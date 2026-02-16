Планки DDR3/DDR4 немного подорожали

Кризис на рынке памяти продолжает негативно влиять на цены ряда комплектующих в немецких магазинах, хотя увеличения стоимости оперативной памяти DDR5 для настольных компьютеров в феврале текущего года не наблюдалось, что следует из отчёта 3DCenter, основанного на данных платформы сравнения цен Geizhals, пишет издание VideoCardz.

Источник фото: PC Gamer/Corsair

Сообщается, что ценники модулей оперативной памяти DDR5 UDIMM в феврале остались на уровне 440% по сравнению со стартовым показателем в июле прошлого года. В феврале 2026 года показатель оказался идентичен январскому значению, что указывает на отсутствие роста стоимости модулей DDR5 для ПК в месячном исчислении. Ценники DDR3/DDR4 выросли лишь незначительно — на 4,6% по сравнению с январём, тогда как суммарный рост с июля 2025 года составил 334%.

Заметное увеличение стоимости в феврале текущего года наблюдалось в мобильном сегменте оперативной памяти, где рост цен на модули SODIMM составил 23,4% при общем повышении на 269% с лета прошлого года. Больше всего подорожали бюджетные модули DDR4-2400 на 4 ГБ (с 15 до 44 евро) и DDR5-4800 на 8 ГБ (с 79 до 118 евро). Интересно, что цена отдельных модулей DDR5 UDIMM объёмом 32 ГБ в феврале даже упала — с 292 до 268 евро.

Источник фото: VideoCardz/3DCenter

Темпы роста стоимости видеокарт, судя по опубликованным данным, в феврале замедлились, составив 5,9% в месячном исчислении (против 12,1% месяцем ранее), а общее повышение цен с сентября прошлого года достигло 20%. Ценники внутренних SSD в феврале повысились на 6,0%, достигнув общего показателя +190%, внешние накопители подорожали на 5,4% (до 117%), тогда как стоимость HDD повысилась на 5,9% (до 162%).