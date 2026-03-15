Vincent_Van_Punchman
Илон Маск предрек отмену обязательной работы в ближайшие 20 лет
Илон Маск прогнозирует наступление эры, где автоматизация закроет основные потребности общества, освобождая человека от необходимости работать ради зарплаты

Илон Маск в ходе недавнего интервью озвучил прогноз о радикальной трансформации мирового рынка труда в ближайшие 10–20 лет. По мнению предпринимателя, стремительное развитие искусственного интеллекта и робототехники приведет к тому, что профессиональная занятость станет добровольным выбором, а не условием выживания для большинства населения. Ключевым фактором этих изменений Маск называет рост производительности, обеспечиваемый нейросетями и автоматизированными системами. В такой модели экономики выполнение базовых производственных и логистических задач перейдет к машинам, что позволит существенно снизить стоимость товаров и услуг.

ИИ Copilot Designer//DALL·E 3

Согласно этой концепции, потребность в человеческом труде как инструменте поддержания жизнедеятельности общества снизится. В результате работа может принять форму «хобби» — деятельности, которой человек занимается по собственному желанию, а не из-за финансовых обязательств.

Подобный переход к модели, где трудовая деятельность является опциональной, потребует пересмотра текущих систем социального обеспечения. Маск указывает на необходимость внедрения универсального высокого дохода (UHI). Эта мера должна стать фундаментом новой экономической реальности, в которой автоматизация берет на себя создание основных благ.

Изменения коснутся и урбанистической структуры. На протяжении последнего столетия развитие городов было обусловлено концентрацией рабочих мест. Если трудовая деятельность перестанет быть привязкой к конкретной географической точке, значимость проживания в крупных мегаполисах может снизиться. Выбор места жительства станет вопросом личных предпочтений, а не экономической необходимости.

Прогноз Маска ставит перед обществом серьезный вопрос о трансформации социальных ролей. Работа в течение многих десятилетий была ключевым механизмом самоидентификации и формирования социальной структуры. Если потребность в обязательном труде исчезнет, человечеству предстоит разработать новые механизмы определения ценности личности и распределения общественного времени.

#искусственный интеллект #илон маск #робототехника #рынок труда #автоматизация производства #безусловный базовый доход #социальные трансформации #тренды технологий #экономика будущего
Источник: technewsworld.com
Сейчас обсуждают

Сергей Рой
06:44
Впрочем, это касается именно быстрой передачи данных. А вот многочасовой просмотр видеосервисов вроде Netflix в режиме 5G может, напротив, негативно сказаться на автономности. Многочасовой просмотр н...
Умные часы Samsung Galaxy Watch Ultra 2 получат поддержку 5G и чип Snapdragon
Имя Фамилия
06:39
Стекла грязные без лучей-реалистично
Эксперт сравнил качество изображения и fps в GTA V на RTX 5080 с трассировкой лучей и без неё
Error 404
03:53
Тоже пользуюсь Х25 уже несколько лет. Нравится. Мой ой5 12400 под SE 206 XT греется не выше 62 градусов в Киберпанке, в других играх меньше 60 градусов.
Краткое тестирование термопасты ID-Cooling Frost X25
prison5800
03:29
в рабочих моментах то понятно что не стоит гоняться за брендами, а вот дома поменять раз в 1-2 года на что-то хорошее, почему бы и нет. я для домашнего ноута и жидкий метал носил на кристаллы CPU и GP...
Краткое тестирование термопасты ID-Cooling Frost X25
Анна Невская
02:24
Новость в глупости блогера, который пытается запускать ПК, используя солевые батарейки.
В Макао человекоподобный робот оказался в центре полицейского инцидента
MriS
00:21
У коробки три операционки, докинуть 4ю для пк игр и все 😁
Project Helix и будущее Xbox — почему Steam не появится на консолях Microsoft
AlexeyBnd
00:15
Специально за брендированными пастами не гоняюсь ибо пустое это дело... В доступном мне для обслуживании парке ПК/Серверов эксплуатируются: - штатные термоинтерфейсы, нанесённые на радиаторы производи...
Краткое тестирование термопасты ID-Cooling Frost X25
Василий Коренков
23:42
Пионерам конечно виднее, как на дорогах деньги делать, переделывая их каждый год. Магистральные трассы, построенные при СССР стоят и поныне, правда их асфальтируют дерьмом, под названием асфальт. А ва...
В России введут ограничения для грузового транспорта на региональных дорогах из-за просушки
prison5800
21:48
всегда использую Термопаста Thermal Grizzly Kryonaut 12,5 теплопроводность. на 13700kf под водянкой разница с дешманскими термопастами 10градусов в нагрузке
Краткое тестирование термопасты ID-Cooling Frost X25
DTS
21:41
Бот умер, потому что в его методичке на эти вопросы ответов нет.
В РФ представили первую партию серверных процессоров «Иртыш С 632» для серверов и дата-центров
