Эксперт протестировал RX 5700 XT и RX 6650 XT в паре с Ryzen 9 7900X в ряде современных игр
Тестовый ПК был оснащён 32 ГБ ОЗУ DDR5

Видеокарты прошлых поколений способны обеспечить высокие показатели частоты кадров в современных играх, что продемонстрировал эксперт YouTube-канала NJ Tech, протестировав Radeon RX 5700 XT 8 ГБ, дебютировавшую в 2019 году, и Radeon RX 6650 XT, запущенную в 2022 году.

Источник фото: Amazon

Также тестовый ПК был оснащён процессором AMD Ryzen 9 7900X и 2x16 ГБ оперативной памяти DDR5. В разрешении 1080p сборка добилась следующих показателей средней частоты кадров/1% low:

  • Resident Evil Requiem (максимальные настройки, TAA+FXAA): RX 5700 XT – 71 fps/54 fps, RX 6650 XT – 68 fps/53 fps
  • Horizon Zero Dawn Remastered (очень высокие настройки, TAA): RX 5700 XT – 82 fps/66 fps, RX 6650 XT – 77 fps/54 fps
  • Alan Wake 2 (среднее качество, FSR 2 Native): RX 5700 XT – 46 fps/31 fps, RX 6650 XT – 55 fps/43 fps
  • Helldivers 2 (пресет Ultra): RX 5700 XT – 66 fps/62 fps, RX 6650 XT – 74 fps/70 fps
  • Marvel Rivals (среднее качество, SSGI+SSR): RX 5700 XT – 72 fps/57 fps, RX 6650 XT – 78 fps/63 fps
  • Where Winds Meet (пресет Ultra, DX11): RX 5700 XT – 70 fps/63 fps, RX 6650 XT – 73 fps/66 fps
  • The Last of Us Part II Remastered (очень высокие настройки, TAA): RX 5700 XT – 52 fps/41 fps, RX 6650 XT – 55 fps/46 fps
  • ARC Raiders (пресет Epic, RTGI Static, TAA): RX 5700 XT – 76 fps/67 fps, RX 6650 XT – 80 fps/72 fps
  • Warframe (высокие настройки, SMAA): RX 5700 XT – 119 fps/95 fps, RX 6650 XT – 127 fps/97 fps
  • Counter-Strike 2 (среднее качество, MSAA 2x, FSR выкл.): RX 5700 XT – 362 fps/188 fps, RX 6650 XT – 366 fps/191 fps

Источник фото: NJ Tech/YouTube

В целом, обе видеокарты позволяют играть в современные игры с высоким показателем fps, хотя RX 6650 XT выглядит предпочтительнее, обеспечивая от 1% до 20% более высокую частоту кадров в 8 из 10 протестированных игр, тогда как RX 5700 XT лидирует только в двух (на 4-6%).

Источник: youtube.com
Популярные новости

Счастливчик купил набор DDR5 32 ГБ с Ryzen 5 7600X и матплатой B850 за $87 из-за ошибки магазина
2
Умные часы Samsung Galaxy Watch Ultra 2 получат поддержку 5G и чип Snapdragon
+
В Госдуме объяснили какие VPN продолжат работать в России
22
В РФ представили первую партию серверных процессоров «Иртыш С 632» для серверов и дата-центров
21
Разработка игры Cyberpunk 2077 официально завершена
4
Эксперт сравнил качество изображения AMD FSR 4.1 с FSR 4 и Nvidia DLSS 4.5
2
Магазин отказался заменить модули ОЗУ по гарантии из-за возросших цен на DDR5
2
В MxBenchmarkPC сравнили RTX 3080 10 ГБ и RTX 5070 в паре с Core i7-14700F в популярных играх
+
В России разработали газотурбинный двигатель для карьерного самосвала БЕЛАЗ
14
Бюджетная портативная консоль GameMT EX8 выпущена по всему миру в нескольких цветовых вариантах
+
Honor готовит смартфон X80 GT с батареей 13 000 мАч и компактную модель с 8 000 мАч
+
На YouTube-канале NJ Tech сравнили быстродействие RTX 2070 Super с двумя версиями драйверов
+
Microsoft подтверждает проблему с доступом к диску C в Windows 11 на ряде устройств из-за KB5077181
7
Использовавшаяся для оплаты за проезд в автобусе в Англии монета оказалась возрастом 2000 лет
+
Nvidia сообщает о 10 000-кратном превосходстве современных видеокарт над Pascal в трассировке пути
1
Трейдер за секунды потерял 50 миллионов долларов на платформе Aave из-за ошибки при свопе
1
Пользователи Windows 11 жалуются на проблемы с GPU и ряд других багов после установки KB5079473
+
ViewSonic выпускает игровой монитор XC27G66-2K с 27-дюймовой IPS-панелью QHD и частотой до 340 Гц
+
Москвичи стали чаще покупать рации, пейджеры и карты на фоне проблем со связью
10
В Сети распространяются видео со спящими за рулем водителями Tesla на трассах
+

Популярные статьи

«Удачи, веселья, не сдохни»: это уже и не фантастика (обзор фильма)
9
Краткое тестирование термопасты ID-Cooling Frost X25
3
Project Helix и будущее Xbox — почему Steam не появится на консолях Microsoft
+

Сейчас обсуждают

prison5800
21:48
всегда использую Термопаста Thermal Grizzly Kryonaut 12,5 теплопроводность. на 13700kf под водянкой разница с дешманскими термопастами 10градусов в нагрузке
Краткое тестирование термопасты ID-Cooling Frost X25
DTS
21:41
Бот умер, потому что в его методичке на эти вопросы ответов нет.
В РФ представили первую партию серверных процессоров «Иртыш С 632» для серверов и дата-центров
MaDCyCJIuK
21:31
Сборку тупо обоссать... Автор, зачем тебе 5050?
Как собрать игровой «бомж-ПК» с GeForce RTX всего за 75000 рублей в 2026 году и не пожалеть
DTS
21:31
Хотя уже появился ник, на который был написан ответ. "Исправилось", я вас поздравляю!
В РФ представили первую партию серверных процессоров «Иртыш С 632» для серверов и дата-центров
Юрий Богданов
21:29
Процессор 2011 года, серьёзно? Современная ОС требует минимум 8 поколение. Это тест на нагрев дохлого мамонта.
Краткое тестирование термопасты ID-Cooling Frost X25
DTS
21:28
Судя по тому, что ответа до сих пор нет, баг "спалил" бота. Ну, ну... Радуйтесь за бесплатное тестирование.
В РФ представили первую партию серверных процессоров «Иртыш С 632» для серверов и дата-центров
K0nst4nt1n
21:16
7 лет назад https://www.youtube.com/watch?v=c_495vxdB5A видос от нитроксенуса - комп на батарейках В чём новость-то? в том что какой-то левый чел сплагиатил идею известного блогера и выпустил как своё...
В Макао человекоподобный робот оказался в центре полицейского инцидента
swr5
21:16
Не припомню проблем с драйверами AMD. Когда это было? В каком году?
Microsoft подтверждает проблему с доступом к диску C в Windows 11 на ряде устройств из-за KB5077181
DTS
21:12
Если тебе нужны дизлайки, то заплати за них кончита трансексуальная. Я твоим говнокамметам их за бесплатно ставить не буду.
В Госдуме объяснили какие VPN продолжат работать в России
Алисия Степс
21:06
А я с тобой разговаривала? Что то не припоминаю)) Что-то дизлайков не вижу? Куда вся свита делась? Или ежедневный лимит закончился на лайки? Эх.. power off.. пшшш. Disconnected
В Госдуме объяснили какие VPN продолжат работать в России
