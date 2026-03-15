Маск неоднократно говорил, что Tesla необходимо собственное производство чипов

Бизнесмен Илон Маск (Elon Reeve Musk) анонсировал запуск через неделю проекта Terafab по производству чипов для искусственного интеллекта (ИИ). Ещё в прошлом году американский бизнесмен говорил о том, что Tesla придётся построить собственный завод по производству ИИ-чипов, учитывая высокий спрос в этой отрасли и дефицит поставок. Источник изображения: Gemini AI (сгенерировано)Маск упомянул, что им, возможно, придётся объединиться для этого с компанией Intel. Однако он подчеркнул, что пока нет конкретного соглашения, лишь тема для совместных обсуждений. Ранее бизнесмен также упоминал сотрудничество с тайваньской компанией TSMC и южнокорейской Samsung.

Илон Маск объясняет интерес Tesla к ИИ-чипам высоким спросом на рынке. По его словам, даже если представить наилучший сценарий, когда компания имеет поставки чипов в необходимом ей количестве, этого будет недостаточно. По этой причине Tesla необходимо что-то вроде «гигафабрики» (заводы компании по производству литий-ионных аккумуляторов), которая сможет выпускать необходимые объёмы микросхем

Как известно, Tesla разрабатывает новый ИИ-чип пятого поколения AI5, который будет использоваться для реализации амбиций компании в области автономного вождения. При этом Tesla пока не планирует заниматься их продажей другим компаниям.