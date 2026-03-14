Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
breaking-news
Microsoft подтверждает проблему с доступом к диску C в Windows 11 на ряде устройств из-за KB5077181
Софтверный гигант продолжает изучать баг.

Компания Microsoft уведомляет своих клиентов об обнаружении ошибки, которая может нарушить работоспособность некоторых устройств под управлением Windows 11, пишет издание Neowin.

Источник фото: Neowin

Как сообщает Microsoft, некоторые пользователи столкнулись с проблемой после установки февральского обновления KB5077181 для Windows 11 версий 24H2 и 25H2, выраженной в невозможности доступа к диску C. В результате этого ряд пользователей, пытающихся получить доступ к файловой системе, запустить приложения или совершить иные действия, связанные с диском С, могут столкнуться с ошибкой «C:\ недоступен – Отказано в доступе». Данный баг также может блокировать работу приложений, в частности браузеров и системных утилит.

Отмечается, что в настоящее время эта проблема выявлена на некоторых устройствах Samsung, включая Galaxy Book 4, в ряде регионов, в том числе Южной Корее, Индии, Португалии и Бразилии, и может быть связана сприложением Samsung Share, хотя точная причина до сих пор устанавливается.

Некоторые пользователи в качестве временного решения изменяют права доступа к диску C и его папкам/файлам, хотя делать это не рекомендуется, так как могут возникнуть дополнительные проблемы, поэтому лучшим решением остаётся или удаление проблемного апдейта, или ожидание устранения неполадки со стороны Microsoft.

#windows 11
Источник: neowin.net
2
Показать комментарии (2)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter