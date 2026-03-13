На полигоне уже ведутся его испытания.

Карьерным самосвалам по определению необходимы мощные и при этом надёжные силовые установки. Для карьерного самосвала производства БЕЛАЗа грузоподъёмностью 90 тонн такую силовую установку разработали на российском предприятии «Калужский двигатель», которое посетил посол Беларуси в России Юрий Селиверстов.

Может быть интересно

Источник изображения: «Калужский двигатель» / Посольство Беларуси в России.

Двигатель является газотурбинным, и, как отметили представители «Калужского двигателя», его пуско-наладочные работы уже проведены. Сейчас на полигоне проводятся испытания силового агрегата.

В ходе визита посол обсудил с руководством предприятия вопросы импортозамещения, отметив важность наращивания взаимодействия машиностроительных заводов обоих государств.