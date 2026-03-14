Видеокарта работала совместно с процессором Core i9-14900K.

Охлаждение графического процессора видеокарты Nvidia GeForce RTX 2080 Super до температуры ниже 0 °C позволило энтузиасту YouTube-канала TrashBench добиться заметного увеличения производительности, что было продемонстрировано в свежем видео.

В тестах энтузиаст использовал видеокарту MSI GeForce RTX 2080 SUPER GAMING X TRIO, отметив её не слишком эффективную систему охлаждения, которую было принято решение модифицировать таким образом, чтобы один контур отводил излишки тепла от чипов памяти, а другой — от GPU.

Для охлаждения VRAM были использованы обычные медные трубки, согнутые вручную. Система охлаждения включала в себя трубки с охлаждающей жидкостью и морозильную камеру. В результате модификации температуру чипов памяти удалось снизить на 20 °C, тогда как графический процессор во время тестов достигал температуры -1 °C.

Источник фото: TrashBench/YouTube

Благодаря этому частота GPU была повышена на 15,5 %, а памяти — на 18,7 %. При этом энтузиаст отмечает, что контур охлаждения VRAM работал недостаточно хорошо, так как при воздушном охлаждении он смог добиться аналогичных показателей в разгоне памяти.

Модифицированная RTX 2080 Super в паре с процессором Intel Core i9-14900K и оперативной памятью DDR5-7200 обеспечила рост средней частоты кадров при разрешении 1080p в следующих протестированных играх:

Resident Evil Requiem – 14,1 %

Forza Horizon 5 – 9,9 %

Hitman 3 – 10,4 %

Far Cry 6 – 11,7 %

Horizon Zero Dawn – 12,2 %

Cyberpunk 2077 – 13,1 %

Shadow of the Tomb Raider – 13,8 %

Кроме того, модификация СО позволила энтузиасту занять первое место в 3DMark Time Spy среди всех сборок, оснащённых Core i9-14900K и RTX 2080 Super, и пятнадцатую позицию в общем зачёте систем с RTX 2080 Super.