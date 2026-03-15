Global_Chronicles
У древнего города Птолемаида обнаружили на глубине 100 метров множество кораблей
Издание Libya Review сообщает о подводной археологической находке у побережья Ливии. Команда археологов обнаружила скопление обломков кораблей и артефактов возле древнего города Птолемаида.

В нескольких километрах к востоку от древней гавани Птолемаиды археологи обнаружили скопление обломков кораблей, амфор и якорей. По мнению исследователей, это не одно затонувшее судно, а целое кладбище кораблей, которые разбивались здесь на протяжении столетий.

Фото - TVP World

Птолемаиду основали между четвертым и третьим веками до нашей эры, во времена династии Птолемеев. Город был крупным греческим центром в регионе Киренаика и важным торговым узлом вплоть до седьмого века, пока не пришли арабы. Судя по всему, подходы к его гавани таили опасность для мореплавателей.

Водолазы нашли не только остатки кораблей. На дне лежат амфоры — керамические сосуды для вина и масла. В одной из них, полагают ученые, до сих пор сохранились закристаллизованные остатки вина. Сейчас образцы изучают в лаборатории. Еще одна интересная находка — бронзовый эквипондий, фрагмент римских весов, залитый свинцом и выполненный в форме женской головы.

Раскопки шли и на суше. Там наткнулись на дорогу для колесного транспорта, которая ведет к акрополю — плато высотой 300 метров. Рядом нашли римский дорожный указатель с греческой надписью времен династии Северов, начало третьего века н.э. В жилом квартале Птолемаиды археологи раскопали фрагменты дома римского чиновника, а перед ним — небольшую искусно выполненную маску с человеческим лицом и набор каменных сосудов. Назначение маски пока неясно.

#археология #ливия #средиземное море #кораблекрушение #птолемаида #амфоры #киренаика
Источник: libyareview.com
