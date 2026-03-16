goldas
Мартовское обновление Windows 11 вызывает сбои и зависания
Основные жалобы относятся к зависаниям систем и необходимости постоянных перезагрузок

Некоторые пользователи компьютеров на базе ОС Windows 11 сообщают о неожиданных проблемах со стабильностью после установки очередного обновления безопасности от Microsoft. Жалобы от пользователей начали появляться всего через пару дней после выхода патча, и многие говорили о сбоях системы, зависаниях и других проблемах со стабильностью.

Речь идёт об накопительном обновлении KB5079473 за март 2026 года, выпущенном 10 марта для версий Windows 11 24H2 и 25H2. Оно переводит системы на сборки 26100.8037 и 26200.8037. На бумаге обновление в основном сосредоточено на исправлении уязвимостей безопасности, а также на ряде более мелких улучшений. Microsoft заявляет, что оно включает обновления обработки сертификатов Secure Boot, повышение надёжности поиска в проводнике файлов и изменения, связанные с WDAC COM-разрешением.

Может быть интересно

Однако вскоре после начала распространения обновления в ветках вопросов и ответов Microsoft начали появляться сообщения о проблемах. Некоторые пользователи утверждают, что их системы стали нестабильными после установки патча. Один пользователь написал, что после обновления его компьютер трижды полностью зависал, вынуждая его выполнять принудительную перезагрузку и терять не сохраненные данные. Некоторые пользователи даже говорят, что их ПК начали перезагружаться каждые 10-20 минут.

Кроме того, некоторые пользователи упоминают, что приложения отказываются запускаться, включая Office и Outlook, а командная строка или сочетание клавиш Print Screen, полностью перестали отвечать. Один из кодов ошибки, упомянутых в этих отчетах — 0x800704b3. В нескольких случаях пользователи утверждают, что их диски стали недоступны на некоторых ноутбуках Samsung Galaxy Book, в то время как другие указывают на графические сбои или сбои приложений с ускорением GPU на системах Dell Precision.

Пользователям, столкнувшимся с проблемами, рекомендуется следовать стандартным рекомендациям: приостановить обновления или, если возможно, удалить патч через настройки Центра обновления Windows. Отправка отчета через Центр обратной связи также должна помочь Microsoft выявить причину сбоев.

#microsoft #windows 11 #windows #обновление #windows 11 24h2 #обновление windows #обновление windows 11 #microsoft office #windows 11 25h2
Источник: gizmochina.com
Популярные новости

Разработка игры Cyberpunk 2077 официально завершена
6
Вышел мессенджер Columba, в котором можно переписываться и звонить без интернета
+
Эксперт сравнил качество изображения и fps в GTA V на RTX 5080 с трассировкой лучей и без неё
2
В ЕС сертифицировали китайскую систему помощи водителю G-ASD на базе ИИ
+
Илон Маск анонсировал запуск проекта Terafab по производству новых ИИ-чипов
+
Количество водителей с максимальной скидкой по ОСАГО за безаварийную езду в России возросло до 41,5%
+
Охлаждённая до минусовых температур RTX 2080 Super обеспечила заметный рост fps в играх
+
Кооперативный шутер про зомби от создателей World War Z получил в Steam 76% положительных отзывов
+
У древнего города Птолемаида обнаружили на глубине 100 метров множество кораблей
+
Microsoft подтверждает проблему с доступом к диску C в Windows 11 на ряде устройств из-за KB5077181
7
Пользователи Windows 11 жалуются на проблемы с GPU и ряд других багов после установки KB5079473
+
Производители памяти опасаются скорого конца бума спроса и сворачивают инвестиции
+
Илон Маск предрек отмену обязательной работы в ближайшие 20 лет
7
Первый смартфон Vivo с аккумулятором ёмкостью более 10 000 мАч выйдет летом
+
Глава Lamborghini не исключил появления внедорожной модификации суперкара Temerario
+
Xiaomi 18 Ultra получит главную камеру с матрицей формата 1"
+
Microsoft установила причину потери доступа к диску C в Windows 11 на некоторых устройствах
1
Новые данные ученых ставят под угрозу планы колонизации Марса из-за пониженной гравитации
1
YouTube-блогер запустил настольный ПК на 64 батарейках AA почти на 30 минут
2
Самый большой паровоз в мире отправился в тур по США к 250-летию страны
+

Популярные статьи

Краткое тестирование термопасты ID-Cooling Frost X25
33
Накопил более 300 игр за пять лет в Epic Games Store — показываю самые лучшие
7
Project Helix и будущее Xbox — почему Steam не появится на консолях Microsoft
4

Сейчас обсуждают

Stanislav_i
08:09
Здорово. Только нет же у нас мощностей для производства и даже собственную архитектуру выкатить очень непросто, как я понимаю. Loongson 3A5000(3B5000), LA464 gen 1, 4-32 ядра. Я так понимаю, это он. К...
В РФ представили первую партию серверных процессоров «Иртыш С 632» для серверов и дата-центров
Chihonya
08:04
Никогда такого не было и вот опять))))
Мартовское обновление Windows 11 вызывает сбои и зависания
Димасик
07:49
-внезапно почувствовал сильное тепло на запястье- Этож какой у него болевой порог, если при таком ожоге он почувствовал сильное тепло!?) По идее там п___ц как больно должно было быть!)
Пользователь Apple Watch заявил об ожоге от часов и шести месяцах безрезультатных обращений в Apple
Виталий Крюков
07:35
17 дней жду от вас письма... Или боитесь? Или есть что скрывать?
Мишустин: В России в 2025 году построено и модернизировано свыше 28 000 километров автодорог
Виталий Крюков
07:32
Ошибки, ошибки... А так же отсутствие воспитанности, уважения, трусливое скрытие своего аккаунта, ненормальное отношение к обычным людям-украинцам, среди которых у половины россиян есть родственники, ...
Мишустин: В России в 2025 году построено и модернизировано свыше 28 000 километров автодорог
Виталий Крюков
07:25
:-)))) мда, бот есть бот... Самостоятельно мыслить не умеет. Проверить ОЧЕНЬ легко, но только если есть голова на плечах, а в голове мозг, который умеет думать. Сочувствую... Если подумать - можно на...
Мишустин: В России в 2025 году построено и модернизировано свыше 28 000 километров автодорог
Сергей Анатолич
06:51
Мне это нравится: в Пензе, Сибири и на Алтае! Я так понимаю автор считает Сибирь и Алтай городами, как Пенза?
СК проверяет массовое изъятие и убой коров в Пензе, Сибири и на Алтае под предлогом инфекции
Ник
06:08
Посмотрел свой эпик: Показаны позиции с 1 по 539 из 539 Ни одной игры там не покупал)
Накопил более 300 игр за пять лет в Epic Games Store — показываю самые лучшие
Bernigan
04:57
Да семью и детей не прокормить на заработок с местных статеек, он вон даже 3060 не может поменять на норм карту от амд, денег нету, приходится с мылом ДЛСС играть
Накопил более 300 игр за пять лет в Epic Games Store — показываю самые лучшие
Garthar
04:04
Так варвар во всех играх близзов всегда наносил тонны урона просто бегая или прыгая. Правила "бери вара в игре от близзов" работало 100%. Самый фэйсролльный класс.
Премиальная Diablo IV — чистейший пример Pay-to-Win, лудомании и слотов в казино
