Софтверный гигант продолжает изучать баг.

Компания Microsoft уведомляет своих клиентов об обнаружении ошибки, которая может нарушить работоспособность некоторых устройств под управлением Windows 11, пишет издание Neowin.

Может быть интересно

Источник фото: Neowin

Как сообщает Microsoft, некоторые пользователи столкнулись с проблемой после установки февральского обновления KB5077181 для Windows 11 версий 24H2 и 25H2, выраженной в невозможности доступа к диску C. В результате этого ряд пользователей, пытающихся получить доступ к файловой системе, запустить приложения или совершить иные действия, связанные с диском С, могут столкнуться с ошибкой «C:\ недоступен – Отказано в доступе». Данный баг также может блокировать работу приложений, в частности браузеров и системных утилит.

Отмечается, что в настоящее время эта проблема выявлена на некоторых устройствах Samsung, включая Galaxy Book 4, в ряде регионов, в том числе Южной Корее, Индии, Португалии и Бразилии, и может быть связана сприложением Samsung Share, хотя точная причина до сих пор устанавливается.

Некоторые пользователи в качестве временного решения изменяют права доступа к диску C и его папкам/файлам, хотя делать это не рекомендуется, так как могут возникнуть дополнительные проблемы, поэтому лучшим решением остаётся или удаление проблемного апдейта, или ожидание устранения неполадки со стороны Microsoft.