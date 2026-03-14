Global_Chronicles
Кооперативный шутер про зомби от создателей World War Z получил в Steam 76% положительных отзывов
Кооперативный шутер John Carpenter’s Toxic Commando наконец вышел на игровых платформах после переноса релиза. В Steam игра уже получила «в основном положительные» отзывы пользователей.

Кооперативный шутер John Carpenter’s Toxic Commando, анонсированный в 2023 году, появился на игровых платформах после переноса сроков релиза. Первые отзывы игроков в Steam оказались преимущественно положительными, а стартовое количество пользователей оказалось довольно высоким.

Изображение: John Carpenter's Toxic Commando 

Как пишет Notebookcheck, на момент публикации игра собрала более 1500 пользовательских отзывов в Steam. Около 76% из них оказались положительными, что позволило проекту получить рейтинг «в основном положительные». Пользователи хвалят миссии, боевую систему и разнообразие оружия. Некоторые даже ставят Toxic Commando выше таких игр, как Back 4 Blood или режим «Зомби» из Call of Duty.


В первые сутки после релиза игра достигла пика в 14 288 одновременно играющих геймеров. Эти данные приводит сервис SteamDB. Показатель оказался почти вдвое выше максимального онлайна игры World War Z в Steam.

Игровой процесс ориентирован на кооператив для четырех человек. Игроки объединяются в команды и отбиваются от полчищ зараженных. Можно оживатьь напарников, делиться патронами и прикрывать друг друга.


Разработчики используют движок Swarm Engine от Saber Interactive. Та же технология применялась в World War Z и Warhammer 40,000: Space Marine 2. Она позволяет выводить на экран сотни и даже тысячи зомби одновременно.

В игре широкий выбор оружия и гранат, а также специальные способности. Кроме того, игра включает в себя полуоткрытые карты с разбросанной по локациям техникой. Некоторые транспортные средства оснащены тяжелым вооружением или специальными приспособлениями, в то время как другие просто помогают игрокам быстро перемещаться по территориям, кишащим зомби.

#steam #игра #saber interactive #шутер #кооперативный шутер #swarm engine #john carpenter’s toxic commando #зомби-шутер
Источник: notebookcheck.net
