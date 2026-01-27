Intel не разрабатывает конкурента AMD Strix Halo.

Инженер и научный сотрудник Intel Том Петерсен (Tom Petersen) заявил в интервью журналистам издания Club386, что компания Intel не работает над созданием гибридного процессора, который мог бы напрямую конкурировать с решениями AMD Ryzen AI MAX+ семейства Strix Halo, пишет VideoCardz. Кроме этого, Петерсен прошёлся по интегрированной графике AMD, раскритиковав решения компании, которые, по его мнению, не могут конкурировать с новейшими разработками Intel по потреблению энергии и энергоэффективности, соотношению производительности на ватт.

Источник изображения: Intel

Эти комментарии появились после недавних маркетинговых сравнений AMD, в которых интегрированная графика Strix Halo по чистой производительности превосходила графические ядра во флагманских процессорах Intel Panther Lake. В данном случае спорить бесполезно, графика Strix Halo просто крупнее и производительнее, тем не менее, Intel сохраняет конкурентоспособность за счёт более высокой энергоэффективности и потенциально более выгодного соотношения производительности к цене. Последнее ещё предстоит проверить, когда ноутбуки с процессорами Panther Lake появятся в продаже.

«Если посмотреть на относительную производительность наших продуктов по сравнению с лучшими продуктами AMD на сегодняшний день, становится ясно, что мы сосредоточены на производительности интегрированной графики, в первую очередь для игр», — Том Петерсен.

Петерсен также описывает интегрированную графику Strix Halo как решение, которое располагается ближе к дискретным графическим процессорам, чем к интегрированной графике массового сегмента. Петерсен считает нецелесообразной интеграцию графического процессора с такой производительностью в гибридный процессор Intel. По мнению специалиста, отдельный дискретный GPU в данном случае лучше. По всей видимости, из интервью следует, что Intel не планирует выпускать процессоры Nova Lake-AX, о которых инсайдеры рассказывали, как о конкурентах AMD Strix Halo.

Как утверждает Петерсен, в Intel уделяют большое внимание производительности и эффективности интегрированной графики в игровых сценариях. С точки зрения потребления энергии и производительности на ватт интегрированная графика AMD «не так конкурентоспособна». Intel «очевидно впереди» в этих сравнениях.

«Существующая продукция AMD не является конкурентоспособной ни по мощности, ни по производительности на ватт … С моей точки зрения, мы явно впереди», — Том Петерсен.

Компания AMD осторожно подходила к позиционированию Strix Halo. Большую часть 2025 года AMD позиционировала платформу как решение для компактных рабочих систем, предназначенных для локальной работы с искусственным интеллектом. Однако в 2026 году ситуация может измениться, поскольку на рынок выйдет больше новых моделей Ryzen AI MAX+ 300 с интегрированной графикой Radeon 8060S, а в перспективе серия будет обновлена до Ryzen AI MAX 400.

Что интересно, в последнее время Intel и AMD всё чаще переходят к более резкой критике при сравнении своих продуктов.