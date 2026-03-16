Основные жалобы относятся к зависаниям систем и необходимости постоянных перезагрузок

Некоторые пользователи компьютеров на базе ОС Windows 11 сообщают о неожиданных проблемах со стабильностью после установки очередного обновления безопасности от Microsoft. Жалобы от пользователей начали появляться всего через пару дней после выхода патча, и многие говорили о сбоях системы, зависаниях и других проблемах со стабильностью.

Речь идёт об накопительном обновлении KB5079473 за март 2026 года, выпущенном 10 марта для версий Windows 11 24H2 и 25H2. Оно переводит системы на сборки 26100.8037 и 26200.8037. На бумаге обновление в основном сосредоточено на исправлении уязвимостей безопасности, а также на ряде более мелких улучшений. Microsoft заявляет, что оно включает обновления обработки сертификатов Secure Boot, повышение надёжности поиска в проводнике файлов и изменения, связанные с WDAC COM-разрешением.

Может быть интересно

Однако вскоре после начала распространения обновления в ветках вопросов и ответов Microsoft начали появляться сообщения о проблемах. Некоторые пользователи утверждают, что их системы стали нестабильными после установки патча. Один пользователь написал, что после обновления его компьютер трижды полностью зависал, вынуждая его выполнять принудительную перезагрузку и терять не сохраненные данные. Некоторые пользователи даже говорят, что их ПК начали перезагружаться каждые 10-20 минут.

Кроме того, некоторые пользователи упоминают, что приложения отказываются запускаться, включая Office и Outlook, а командная строка или сочетание клавиш Print Screen, полностью перестали отвечать. Один из кодов ошибки, упомянутых в этих отчетах — 0x800704b3. В нескольких случаях пользователи утверждают, что их диски стали недоступны на некоторых ноутбуках Samsung Galaxy Book, в то время как другие указывают на графические сбои или сбои приложений с ускорением GPU на системах Dell Precision.

Пользователям, столкнувшимся с проблемами, рекомендуется следовать стандартным рекомендациям: приостановить обновления или, если возможно, удалить патч через настройки Центра обновления Windows. Отправка отчета через Центр обратной связи также должна помочь Microsoft выявить причину сбоев.