиться к 2028 году. Поэтому производитель осторожно подходит к инвестициям и старается избегать чрезмерного расширения производственных мощностей. Осторожность объясняет опыт последних лет. После пандемии COVID-19 рынок персональных компьютеров замедлился, а корпоративный сектор сократил закупки. В результате образовался избыток памяти, которую в последствии довольно долго реализовывали.

Сейчас клиенты требуют больше HBM и DRAM для инфраструктурных решений. Без новых производственных линий этот спрос закрыть сложно. При этом компании учитывают простой риск: если спрос стабилизируется, лишние мощности быстро превратятся в проблему для рынка.

#samsung #sk hynix #hbm #dram #рынок памяти
Источник: chosun.com
Сейчас обсуждают

Stanislav_i
08:09
Здорово. Только нет же у нас мощностей для производства и даже собственную архитектуру выкатить очень непросто, как я понимаю. Loongson 3A5000(3B5000), LA464 gen 1, 4-32 ядра. Я так понимаю, это он. К...
В РФ представили первую партию серверных процессоров «Иртыш С 632» для серверов и дата-центров
Chihonya
08:04
Никогда такого не было и вот опять))))
Мартовское обновление Windows 11 вызывает сбои и зависания
Димасик
07:49
-внезапно почувствовал сильное тепло на запястье- Этож какой у него болевой порог, если при таком ожоге он почувствовал сильное тепло!?) По идее там п___ц как больно должно было быть!)
Пользователь Apple Watch заявил об ожоге от часов и шести месяцах безрезультатных обращений в Apple
Виталий Крюков
07:35
17 дней жду от вас письма... Или боитесь? Или есть что скрывать?
Мишустин: В России в 2025 году построено и модернизировано свыше 28 000 километров автодорог
Виталий Крюков
07:32
Ошибки, ошибки... А так же отсутствие воспитанности, уважения, трусливое скрытие своего аккаунта, ненормальное отношение к обычным людям-украинцам, среди которых у половины россиян есть родственники, ...
Мишустин: В России в 2025 году построено и модернизировано свыше 28 000 километров автодорог
Виталий Крюков
07:25
:-)))) мда, бот есть бот... Самостоятельно мыслить не умеет. Проверить ОЧЕНЬ легко, но только если есть голова на плечах, а в голове мозг, который умеет думать. Сочувствую... Если подумать - можно на...
Мишустин: В России в 2025 году построено и модернизировано свыше 28 000 километров автодорог
Сергей Анатолич
06:51
Мне это нравится: в Пензе, Сибири и на Алтае! Я так понимаю автор считает Сибирь и Алтай городами, как Пенза?
СК проверяет массовое изъятие и убой коров в Пензе, Сибири и на Алтае под предлогом инфекции
Ник
06:08
Посмотрел свой эпик: Показаны позиции с 1 по 539 из 539 Ни одной игры там не покупал)
Накопил более 300 игр за пять лет в Epic Games Store — показываю самые лучшие
Bernigan
04:57
Да семью и детей не прокормить на заработок с местных статеек, он вон даже 3060 не может поменять на норм карту от амд, денег нету, приходится с мылом ДЛСС играть
Накопил более 300 игр за пять лет в Epic Games Store — показываю самые лучшие
Garthar
04:04
Так варвар во всех играх близзов всегда наносил тонны урона просто бегая или прыгая. Правила "бери вара в игре от близзов" работало 100%. Самый фэйсролльный класс.
Премиальная Diablo IV — чистейший пример Pay-to-Win, лудомании и слотов в казино
