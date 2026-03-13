«Удачи, веселья, не сдохни» («Good Luck, Have Fun, Don't Die»), 2025

Изображение: ru.kinorium.comОбычный городок. Вечер. В кафе сидят обычные люди. Едят, болтают. И смотрят в экраны смартфонов.

И вот в кафе входит очень странно одетый человек. Формально – бомж.

реклама





Изображение: ru.kinorium.comИ начинает задвигать историю, что он «пришелец» из будущего, а его цель – набрать здесь добровольцев для спасения человечества. Ибо проклятый ИИ его, человечество, поработит и уничтожит. Естественно, его воспринимают, как ненормального. Но некоторые верят ему. И, набрав добровольцев, наш «бомж из будущего» отправляется на поиски того, кто и создаст тот самый ИИ…

Этот фильм не будет смешным, уж в русской версии он точно не смешной. Он не высокобюджетный. Тут нет особых спец.эффектов. Но ценен он не этим.

Режиссер Гор Вербински попытался сделать сатиру на современное общество. И, в целом, это ему удалось. Это именно сатира, а не комедия. Тут и подумать надо. Сам сюжет имеет несколько небольших сюжетных линий тех самых добровольцев, что поверили «бомжу». И эти истории определяются современными трендами. В одной истории повествуется об учителе, который просто в шоке от современной молодежи, ибо она даже на уроках не отрывается от экранов смартфонов. А попытка в это вмешаться обернулась буквально зомбиапокалипсисом местного масштаба.

реклама





Изображение: ru.kinorium.comСогласитесь, что это вовсе и не фантастика. Просто на улице гляньте на прохожих. Они же ничего вокруг не видят! Уткнулись во всякие соц.сети, да еще и уши заткнули наушниками. И так продолжается весь день. Ну почти… И, если ребенка «отлучить» на пару дней от интернета, то он может стать натуральных психопатом. В данном случае режиссер почти ничего и не преувеличил.

Другая история очень колко, но жестоко прошлась и по клонированию, и по «шутерингу» в школах.

Изображение: ru.kinorium.com

У одной женщины в такой перестрелке погиб сын. Она в горе. Но тут ей предлагают услугу по… клонированию. Более того, при желании, своего погибшего ребенка можно даже улучшить. Почти всю финансовую нагрузку по созданию клона берет на себя государство. А взамен – ваш ребенок-клон будет иногда воспроизводить рекламу. Согласен, эта тема очень тонкая. Но и такое может быть в нашем безумном мире.

реклама





Есть история о девушке, у которой очень странная аллергия на гаджеты – рядом с ними у нее открывается кровотечение из носа.

Изображение: ru.kinorium.comОна одинока. И вот встречает парня, который разделяет ее взгляды на мир. И вроде бы все у них хорошо. Но ее парень однажды надевает шлем виртуальной реальности и… Нетрудно догадаться, что будет потом: он просто бросает подругу и начинает жить исключительно в виртуальном мире. Как вы понимаете, этот сюжет также не особо далек от реальности.

Но эти люди верят, что могут изменить будущее...

Изображение: ru.kinorium.com

реклама





Ну а ИИ в нашем мире уже «широко шагает по планете». И сферы его внедрения обширны. И далеко не везде он нужен в нынешнем состоянии. Но остановить сие безумие уже не получится. Ведь есть случаи, когда люди на полном серьезе заводят знакомства с ИИ-собеседником! И очень переживают, когда обновление платформы его уничтожает. Ваш персональный ИИ-собеседник! Это ли не безумие? Неужели человек так погряз в своих психологических проблемах, что не может поговорить с живым собеседником? Да я лучше свои проблемы собаке буду рассказывать…

И вот в этом весь фильм. Я не могу назвать его особо интересным. Нет, он животрепещущий. Это именно то, что сейчас происходит с человечеством глобально. И исход может быть вовсе не таким, каким нам бы хотелось.

Главную роль, того самого «бомжа из будущего», отлично сыграл Сэм Рокуэлл.

Изображение: ru.kinorium.comОстальной актерский ансамбль неплохо ему подыгрывал.

В последнее время я редко хвалю фильмы. Но этот фильм – просто настоятельно рекомендую к просмотру. На мой взгляд он слабее просто шедеврального «Не смотрите наверх», но все равно хорош. Не как развлечение, а как «фильм для подумать».