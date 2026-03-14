Видеокарты прошлых поколений способны обеспечить высокие показатели частоты кадров в современных играх, что продемонстрировал эксперт YouTube-канала NJ Tech, протестировав Radeon RX 5700 XT 8 ГБ, дебютировавшую в 2019 году, и Radeon RX 6650 XT, запущенную в 2022 году.
Источник фото: Amazon
Также тестовый ПК был оснащён процессором AMD Ryzen 9 7900X и 2x16 ГБ оперативной памяти DDR5. В разрешении 1080p сборка добилась следующих показателей средней частоты кадров/1% low:
- Resident Evil Requiem (максимальные настройки, TAA+FXAA): RX 5700 XT – 71 fps/54 fps, RX 6650 XT – 68 fps/53 fps
- Horizon Zero Dawn Remastered (очень высокие настройки, TAA): RX 5700 XT – 82 fps/66 fps, RX 6650 XT – 77 fps/54 fps
- Alan Wake 2 (среднее качество, FSR 2 Native): RX 5700 XT – 46 fps/31 fps, RX 6650 XT – 55 fps/43 fps
- Helldivers 2 (пресет Ultra): RX 5700 XT – 66 fps/62 fps, RX 6650 XT – 74 fps/70 fps
- Marvel Rivals (среднее качество, SSGI+SSR): RX 5700 XT – 72 fps/57 fps, RX 6650 XT – 78 fps/63 fps
- Where Winds Meet (пресет Ultra, DX11): RX 5700 XT – 70 fps/63 fps, RX 6650 XT – 73 fps/66 fps
- The Last of Us Part II Remastered (очень высокие настройки, TAA): RX 5700 XT – 52 fps/41 fps, RX 6650 XT – 55 fps/46 fps
- ARC Raiders (пресет Epic, RTGI Static, TAA): RX 5700 XT – 76 fps/67 fps, RX 6650 XT – 80 fps/72 fps
- Warframe (высокие настройки, SMAA): RX 5700 XT – 119 fps/95 fps, RX 6650 XT – 127 fps/97 fps
- Counter-Strike 2 (среднее качество, MSAA 2x, FSR выкл.): RX 5700 XT – 362 fps/188 fps, RX 6650 XT – 366 fps/191 fps
Источник фото: NJ Tech/YouTube
В целом, обе видеокарты позволяют играть в современные игры с высоким показателем fps, хотя RX 6650 XT выглядит предпочтительнее, обеспечивая от 1% до 20% более высокую частоту кадров в 8 из 10 протестированных игр, тогда как RX 5700 XT лидирует только в двух (на 4-6%).
