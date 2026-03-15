Union Pacific запустил легендарный паровоз Big Boy No. 4014 в первое трансконтинентальное турне. Машина длиной 40 метров и весом 540 тонн проедет от Вайоминга до Калифорнии, а затем отправится на восточное побережье.

Самый большой действующий паровоз в мире снова в движении. Union Pacific отправил Big Boy No. 4014 в турне по стране. Старт назначен на 29 марта из Шайенна (Cheyenne), штат Вайоминг. Первая остановка запланирована в Калифорнии, затем в Неваде и Юте. Публичные показы пройдут 10–11 апреля в Розвилле и 18–19 апреля в Огдене. На этих мероприятиях посетители смогут увидеть локомотив вблизи. Также работает онлайн-трекер, через который можно следить за маршрутом в реальном времени.

Может быть интересно

Big Boy построили в 1941 году для перевозки тяжелых грузов в военное время. Всего выпустили 25 таких машин. До наших дней сохранилось восемь, работает только эта. За свою историю паровоз проехал больше 1,6 миллиона километров. В 1961 году его отправили на пенсию, но в 2019 восстановили.

Размеры локомотива внушительные. Длина составляет 40 метров, вес около 540 тонн. Из-за большой длины раму сделали шарнирной, чтобы паровоз мог вписываться в повороты. Колесная формула 4-8-8-4: четыре направляющих колеса спереди, две группы по восемь ведущих колес и четыре поддерживающих сзади.





В этом году к Big Boy прицепят еще два исторических локомотива и новый, специально посвященный юбилею. Ему присвоили номер 1776 — в честь года подписания Декларации независимости США. На борту будет эмблема комиссии America250, которая занимается празднованием 250-летия страны.

Восточная часть маршрута пока в разработке. Ожидается, что она стартует позже весной. Организаторы обещают, что это первый в истории случай, когда Big Boy доедет до Атлантического побережья. Union Pacific отмечает, что паровоз остается символом инженерной мысли и частью промышленного наследия страны.