Третий сезон аниме One Punch Man стал огромным разочарованием для всего аниме-сообщества. Ужасная рисовка, отсутствие анимации, сцены, созданные из одной картинки, – всё это ужасные реалии современного аниме. И пока аниме-обзорщики ищут виноватого, а зрители сравнивают второй и третий сезоны, я решил сделать подборку аниме, которая могла бы заменить третий сезон One Punch Man и дать зрителям похожие эмоции.

Я постарался подобрать аниме о героях, которые действительно хотят помогать людям. Живут этим и не жалеют себя – тренируются и совершенствуются без устали. А ради справедливости готовы потерять что-нибудь ценное. Надеюсь, подборка вам понравится.

«Могу я попросить ещё кое-что?»

реклама





Оригинальное название: Saigo ni Hitotsu dake Onegai shitemo Yoroshii deshou ka

Комедия о решительной герцогине, что кулаками решает проблемы с хулиганами, преступниками и распоясавшейся знатью. Как и третий сезон One Punch Man, это аниме находится в онгоинге, то есть стадии показа. Поэтому новые серии придется подождать.



Леди Скарлет с детства защищала справедливость кулаками, не стесняясь давать уроки тем, кто поступал плохо. Но помолвка с наглым принцем Кайлом превратила её в безвольную куклу, что сдерживала эмоции. Леди Скарлет преданно училась и тренировалась, оттачивая свои навыки фехтования и магии. И когда наглый принц бросил её и выбрал другую, оковы брака по расчету спали. Леди Скарлет надела перчатки, включила магию ускорения и побила всех, кто отличился в плохих делах и роспуске сплетен. Принц Кайл и его подружка тоже получили по заслугам.

реклама





Что получила леди Скарлет за это? Ничего. Первый принц королевства Юлий не стал защищать брата, а поддержал Скарлет и решил с её помощью навести порядок в королевстве. И уже во второй серии леди Скарлет устроила разборку с хулиганами на улице. Чем-то она напоминает Иор из «Семьи шпиона» и злодейку Анжелику из «Нелегкой жизни моба в мире отомэ-игры».

&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;

На мой взгляд, аниме получилось хорошим. Вежливые диалоги, узнаваемые персонажи, прекрасный саундтрек, который играет в тему. А как прекрасен момент в опенинге, где леди Скарлет кружится с представителями знати в безумном танце… Она могла бы стать хорошей женой для Сайтамы. Ведь она, как и он, добра и защищает справедливость. Жаль, они живут в разных мирах.

«Ганглион» Оригинальное название: Ganglion

Злодейская японская корпорация «Ганглион» раз за разом устраивает безумные атаки на Японию. Но супергерой Хоупмэн предотвращает их все, оставляя рядовых сотрудников корпорации валяться на месте атаки поверженными. Им никто не помогает, их никто не арестовывает. А начальство глухо к их просьбам и жалобам. Побитые и поверженные, они бредут домой в своих злодейских костюмах. В этой истории чувствуется вся тяжесть ежедневной рутины японских работяг, вся их боль и тяготы прекрасно отражены в этом небольшом тайтле. А нелепый костюм главного героя хорошо подчеркивает схожесть этого аниме с One Punch Man.

реклама





В Ganglion жизнь рядового злодея мало отличима от жизни обычных людей«Ганглион» — это короткометражное аниме, каждая серия длится лишь три минуты. С одной стороны, это мешает раскрыть главного героя по имени Исобэ, который каждый день в костюме осы вынужден шататься по городу. С другой, это аниме не может надоесть.

«Мэш: Магия и мускулы» Оригинальное название: Mashle

Представьте себе, что в Хогвартс вместо Гарри Поттера поступил Сайтама. Способности к магии у него нет, зато есть безумная сила, которой он эту магию имитирует.

Главный герой этого аниме, подросток Мэш Бёрндэд, родился без полосок на лице. В мире этого аниме это был крайне важный символ. Отсутствие полосок говорило о том, что человек не сможет использовать магию. Законы мира преследовали таких людей. Но мудрый дедушка Мэша держал внука подальше от людских глаз. Они жили в лесу, в небольшом домике. Мэш усиленно тренировался и имел невероятную силу. Но как-то раз ослушался дедушку, пришел в город и напугал людей.

Человек без полос вызвал у них настоящий ужас. В Бюро Магии об этом узнали и поспешили задержать Мэша. Но не тут-то было. Его сила была настолько невероятной, что он с легкостью одолел заместителя директора Бюро, сильного и мудрого Блесса. Тогда Блесс решил нарушить правила и отдать Мэша в магическую академию. Без магических навыков Мэшу пришлось трудно, но он с легкостью компенсировал их невероятной силой.

реклама





Недоброжелателей в академии много и некоторые из них невероятно сильные маги

Однако, как оказалось, отсутствие магии — не самая большая проблема Мэша. Куда хуже обстоят дела с теми, кто хочет испортить Мэшу учебную жизнь. Мэш постоянно попадает на прицел к различным манипуляторам, злодеям и местным группировкам. Столкновения с ними почти всегда оборачиваются исключением из академии. Но у Мэша есть могущественный союзник — мудрый маг Уолберг Байган, который прощает Мэша каждый раз и видит в нем большой потенциал и настоящую, искреннюю доброту.

Профитроли играют в сюжете не последнюю роль

На мой взгляд, у аниме хорошее начало, но во втором сезоне оно становится скучным. Могу отметить очень крутой хип-хоп на фоне и необычный визуальный стиль. Кроме того, главный герой буквально одержим профитролями, и с ними связано много забавных ситуаций.

«Тандзабуро Тодзима хочет стать Наездником в маске» Оригинальное название: Toujima Tanzaburou wa Kamen Rider ni Naritai

В японской культуре огромную роль сыграли фильмы о супергероях, известные как токусацу. Вполне возможно, вы знакомы с жанром благодаря такой франшизе, как «Рейнджеры силы». Обычно это кино или сериал, в котором герои в костюмах сражаются с различными злодеями, которые тоже носят вычурные костюмы. В фильме много всяких спецэффектов, фантастических девайсов и запоминающихся образов. Также в этом жанре можно увидеться всяких монстров.

Среди самых известных токусацу в истории можно выделить франшизу Kamen Rider, которую можно перевести как «Наездник в маске». Стартовала франшиза в 1971 году и до сих пор популярна.

Так о чем это аниме? Простой японец Кендзабуро Тодзима с детства мечтал стать Наездником в маске. Он тренировался, покупал мерч, пересматривал всё, что было связано с Kamen Rider. К 40-ка годам он полностью разочаровался в своем герое. Продал мерч и стал жить обычной жизнью. Без героизма и приключений. Одинокий и несчастный.

Знакомьтесь, шокеры

Но внезапно в интернете появились новости о том, что бандиты в масках шокеров грабят супермаркеты. Шокеры — это такие злодеи из франшизы Kamen Rider. Поначалу Кендзабуро Тодзима не обращает на это внимание. Он все ещё разочарован в своей мечте и не видит в этих грабителях ничего, кроме мелких преступников. Но однажды он видит нападение шокеров вживую. И, сделав самый сложный выбор в своей жизни, он хватает маску Наездника и идет бороться со злодеями. А удар у Тодзимы неслабый.

Впрочем, не он один хочет бороться с шокерами. В городе есть и другие фанаты культовой франшизы, что всегда мечтали стать героями. И у них есть свои костюмы. Да и шокеры не просто грабители. За ними стоит крупная шишка из мафии.

На первый взгляд может показаться, что это аниме для фанатов Kamen Rider. Но на самом деле это хорошая японская комедия с типичным для этого жанра безумием. Действия героев часто неразумны, глупы, вызывают смех и непонимание. Иногда на это просто стыдно смотреть. Но когда ты серьезно пытаешься понять происходящее, ты осознаешь, какие безумные усилия приложили герои аниме, чтобы стать сильными, как их кумиры. Единственное, что мне не нравится в этом аниме, это чрезмерный фан-сервис, который все портит.

Так в аниме показаны классические серии Kamen Rider

У аниме есть две интересных особенности. Во-первых, в нем показывают кадры оригинальных Kamen Rider, но это не кино, а стилизованная под старую пленку анимация. Во-вторых, эндинг сериала — это полноценный музыкальный клип про рисовый шарик, что усиленно тренируется и хочет стать Наездником в маске.

«Поднятие уровня в одиночку» Оригинальное название: Solo Leveling

Одна из самых интересных вещей мира One Punch Man — это различные организации и взаимоотношения её членов. В Solo Leveling эта тема развита еще лучше, только вместо геройских организаций здесь представлены гильдии охотников, которые негласно соперничают друг с другом.

В мире этого аниме то и дело появляются порталы, ведущие в подземелья. В подземельях есть ценные ресурсы и водятся монстры. Если подземелье не зачистить, то монстры выйдут наружу, в наш мир. Поэтому охотники собираются в отряды и отправляются в порталы. А самые сильные охотники собирают вокруг себя гильдии. Порталов настолько много и они могут принести столько ресурсов, что в итоге стали ценным товаром, подобно нефти или криптовалюте.

Гильдии делают всё, чтобы быть лучшими в мире: нанимают лучших менеджеров, подписывают сильнейших охотников, строят огромные штабы и постоянно ищут новые таланты. А для улучшения репутации принимают в свои ряды звезд шоу-бизнеса, которые стали охотниками. Аналогом «Ассоциации героев» здесь можно считать «Ассоциацию охотников», которая занимается надзором за вратами, гильдиями и аттестацией охотников.

У её лидера Гонхи Го нет цели стать самым богатым или влиятельным. Он и его помощник Джинчхоль Ву лишь стараются навести порядок в работе охотников и сохранить баланс между гильдиями. И главный герой этой истории, Сон Джин Ву, с его невероятной силой и навыками, становится для них настоящей неожиданностью. Совершенно неясно, чего ждать от охотника, чья сила превосходит силу всех известных охотников.

&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;

Solo Leveling очень похож на One Punch Man, разница лишь в том, что это серьезное и пафосное аниме. В то время как One Punch Man — это веселая комедия. Про «Поднятие уровня в одиночку» у меня есть отдельный блог.

Полуночный итог

На мой взгляд, современная аниме-индустрия находится в тяжелом положении уже много лет. И винить кого-то в этом не имеет смысла. Это особенность азиатского бизнеса и производства. Поэтому я постарался найти в третьем сезоне One Punch Man что-нибудь хорошее. И нашел. В нем прекрасные опенинг и эндинг. Иногда в сериях показан крутой экшен, например, встреча Гароу и Рипера. Наконец, в нем крутые скетчи. Мне очень понравился рисунок Зомби-мэна и Робо-гориллы. Да, третий сезон One Punch Man ужасен. Но у нас есть новая песня от Jam Project и Babymetal, манга Мураты по-прежнему невероятно красивая, и различного аниме про сильных героев выходит очень много.

Поэтому вместо того, чтобы расстраиваться из-за одного сезона, искать виноватых и лить негатив в интернет, я просто начал смотреть другое аниме и перечитывать мангу. Сейчас я понимаю, что благодаря провалу третьего сезона One Punch Man я обратил внимание на множество других тайтлов, многие из которых давно хотел посмотреть. Очень надеюсь, что и другие почитатели аниме сделают то же самое. Я продолжаю смотреть третий сезон One Punch Man в надежде увидеть что-то интересное. Но параллельно смотрю множество других тайтлов, которые раньше бы даже не заметил.