«Удачи, веселья, не сдохни»: это уже и не фантастика (обзор фильма)

Ну, вот я и посмотрел тот фильм, который достоин просмотра для всех. Особенно для молодежи...
«Удачи, веселья, не сдохни» («Good Luck, Have Fun, Don't Die»), 2025

Изображение: ru.kinorium.comОбычный городок. Вечер. В кафе сидят обычные люди. Едят, болтают. И смотрят в экраны смартфонов.

И вот в кафе входит очень странно одетый человек. Формально – бомж.

реклама



Изображение: ru.kinorium.comИ начинает задвигать историю, что он «пришелец» из будущего, а его цель – набрать здесь добровольцев для спасения человечества. Ибо проклятый ИИ его, человечество, поработит и уничтожит. Естественно, его воспринимают, как ненормального. Но некоторые верят ему. И, набрав добровольцев, наш «бомж из будущего» отправляется на поиски того, кто и создаст тот самый ИИ…

Этот фильм не будет смешным, уж в русской версии он точно не смешной. Он не высокобюджетный. Тут нет особых спец.эффектов. Но ценен он не этим.

Режиссер Гор Вербински попытался сделать сатиру на современное общество. И, в целом, это ему удалось. Это именно сатира, а не комедия. Тут и подумать надо. Сам сюжет имеет несколько небольших сюжетных линий тех самых добровольцев, что поверили «бомжу». И эти истории определяются современными трендами. В одной истории повествуется об учителе, который просто в шоке от современной молодежи, ибо она даже на уроках не отрывается от экранов смартфонов. А попытка в это вмешаться обернулась буквально зомбиапокалипсисом местного масштаба.

реклама



Изображение: ru.kinorium.comСогласитесь, что это вовсе и не фантастика. Просто на улице гляньте на прохожих. Они же ничего вокруг не видят! Уткнулись во всякие соц.сети, да еще и уши заткнули наушниками. И так продолжается весь день. Ну почти… И, если ребенка «отлучить» на пару дней от интернета, то он может стать натуральных психопатом. В данном случае режиссер почти ничего и не преувеличил.

Другая история очень колко, но жестоко прошлась и по клонированию, и по «шутерингу» в школах.

У одной женщины в такой перестрелке погиб сын. Она в горе. Но тут ей предлагают услугу по… клонированию. Более того, при желании, своего погибшего ребенка можно даже улучшить. Почти всю финансовую нагрузку по созданию клона берет на себя государство. А взамен – ваш ребенок-клон будет иногда воспроизводить рекламу. Согласен, эта тема очень тонкая. Но и такое может быть в нашем безумном мире.

реклама



Есть история о девушке, у которой очень странная аллергия на гаджеты – рядом с ними у нее открывается кровотечение из носа. 

Изображение: ru.kinorium.comОна одинока. И вот встречает парня, который разделяет ее взгляды на мир. И вроде бы все у них хорошо. Но ее парень однажды надевает шлем виртуальной реальности и… Нетрудно догадаться, что будет потом: он просто бросает подругу и начинает жить исключительно в виртуальном мире. Как вы понимаете, этот сюжет также не особо далек от реальности.

Но эти люди верят, что могут изменить будущее... 

реклама



Ну а ИИ в нашем мире уже «широко шагает по планете». И сферы его внедрения обширны. И далеко не везде он нужен в нынешнем состоянии. Но остановить сие безумие уже не получится. Ведь есть случаи, когда люди на полном серьезе заводят знакомства с ИИ-собеседником! И очень переживают, когда обновление платформы его уничтожает. Ваш персональный ИИ-собеседник! Это ли не безумие? Неужели человек так погряз в своих психологических проблемах, что не может поговорить с живым собеседником? Да я лучше свои проблемы собаке буду рассказывать…

И вот в этом весь фильм. Я не могу назвать его особо интересным. Нет, он животрепещущий. Это именно то, что сейчас происходит с человечеством глобально. И исход может быть вовсе не таким, каким нам бы хотелось.

Главную роль, того самого «бомжа из будущего», отлично сыграл Сэм Рокуэлл.

Изображение: ru.kinorium.comОстальной актерский ансамбль неплохо ему подыгрывал.

В последнее время я редко хвалю фильмы. Но этот фильм – просто настоятельно рекомендую к просмотру. На мой взгляд он слабее просто шедеврального «Не смотрите наверх», но все равно хорош. Не как развлечение, а как «фильм для подумать».

Лента материалов

Обзор и тестирование процессорной СВО SAMA L70 360BK Black 360мм
1
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG X870E Tomahawk MAX WIFI PZ
7
Обзор игровых мышек MSI Versa 300 Wireless и Versa 300 Wireless White
3
Обзор SSD-накопителей NVMe M.2 MSI Spatium M470 Pro и Spatium M480 Pro объемом 1 ТБ
4
Обзор портативного SSD-накопителя MSI Datamag 40Gbps объемом 1 Тбайт
3
Путь зионщика в 2026 году на примере HEDT платформы LGA 4677 и процессоров Intel Sapphire Rapids
35
Обзор и тестирование видеокарты Acer Intel Arc B580 Nitro OC
29
Ретроклокинг: DDR3 на пределе возможностей или жизнь за пределами трех гигагерц
42
Обзор и тестирование корпуса MSI MAG Pano 100R PZ White
+
Обзор игровых компьютеров ASUS TUF Gaming T500 и ROG G700
2
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

У берегов Норвегии обнаружили каменную ловушку для китов возрастом около 1000 лет
+
Huawei представила складной мобильный роутер Wi-Fi X — аккумулятор 12000 мАч и скорость 5,3 Гбит/с
+
Авторы Heroes of Might and Magic Olden Era показали Подземелье с троглодитами, минотаврами и гидрами
1
RX 9070 XT и RTX 5070 Ti сравнили на ПК с Ryzen 9 9950X3D в нескольких играх с разрешением 4K
+
Инженер «ОДК-Пермские моторы» сэкономил заводу более 20 миллионов рублей
13
В России построили первый вертикальный резервуар из композитных материалов для хранения нефти
+
Археологи нашли в Германии пистолет 1390 года – старейший из найденных в Европе
+
«Герои Меча и Магии III» стали самой продаваемой ретро-игрой на просторах сервиса GOG
1
Ещё один владелец RTX 5090 столкнулся с расплавлением адаптера 12V-2x6 от MSI
+
OMYLAB: Бизнесу придется тратить сотни тысяч и миллионы на ребрендинг из-за закона о русском языке
10
Xbox следующего поколения будет поддерживать новый набор технологий AMD FSR Diamond и новый DirectX
+
Видеокарта Lisuan Extreme LX 7G106: конкурент Nvidia и AMD с 12 ГБ GDDR6 и энергопотреблением 225 Вт
1
CNBC: Amazon провела экстренное совещание из-за сбоев торговой площадки по вине ИИ
1
Valve отреагировала на иск с требованием убрать лутбоксы из Counter-Strike и Dota 2
1
Sapphire показала кластер из двух мини-ПК с процессорами AMD Ryzen AI Max+ 395
+
Первый энергоблок Курской АЭС-2 с новейшим реактором ВВЭР-ТОИ вышел на режим полной мощности
+
NJ Tech сравнили RX 6650 XT 8 ГБ и RTX 3060 12 ГБ в паре с Ryzen 9 7900X в современных играх
+
Биткоин подскочил до 71,5 тыс. долларов, вызвав ликвидации шортов на 186 млн долларов
2
Фэнтезийная RPG GreedFall The Dying World вышла из раннего доступа Steam
+
В Китае создали углеродное волокно в 10 раз прочнее обычной конструкционной стали
2

Популярные статьи

«Свист», «Военная машина»: краткий обзор двух новых фильмов (субъективно)
3
Проверяем, можно ли собрать актуальный игровой ПК всего за 42000 рублей в марте 2026 года
9
Будущим консолям Xbox быть — Microsoft официально подтвердила разработку нового устройства
2
«Удачи, веселья, не сдохни»: это уже и не фантастика (обзор фильма)
2

Сейчас обсуждают

ark-bak
19:46
На десятый сеанс, Чебурашка будет как этот фильм.
«Удачи, веселья, не сдохни»: это уже и не фантастика (обзор фильма)
Dentarg
19:15
Где посмотреть? А то в кинотеатрах одни Чебурашки с Буратинами.
«Удачи, веселья, не сдохни»: это уже и не фантастика (обзор фильма)
Konni
18:59
Побойтесь бога. Какие системы сборки? Какой Cmake? Вы видели как чимбал версионирует свое поделие? У него в main ветке его репозитория внутри директории с его "установщиком" лежат директории "Install...
О проблемах западных законов и про выпуск новой версии Installer-SH для Linux и FreeBSD.
Dentarg
18:56
Никак не могу понять, почему либералоиды всегда про логику, знания и цифры, а у патриотов всегда про слюни, говно и желание мучительной смерти всем несогласным? Впрочем, это как современные экстремист...
Москвичи стали чаще покупать рации, пейджеры и карты на фоне проблем со связью
Konni
18:54
Так это же Чимбал, он увидел слова "LAW", "Liability" и "LIABLE" и давай орать. Он же вообще не умеет понимать прочитанное.
О проблемах западных законов и про выпуск новой версии Installer-SH для Linux и FreeBSD.
Phantom Lord
16:25
Так стим со снапа тоже даёт больше всего фпс
Ubuntu 26.04 обеспечила рост fps в играх для RTX 5090 и RTX 5080 до 9-12% благодаря оптимизациям
Redneck_prm_blog
15:40
>>> хвалёная GNU GPL очень даже позволяет наказывать разработчиков на законодательном уровне через пункты 15-17. Так что дела у Linux действительно плохи. В GPL2 всего 12 пунктов. А GPL3 Линус считае...
О проблемах западных законов и про выпуск новой версии Installer-SH для Linux и FreeBSD.
Waramagedon
15:08
лох не мамонт - не вымрет....
Бюджетная портативная консоль GameMT EX8 выпущена по всему миру в нескольких цветовых вариантах
Дмитрий Малинин
15:07
ИИ теперь подкинули проблем другим производителям комплектующих!
IDC прогнозирует кризис среди производителей ПК из-за проблем с чипами памяти
deema35
14:11
А робот на ногу не наступит?
Роботизированный комплекс с креплением к спине помогает людям переносить грузы с меньшими усилиями
