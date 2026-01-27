На дисках игра Grand Theft Auto 6 может быть выпущена в лучшем случае через несколько недель после релиза цифровой версии

Запланированная на осень видеоигра Grand Theft Auto 6, которую ждут на консолях нынешнего поколения, является самой крупной не только в этом году, но и за последние несколько лет. Её выпуск переносили уже дважды, что только усилило ажиотаж. Многие геймеры с нетерпением ожидали покупки диска с игрой, который бы стал дополнением их коллекции.

Может оказаться, что купить игру на диске не получится, по крайней мере в момент начала продаж. Польское издание PPE в последние месяцы неоднократно делилось достоверной информацией. Теперь оно сообщает, что как минимум поначалу игра будет доступна только в цифровом виде.

Причиной такого решения может быть желание избежать утечек относительно сюжета и игрового процесса, которые бы случились в момент печати игры на дисках и до их релиза. Диски могут появиться как в течение нескольких недель после цифрового релиза, так и в первой половине 2027 года. Ожидается, что больше информации по этому вопросу станет известно в феврале.