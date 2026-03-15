А самая большая доля традиционно в Москве.

В системе обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО) используется коэффициент бонус-малус, подразумевающий, что если вы не попадаете по своей вине в аварии с задействованием выплат от страховой компании, то являетесь для страховщика выгодным клиентом. Соответственно, к вам применяется прогрессирующий понижающий коэффициент, делающий полис ОСАГО более доступным. Работает это, конечно, и в обратную сторону, но в рамках данного материала речь пойдёт именно о понижающем коэффициенте.

Источник изображения: ChatGPT.

Бонус имеет предельное значение: добиться его можно спустя 10 лет безаварийной езды, и на момент публикации данной заметки это 0,46. То есть, водитель с таким коэффициентом заплатит за полис ОСАГО только 46%, или меньше половины от его номинальной стоимости. И вот, как гласит статистика Российского Союза Автостраховщиков (РСА), по итогам 2025 года в среднем по России доля водителей с максимальной скидкой по ОСАГО достигла 41,5%, поднявшись на 6 процентных пунктов относительно статистики 2024 года.

Наиболее высокая доля аккуратных водителей традиционно в крупных городах. В Москве их 52,3%, в Санкт-Петербурге — 50,8%. В пятёрку лидеров также вошли Пермский край, Московская и Ленинградская области со значениями в 48,9%, 48,4% и 48% соответственно. В целом по остальным российским регионам наблюдается примерно похожая статистика — доля аккуратных водителей составляет от 42% до 48%.

Портят общую статистику, опять же, традиционно, два региона: Республика Дагестан и Республика Ингушетия — там на протяжении многих лет не попадать в аварии с задействованием страховой компании предпочитают всего 9% и 12,7% водителей соответственно.

Стоит понимать, что в России с каждым годом нарушать правила дорожного движения и, следовательно, попадать в аварии, становится всё сложнее и накладнее для семейного бюджета из-за вездесущих систем фотовидеофиксации («камер»). Так что можно констатировать, что позитивную функцию эти системы выполняют, и отношение к выезду на дорогу словно в зону боевых действий потихоньку уходит в прошлое.