goldas
3DMark 2001 исполнилось 25 лет
Этот тестовый пакет первым получил поддержку шейдеров и стал вехой в истории бенчмарков

Тестовый пакет 3DMark2001 может похвастаться долголетием, так как даже спустя 25 лет после своего выхода 13 марта 2001 года, UL размещает его на своей странице со старыми бенчмарками. UL описывает его как бенчмарк для DirectX 8 на базе четырех игровых тестов: Car Chase, Dragothic, Lobby и Nature. Компания также отмечает, что в 3DMark2001 SE позже была добавлена поддержка API DirectX 8.1, и на странице загрузки до сих пор есть ключ разблокировки полной версии.

В то время это был не просто тест. MadOnion представила 3DMark2001 как первый пакет 3DMark с поддержкой DirectX 8, с тремя новыми игровыми тестами и четвертой сценой, требующей полного аппаратного ускорения DX8. В пакет также были добавлены тесты для вершинных шейдеров, пиксельных шейдеров и точечных спрайтов, а также DOT3 и бамп-маппинг с отображением окружения, сжатие текстур и сглаживание всей сцены.

UL заявляет, что его устаревшие бенчмарки больше не поддерживаются, не должны использоваться для тестирования современного оборудования и могут некорректно работать на современных операционных системах. Поэтому 3DMark2001 может быть полезен лишь для старых систем, ретро-бенчмаркинга и тестирования неофициальных драйверов или платформ, а не в качестве серьезного показателя производительности для современных видеокарт.

Недавно PC Gamer в честь 25-летия 3DMark2001 запустил полную последовательность из 17 тестов в системе на RTX 5090 в разрешении 4K в качестве напоминания о том, насколько важным был этот бенчмарк во времена GeForce 3 и DirectX 8. Несмотря на свой возраст, тест по-прежнему работает на современном оборудовании, хотя и не без некоторых проблем, включая предупреждение, связанное с MMX, на системе Ryzen 9 7950X и проблему с HDR, которую пришлось устранить, прежде чем режим 4K заработал должным образом.

#rtx 5090 #бенчмарки #3dmark #бенчмарк #3dmark 2001se #3dmark 2001 se #3dmark 2001
Источник: videocardz.com
