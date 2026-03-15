Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Количество водителей с максимальной скидкой по ОСАГО за безаварийную езду в России возросло до 41,5%
А самая большая доля традиционно в Москве.

В системе обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО) используется коэффициент бонус-малус, подразумевающий, что если вы не попадаете по своей вине в аварии с задействованием выплат от страховой компании, то являетесь для страховщика выгодным клиентом. Соответственно, к вам применяется прогрессирующий понижающий коэффициент, делающий полис ОСАГО более доступным. Работает это, конечно, и в обратную сторону, но в рамках данного материала речь пойдёт именно о понижающем коэффициенте.

Может быть интересно

Источник изображения: ChatGPT.

Бонус имеет предельное значение: добиться его можно спустя 10 лет безаварийной езды, и на момент публикации данной заметки это 0,46. То есть, водитель с таким коэффициентом заплатит за полис ОСАГО только 46%, или меньше половины от его номинальной стоимости. И вот, как гласит статистика Российского Союза Автостраховщиков (РСА), по итогам 2025 года в среднем по России доля водителей с максимальной скидкой по ОСАГО достигла 41,5%, поднявшись на 6 процентных пунктов относительно статистики 2024 года.

Наиболее высокая доля аккуратных водителей традиционно в крупных городах. В Москве их 52,3%, в Санкт-Петербурге — 50,8%. В пятёрку лидеров также вошли Пермский край, Московская и Ленинградская области со значениями в 48,9%, 48,4% и 48% соответственно. В целом по остальным российским регионам наблюдается примерно похожая статистика — доля аккуратных водителей составляет от 42% до 48%.

Портят общую статистику, опять же, традиционно, два региона: Республика Дагестан и Республика Ингушетия — там на протяжении многих лет не попадать в аварии с задействованием страховой компании предпочитают всего 9% и 12,7% водителей соответственно.

Стоит понимать, что в России с каждым годом нарушать правила дорожного движения и, следовательно, попадать в аварии, становится всё сложнее и накладнее для семейного бюджета из-за вездесущих систем фотовидеофиксации («камер»). Так что можно констатировать, что позитивную функцию эти системы выполняют, и отношение к выезду на дорогу словно в зону боевых действий потихоньку уходит в прошлое.

#россия #экономика #автомобили #транспорт
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter