This_is_the_way
Самый большой паровоз в мире отправился в тур по США к 250-летию страны
Union Pacific запустил легендарный паровоз Big Boy No. 4014 в первое трансконтинентальное турне. Машина длиной 40 метров и весом 540 тонн проедет от Вайоминга до Калифорнии, а затем отправится на восточное побережье.

Самый большой действующий паровоз в мире снова в движении. Union Pacific отправил Big Boy No. 4014 в турне по стране. Старт назначен на 29 марта из Шайенна (Cheyenne), штат Вайоминг. Первая остановка запланирована в Калифорнии, затем в Неваде и Юте. Публичные показы пройдут 10–11 апреля в Розвилле и 18–19 апреля в Огдене. На этих мероприятиях посетители смогут увидеть локомотив вблизи. Также работает онлайн-трекер, через который можно следить за маршрутом в реальном времени.

Может быть интересно

Источник изображения: https://www.rail-suppliers.com/

Big Boy построили в 1941 году для перевозки тяжелых грузов в военное время. Всего выпустили 25 таких машин. До наших дней сохранилось восемь, работает только эта. За свою историю паровоз проехал больше 1,6 миллиона километров. В 1961 году его отправили на пенсию, но в 2019 восстановили.

Источник изображения: https://slate.com/

Размеры локомотива внушительные. Длина составляет 40 метров, вес около 540 тонн. Из-за большой длины раму сделали шарнирной, чтобы паровоз мог вписываться в повороты. Колесная формула 4-8-8-4: четыре направляющих колеса спереди, две группы по восемь ведущих колес и четыре поддерживающих сзади.


Источник изображения:https://railfan.com/

В этом году к Big Boy прицепят еще два исторических локомотива и новый, специально посвященный юбилею. Ему присвоили номер 1776 — в честь года подписания Декларации независимости США. На борту будет эмблема комиссии America250, которая занимается празднованием 250-летия страны.

Восточная часть маршрута пока в разработке. Ожидается, что она стартует позже весной. Организаторы обещают, что это первый в истории случай, когда Big Boy доедет до Атлантического побережья. Union Pacific отмечает, что паровоз остается символом инженерной мысли и частью промышленного наследия страны.

#сша #инженерия #локомотив #паровоз #america250 #big boy #big boy no. 4014 #union pacific #самый большой паровоз #тур по стране
Источник: popsci.com
Популярные новости

Счастливчик купил набор DDR5 32 ГБ с Ryzen 5 7600X и матплатой B850 за $87 из-за ошибки магазина
2
Умные часы Samsung Galaxy Watch Ultra 2 получат поддержку 5G и чип Snapdragon
2
Разработка игры Cyberpunk 2077 официально завершена
5
В Госдуме объяснили какие VPN продолжат работать в России
22
В России разработали газотурбинный двигатель для карьерного самосвала БЕЛАЗ
16
В РФ представили первую партию серверных процессоров «Иртыш С 632» для серверов и дата-центров
21
Эксперт сравнил качество изображения AMD FSR 4.1 с FSR 4 и Nvidia DLSS 4.5
2
Магазин отказался заменить модули ОЗУ по гарантии из-за возросших цен на DDR5
2
В MxBenchmarkPC сравнили RTX 3080 10 ГБ и RTX 5070 в паре с Core i7-14700F в популярных играх
+
Аналитическая компания Counterpoint Research не видит сценариев для падения цен на память
+
WSJ: Китайская компания ByteDance получила доступ к передовым ИИ-чипам NVIDIA B200
+
ViewSonic выпускает игровой монитор XC27G66-2K с 27-дюймовой IPS-панелью QHD и частотой до 340 Гц
+
Вышел мессенджер Columba, в котором можно переписываться и звонить без интернета
+
В ЕС сертифицировали китайскую систему помощи водителю G-ASD на базе ИИ
+
На YouTube-канале NJ Tech сравнили быстродействие RTX 2070 Super с двумя версиями драйверов
+
Эксперт сравнил качество изображения и fps в GTA V на RTX 5080 с трассировкой лучей и без неё
1
Microsoft подтверждает проблему с доступом к диску C в Windows 11 на ряде устройств из-за KB5077181
7
Пользователи Windows 11 жалуются на проблемы с GPU и ряд других багов после установки KB5079473
+
Новые данные ученых ставят под угрозу планы колонизации Марса из-за пониженной гравитации
1
Аналитики подсчитали убытки компаний из-за онлайн-шопинга в рабочее время
1

Популярные статьи

«Удачи, веселья, не сдохни»: это уже и не фантастика (обзор фильма)
10
Краткое тестирование термопасты ID-Cooling Frost X25
28
Project Helix и будущее Xbox — почему Steam не появится на консолях Microsoft
3
Накопил более 300 игр за пять лет в Epic Games Store — показываю самые лучшие
+

Сейчас обсуждают

randomXP
16:37
Добро, как система освободится - сделаю подробное тестирование, покажу, сколько жрет каждое ядро, как греется и сколько это балов набирает. Вопрос - 20Вт каждое ядро жрет на какой частоте/напруге у т...
Краткое тестирование термопасты ID-Cooling Frost X25
Phantom Lord
16:26
Лечиться тебе пора! И от балабольства тоже. 1. Тебе давным давно в посту поросили показать баллы - этого нет 2. Тебя просят показать частоты в синьке - тоже нет 3. Материнка, я уже просто уверен, что...
Краткое тестирование термопасты ID-Cooling Frost X25
randomXP
16:25
Главное - верь в это! Я 2 скрина , ты - 0. Сам только балаболишь и оскорбляешь. Зачем? Тебе за это денег платят? Или моя система рвет твои представления о вселенной, и ты не можешь с этим жить дальше...
Краткое тестирование термопасты ID-Cooling Frost X25
Phantom Lord
16:12
У тебя кроме твоего балабольства ничего нет, клоун ))) Клоун, у тебя хотя бы 4.1 по всем ядрам берёт проц в синебенче с таким жутким ограничением по мощности? )))
Краткое тестирование термопасты ID-Cooling Frost X25
randomXP
16:12
Интересно, у меня есть аргументы, факты - а у тебя только ругань и оскорбления)) Ну-ну, далеко пойдешь по жизни!
Краткое тестирование термопасты ID-Cooling Frost X25
Nikolay Klimenko
16:08
У меня 9700x и такие настройки рво: ppt 120 tdc 95 edc 170 curve -30 в осст линпак греется максимально 88 градусов, башня id cooling frozn a620 pro
Три процессора AMD Ryzen 7 9700X подряд сгорели на одной и той же матплате ASRock
32Влад32
16:03
В игре на 1-м месте стоит сам игровой процесс. Все остальное - вторично. Можно подумать, что когда вы утром идете на работу, то только и разглядываете, как травка на газонах растет, какие ямки на доро...
Игроков в Minecraft и Roblox мало привлекает гиперреалистичная графика AAA-игр
si-cat
16:02
"...Ну и ресурс ГТД-1250 500 часов.." 500 - это межремонтный ресурс, иксперд диванный :)) Кстати - у В-92С2 он такой же, что по армейским нормам вполне нормально... Ну и кстати: в Белазьем варианте ...
В России разработали газотурбинный двигатель для карьерного самосвала БЕЛАЗ
Nikolay Klimenko
16:02
Для интереса прогуглил 18 лет асрок, как не дочерка асуса. Но суть в том как на асроке горят 9000, так и на асусе бывают случаи, их достаточно много, особенно x3d 9000. Но всё равно это мизер с многом...
Три процессора AMD Ryzen 7 9700X подряд сгорели на одной и той же матплате ASRock
32Влад32
15:58
На самом деле богатые "элиты" мира от этого не страдают. Все делается, чтобы гнобить простых людей. Слишком хорошо жить стали ))
Ключевые металлы для производства микросхем растут в стоимости из-за ситуации на Ближнем Востоке
