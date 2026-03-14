Компания Microsoft уведомляет своих клиентов об обнаружении ошибки, которая может нарушить работоспособность некоторых устройств под управлением Windows 11, пишет издание Neowin.
Как сообщает Microsoft, некоторые пользователи столкнулись с проблемой после установки февральского обновления KB5077181 для Windows 11 версий 24H2 и 25H2, выраженной в невозможности доступа к диску C. В результате этого ряд пользователей, пытающихся получить доступ к файловой системе, запустить приложения или совершить иные действия, связанные с диском С, могут столкнуться с ошибкой «C:\ недоступен – Отказано в доступе». Данный баг также может блокировать работу приложений, в частности браузеров и системных утилит.
Отмечается, что в настоящее время эта проблема выявлена на некоторых устройствах Samsung, включая Galaxy Book 4, в ряде регионов, в том числе Южной Корее, Индии, Португалии и Бразилии, и может быть связана сприложением Samsung Share, хотя точная причина до сих пор устанавливается.
Некоторые пользователи в качестве временного решения изменяют права доступа к диску C и его папкам/файлам, хотя делать это не рекомендуется, так как могут возникнуть дополнительные проблемы, поэтому лучшим решением остаётся или удаление проблемного апдейта, или ожидание устранения неполадки со стороны Microsoft.