Оба смартфона лишатся физического лотка для SIM-карты ради более ёмкого аккумулятора.

Apple продолжает курс на отказ от физических SIM-карт в своих премиальных смартфонах. Согласно данным TechManiacs, будущие iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max выйдут исключительно в версиях с поддержкой eSIM — слота для пластиковой карты в них не будет.

Источник изображения: endgadget

Может быть интересно

Освободившееся место компания планирует использовать с пользой: по предварительным данным, iPhone 18 Pro Max может получить батарею емкостью 5100–5200 мАч и более. Ранее предполагалось, что Apple оставит пользователям выбор и выпустит две версии — с лотком и без, но теперь, судя по прогнозам, компания готова отказаться от физических SIM окончательно.

Та же участь ждет и долгожданный складной iPhone Fold. Из-за ультратонкого корпуса в нем просто не найдется места для отдельного слота, так что eSIM станет единственным вариантом.

Что касается начинки, iPhone 18 Pro получат два новых беспроводных чипа — N2 и модем C2, который будет поддерживать оба стандарта 5G (mmWave и sub-6 GHz). Модем выполнят по 4-нм техпроцессу TSMC, а главный процессор A20 Pro — по 2-нм. В сумме это должно дать заметный прирост энергоэффективности.

При этом цены на новые модели вряд ли удивят: ожидается, что Apple сохранит стоимость на уровне нынешнего поколения: 1099 долларов за Pro и 1199 за Pro Max. Презентация новой линейки ожидается в сентябре 2026 года.