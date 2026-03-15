Наверняка вам встречались новости про раздачи игр в игровом сервисе Epic Games, ведь этот процесс продолжается уже несколько лет и довольно часто там раздают не только те игры, в которые никто не хочет играть, как, к примеру, в Steam, а самые настоящие хиты. Первое время я относился к этим раздачам довольно скептически, так как устанавливать на ПК еще один игровой лаунчер игр вдобавок к Steam, Battle.net, Ubisoft Connect и GOG не хотелось.

Но магазин Epic Games Store мне понадобился для покупки стратегии Anno 1800 в 2020 году, которую продавали там с приличной скидкой. Я купил эту замечательную стратегию, привязал ее на учётную запись Ubisoft и надолго забыл про Epic Games Store. А эта игра так и осталась единственной моей покупкой в Epic Games Store. Но когда в Epic Games Store стали бесплатно раздавать один игровой хит за хитом, такие как Grand Theft Auto V, я не смог устоять и начал коллекционировать игры в этом магазине.

Тем более, что их получение сводилось всего к нескольким кликам мышкой. И с тех пор я практически не устанавливал лаунчер игр Epic Games Store, но продолжая снова и снова получать бесплатные игры на свой аккаунт. Правда, этот процесс довольно часто омрачался тем, что, готовясь получить очередной бесплатный хит, я встречал плашку «Этот контент в настоящее время недоступен на вашей платформе или в вашем регионе».

Да, дистрибьюторы игр и некоторые игровые разработчики ввели санкции против российских и белорусских геймеров и это сильно подорвало мое доверие к игровым онлайн-сервисам. Сегодня ты можешь пользоваться купленными там играми, а кто знает, что будет дальше? Ту же стратегию Anno 1800, как и DLC к ней, купить в России через Epic Games Store уже невозможно и это очень неприятно. Но многих геймеров спасает «зеленый» магазин, где практически все игры есть бесплатно, и разве теперь можно осуждать их за это?

Но вернемся к моей коллекции игр в Epic Games Store. Добавляя игры из бесплатных раздач на свой аккаунт, я уже и забыл, какие игры у меня так накопились и в каком количестве, ведь я уже даже не помню, когда в последний раз устанавливал лаунчер Epic Games Store. И вот на днях я решил провести, так скажем, учет и инвентаризацию, посмотрев, что накопилось у меня на аккаунте - сколько там всего игр, скольких из них «мусора», который я вряд ли когда-нибудь запущу, а сколько хитов.

И, к моему удивлению, их количество уже перевалило за 300 штук, что очень даже неплохо, если учитывать, что купленная игра там только одна, а все остальные - бесплатные. Я отсортировал их по времени покупки и как раз первой оказалась игра Grand Theft Auto V, за ней следовала стратегия Anno 1800, а затем не менее впечатляющая пошаговая стратегия Sid Meier’s Civilization VI. Я помню, что в те годы Epic Games раздавала много хитов, привлекая новых пользователей, и траты на это были огромные.

Уже в 2021 году в СМИ писали о сотнях миллионов долларов, затраченных на бесплатную раздачу игр и эксклюзивное присутствие хитов в Epic Games Store, а уж сколько на это было затрачено за шесть лет, трудно представить. Конкурентом для сервиса Steam Epic Games Store стать не удалось, но по сообщениям СМИ, дела у них сейчас идут неплохо. По итогам 2025 года, аудитория превысила 317 миллионов человек, увеличившись с 295 миллионов, бывших в 2024 году, а количество кроссплатформенных аккаунтов Epic Games достигло 972 миллионов. Ежедневный онлайн в пике составил 31 миллион геймеров, а по итогам месяца - 67 миллионов.

Количество игр и программ в 2025 году составило внушительную цифру в 6000 штук, а на покупку эксклюзивных игр Epic Games пользователи потратили 1,16 млрд долларов, а вот на сторонние игры уже заметно меньше, всего 400 миллионов долларов. И провели в них соответственно 6,65 млрд и 2,78 млрд часов. Кстати, на моем скриншоте выше видно, что я провел в стратегии Anno 1800 всего 71 час, хотя реально наиграл более тысячи часов, просто они засчитались уже в лаучере Ubisoft Connect, да и то не все, так как играл я преимущественно в оффлайн режиме.

Кстати, если сравнивать в 2026 году лаунчеры Ubisoft Connect и Epic Games Store, то теперь я уже отдам предпочтение последнему. Так как Ubisoft Connect мало того, что стал жутко неудобным, так еще в нем удалили оффлайн-режим, а включать его с помощью «костылей», правя атрибуты файлов, помогает ненадолго.

Но вернемся к моему списку игр, если подсчитывать только популярные хиты, которые у всех на слуху, по мере их получения на аккаунт, то сразу выделяются такие игры, как:

Borderlands 2

Ark: Survival Evolved

Hitman

Abzû

Watch Dogs 2

Cities: Skylines

The Long Dark

Alien: Isolation

Rage 2

Darkest Dungeon

Metro 2033 redux и Metro: Last Light Redux

Hitman 3

Control

A Plague Tale: Innocence

Nioh

Ghostrunner

Prey

Rise of the Tomb Raider

Shadow of the Tomb Raider

Листая список игр дальше, я заметил, что со временем хитов становится все меньше, но на это грех жаловаться, так как все они были получены бесплатно. И в середине списка стоит отметить вот такие игры:

Fallout 3

Death Stranding

Sniper Ghost Warrior Contracts

The Last Stand: Aftermath

Vampire Survivors

Ghostrunner 2

Grand Theft Auto 5 Enhanced

Styx: Master of Shadows

Здесь совпало то, что и Epic Games стали не такими щедрыми, и лучшие игры из бесплатных раздач были недоступны для российских пользователей. Продвинутые геймеры нашли способо получить все игры из раздач, но мне, если честно, было откровенно лень этим заниматься. А многие игры раздавались повторно, и даже не по одному разу, если мне не изменяет память, и прочитав на нашем сайте новость про очередную раздачу игры, перейдя по ссылки я получал сообщение «уже есть в библиотеке».

За последние годы игровые пристрастия у меня сместились в сторону стратегий, тактических игр, «тайкунов», симуляторов управления и RPG, и их на моем аккаунте Epic Games Store тоже оказалось немало. О некоторых из них стоит рассказать поподробнее, тем более, что я как раз собрался установить часть из них на ПК и наконец-то найти время для их прохождения.

В первую очередь это Into the Breach, пошаговая стратегия которая придется по вкусу тем геймерам, кто испытывают ностальгию по пиксельной графике игровых платформ 1990-х годов. Ее я установил на ПК, и список установленных на сегодня игр стал выглядеть у меня вот так.

А еще я хочу поиграть в Elite: Dangerous, так как неизвестно, сколько еще будут доступны сервера этой игры, ведь в «зеленом» магазине ее потом не найдешь, так как это многопользовательская игра. С этой игрой у меня особые отношения, так как в 1990-е годы, наигравшись в простенькие игры Dendy, я запустил Elite на компьютере ZX Spectrum и был поражен глубиной и сложностью этой игры. Гениальные разработчики уместили целую вселенную в 48 килобайт оперативной памяти.

Еще из игр тех жанров, что мне нравятся больше всего и которые я наверняка, если не пройду, то хотя бы попробую поиграть, на моем аккаунте Epic Games Store стоит вот такие:

Shadowrun Returns

Railway Empire

Dungeons 3

Pillars of Eternity: Definitive Edition

Tyranny

Tropico 5

Torchlight II

Jurassic World Evolution

Galactic Civilizations III

Surviving Mars

Frostpunk

Offworld Trading Company

Train Sim World 2

Sheltered

Europa Universalis IV

Aven Colony

Prison Architect

Mutant Year Zero: Road to Eden

Pathfinder: Kingmaker

XCOM 2

Terraforming Mars

Warhammer 40,000: Mechanicus

Warhammer 40,000: Gladius – Relics of War

Rise of Industry

Train Valley 2

Homeworld: Deserts of Kharak

Q.U.B.E. 2

Surviving the Aftermath

Farming Simulator 22

Disco Elysium

Есть у меня в Epic Games Store и любимая тактика Fallout Tactics: Brotherhood of Steel, как и легендарная RPG Fallout 2: A Post Nuclear Role Playing Game. Но будем честны, иметь их на аккаунте что здесь, что в Steam, заставляет только жажда собирательства и вряд ли кто будет сегодня играть в «ванильные» версии этих игр. Так как фанатские патчи добавляют в них не только широкоформатные разрешения вплоть до 1920х1080, но еще и правят много ошибок и добавляют вырезанный контент.

Немало раздали в Epic Games и игр более редких жанров, разнообразные аркады, платформеры, визуальные новеллы, квесты, головоломки, «бродилки» и хорроры. Например, The Vanishing of Ethan Carter, In Sound Mind, Just Die Already, Maneater, Spirit of the North и многие другие.

Много накопилось и инди игр, уж их то я точно не найду время пройти - Cris Tales, Riverbond или Sable. Кстати, поиск по играм в моих играх Epic Games Store, показывает, что инди игр из них аж 92 штуки. Но в моей общей коллекции игр полно непройденных AAA-хитов, которых все больше с каждым годом, так что из инди игр я обращу внимание только на тактики и стратегии.

Как, к примеру, на отечественную игру Loop Hero, использующую элементы roguelike, стратегии и карточной игры. Ее я уже установил на ПК и был удивлен крошечному объему игры - она весит всего несколько сотен мегабайт. Ну а многопользовательские экшены, которые я давно забросил, тоже есть на аккаунте в больших количествах. Это Chivalry 2, Destiny 2, Mordhau и другие.

Итоги

Как видите, компания Epic Games дала геймерам шанс собрать целую коллекцию игр разных жанров. У многих и в гораздо более популярном Steam нет столько игр. И даже если представить, что у меня сегодня останутся игры только из этого магазина, то на их прохождение уйдет не менее пары лет, а то и больше.

Омрачает впечатление только региональные ограничения, которые сильно подорвали желание что-либо покупать в иностранных игровых магазинах. Например, новую экономическую стратегию Anno 117: Pax Romana Epic Games мне купить не дает. Ну и не велика беда, сэкономлю несколько тысяч рублей, а что-то покупать там, даже если снимут санкции с российский геймеров, больше уже не буду.

Кстати, для большинства игр из тех, что я сегодня упомянул, не нужна мощная видеокарта и пройти их без проблем можно будет на моделях среднего уровня - GeForce RTX 3060, Radeon RX 7600, GeForce RTX 5050 или GeForce RTX 5060, а инди играм хватит и совсем бюджетных - GeForce RTX 3050 или Radeon RX 6500 XT. Но в 2026 году, конечно уже стоит присматриваться к видеокартам с 16 ГБ видеопамяти, которые вскоре могут исчезнуть из продажи из-за кризиса на рынке чипов памяти - GeForce RTX 5060 Ti и Radeon RX 9060 XT.

Проверяем, можно ли собрать актуальный игровой ПК всего за 42000 рублей в марте 2026 года

Как собрать игровой «бомж-ПК» с GeForce RTX всего за 75000 рублей в 2026 году и не пожалеть

Мой 25-летний опыт игры на ПК или как меняются игровые предпочтения с возрастом. Часть 4

Все блоги автора Zystax о компьютерах, играх и Windows.

