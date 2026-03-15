Китайский инсайдер Smart Pikachu поделился подробностями о флагманском камерофоне Xiaomi 18 Ultra

Флагман Xiaomi вновь получит главную камеру, оснащённую сенсором оптического формата 1". Такой размер на сегодняшний день является пределом для смартфонов. Матрица 1" захватывает больше света, так как её площадь на 60-70% больше по сравнению с датчиками 1/1.3", которые используются в актуальных Galaxy S Ultra и iPhone Pro.

Xiaomi уже несколько лет применяет в своих Ultra различные сенсоры 1" от Sony и OmniVision. При этом другие производители ввиду дороговизны и громоздкости этих датчиков начали от них отказываться. Сперва это сделала Vivo, а в этом году на менее крупный сенсор перейдут и главные камерофоны Oppo. Если верить инсайдеру, Xiaomi тенденцию к уменьшению матриц не поддержит. Таким образом, Xiaomi и Huawei могут остаться двумя единственными крупными производителями смартфонов, использующими сенсоры формата 1".

Актуальная модель Xiaomi 17 Ultra. Фото: GSMArena



Ещё одна новость – Xiaomi 18 Ultra получит новую сверхширокоугольную камеру. Подробностей автор здесь не уточнял, но заметим, что именно «ширик» в актуальном Xiaomi 17 Ultra является наиболее слабым звеном, так как базируется на крошечной матрице 1/2,76". Примечательно, что делиться информацией о Xiaomi 18 Ultra Smart Pikachu начал ещё на прошлой неделе. Первый его инсайд также был связан с камерами. Якобы модель вновь вернётся к конфигурации с четырьмя тыльными модулями вместо текущих трёх. Это означает, что телевиков в будущем флагмане вновь может быть два.

Другие слухи также приписывают линейке Xiaomi 18 переход на новые типы памяти. Вместо оперативной памяти LPDDR 5 и флеш-памяти UFS 4, которые используются уже несколько лет, новинки перейдут на LPDDR 6 и UFS 5. Причём в топовой конфигурации объём оперативной и флеш-памяти может достигать 16 ГБ и 1 ТБ соответственно.

Напомним, актуальная модель Xiaomi 17 Ultra была показана в декабре. Смартфон впервые для Xiaomi объединил главную камеру 1" с аппаратной технологией LOFIC, что значительно улучшает съёмку сцен с контрастным освещением. Также Xiaomi 17 Ultra получил необычный телевик-перископ с разрешением 200 Мп и двумя фокусными расстояниями вместо одного фиксированного.