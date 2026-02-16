Вьетнамские криптокомпании массово закрываются, а инвесторы несут убытки из-за падения цен на цифровые активы и неопределенности в регулировании

Вьетнамская криптоиндустрия, ранее демонстрировавшая стремительный рост, оказалась в тяжелой ситуации. По данным участников отрасли, многие компании вынуждены покинуть рынок или сократить деятельность из-за падения цен и отсутствия четких правил регулирования.

В попытке исправить ситуацию Вьетнам предпринял шаги по легализации криптовалютной деятельности, которая до этого находилась в серой зоне. В январе 2026 года страна начала принимать заявки на лицензирование компаний, работающих с криптоактивами. Согласно новым правилам, претенденты обязаны иметь капитализацию не менее 10 триллионов донгов (около $400 млн). Однако эти меры не смогли предотвратить кризис.

Может быть интересно

Цена биткоина упала почти в два раза с пика $126 тыс. в октябре 2025. Другие криптовалюты показали еще большее снижение. Студент из Ханоя Хонг Ле (Hoang Le) рассказал, что его сбережения обесценились до нуля, хотя ранее выросли до 200 тысяч долларов.

Изображение - ChatGPT

Глава ассоциации блокчейн-компаний Хошимина отметил, что многие фирмы прекратили работу, а оставшиеся вынуждены урезать расходы и искать дополнительное финансирование. Нгуен Тхе Винь (Nguyen The Vinh), сооснователь Ninety Eight, подтвердил, что его компания сократила треть сотрудников за последний год и планирует дальнейшие реструктуризации.

Эксперты призывают правительство разработать меры по спасению криптосектора, который сталкивается с долговременными трудностями.