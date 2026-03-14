Несколько дней назад компания Microsoft выпустила очередное обновление для Windows 11, и некоторые пользователи, поспешившие его установить, столкнулись с рядом проблем, пишет издание Neowin.

Источник фото: PCMag/Microsoft

Сообщается, что после установки обновления KB5079473 за март текущего года некоторые пользователи жалуются на проблемы с GPU, зависаниями и блокировкой системы, а также ряд других багов. Также есть жалобы на неполадки в процессе инсталляции апдейта, выраженные в невозможности завершить установку в связи с ошибкой. Один из пользователей в обсуждении сообщил, что после обновления лишился прав администратора в системе.

Отмечается, что на текущий момент Microsoft не выявила каких-либо проблем в обновлении KB5079473 — это может быть связано с тем, что с момента выхода апдейта прошло всего несколько дней.