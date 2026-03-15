Илон Маск прогнозирует наступление эры, где автоматизация закроет основные потребности общества, освобождая человека от необходимости работать ради зарплаты

Илон Маск в ходе недавнего интервью озвучил прогноз о радикальной трансформации мирового рынка труда в ближайшие 10–20 лет. По мнению предпринимателя, стремительное развитие искусственного интеллекта и робототехники приведет к тому, что профессиональная занятость станет добровольным выбором, а не условием выживания для большинства населения. Ключевым фактором этих изменений Маск называет рост производительности, обеспечиваемый нейросетями и автоматизированными системами. В такой модели экономики выполнение базовых производственных и логистических задач перейдет к машинам, что позволит существенно снизить стоимость товаров и услуг.

ИИ Copilot Designer//DALL·E 3

Может быть интересно

Согласно этой концепции, потребность в человеческом труде как инструменте поддержания жизнедеятельности общества снизится. В результате работа может принять форму «хобби» — деятельности, которой человек занимается по собственному желанию, а не из-за финансовых обязательств.

Подобный переход к модели, где трудовая деятельность является опциональной, потребует пересмотра текущих систем социального обеспечения. Маск указывает на необходимость внедрения универсального высокого дохода (UHI). Эта мера должна стать фундаментом новой экономической реальности, в которой автоматизация берет на себя создание основных благ.

Изменения коснутся и урбанистической структуры. На протяжении последнего столетия развитие городов было обусловлено концентрацией рабочих мест. Если трудовая деятельность перестанет быть привязкой к конкретной географической точке, значимость проживания в крупных мегаполисах может снизиться. Выбор места жительства станет вопросом личных предпочтений, а не экономической необходимости.

Прогноз Маска ставит перед обществом серьезный вопрос о трансформации социальных ролей. Работа в течение многих десятилетий была ключевым механизмом самоидентификации и формирования социальной структуры. Если потребность в обязательном труде исчезнет, человечеству предстоит разработать новые механизмы определения ценности личности и распределения общественного времени.