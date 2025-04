Вы когда-нибудь задумывались, откуда взялись обзорщики игр в интернете? Несомненно, есть в этом влияние игровых журналов. Но главным примером и источником вдохновения для многих из них был The Angry Video Game Nerd. Крайне необычное шоу из интернета конца 2000-х, в которых старые игры жестко критиковались.

Его создателем был Джеймс Рольф — любитель кино и игр. Сегодня все его знают как Angry Video Game Nerd, он же AVGN, он же просто Нёрд. В 2004 году он записал несколько роликов, в которых жестко критиковал старые игры и не боялся крепких выражений. Это привело к огромной популярности. В будущем ролики стали постоянными, в них рассматривались разные игры и консоли. The Angry Video Game Nerd стало настолько успешным шоу, что Джеймс снял комедийный фильм про игру E.T. the Extra-Terrestrial и выпустил несколько игр про свое альтер-эго — Нерда.

Успех AVGN вдохновил людей со всего мира и они также стали делать обзоры на игры. Многие из них известны в России как “ностальгаторы”, поскольку их контент преимущественно посвящен играм и культуре 90-х. Но несмотря на всю известность и влияние, многие геймеры разных поколений знать не знают, кто такой AVGN. А ведь его обзоры это не просто ругань на игры и трешовый юмор. Это ещё и хорошая экскурсия по истории видеоигр, наполненная проникновенными историями и искренней любовью к играм.

Я сделал подборку пятнадцати эпизодов этого шоу, которые на мой взгляд являются самыми интересными и познавательными. Они посвящены консолям, аксессуарам к ним, необычным играм и сборникам, а один выпуск и вовсе посвящен странному явлению. Я очень люблю эти эпизоды и надеюсь, что они вам тоже понравится.

15. DOOM (AVGN 205) Начнем мы эту подборку с относительно свежего выпуска, рассказывающего о различных портах культовой игры Doom на консоли. Выпуск весьма информативен и помогает увидеть, насколько сильно знаменитый шутер от id Software менялся при портировании. Традиционный для AVGN треш начинает твориться в конце, причем в самых лучших традициях шоу.

Даже после двух книг про Doom, множеству документалок и статей, я с интересом посмотрел этот выпуск.

14. NES Accessories (AVGN 47)



Знаменитая консоль NES имела огромное количество различных аксессуаров. В 90-е годы до России дошел только световой пистолет. Но на самом деле подобных аксессуаров было очень много и некоторые из них были крайне необычными. Начиная от наушников с голосовым управлением, заканчивая доской для управления с помощью наклонов.

Через много лет вышел фильм “8-битное Рождество”, в котором один из таких аксессуаров сыграл важную роль в сюжете.

13. Tiger Electronic Games (AVGN 113)

Весьма необычный выпуск, посвященный примитивным карманным играм от компании Tiger Electronic. Это не консоли, это скорее, карманные игрушки, принцип работы которых в том, чтобы подсвечивать разные элементы на экране и тем самым создавать ощущение действия. Удивительно, но подобных игр вышло не мало. И почти все они были сделаны по какому-нибудь известному бренду.

12. Commodore 64 (AVGN 189)



Культовый компьютер Commodore 64 сыграл важную роль в развитии игровой индустрии. На него выходили самые разные игры и порты известных игр. Однако, в шоу к Нерду Commodore 64 попал очень поздно, в 189 выпуске. И возможно, это к лучшему. В этом выпуске Нерд крайне спокоен, от него почти не услышишь характерных ругательств и эмоциональных высказываний. Он рассказывает о своем опыте использования легендарного компьютера, его мини-версии и проблемах запуска игр.

По этому выпуску у меня сложилось впечатление, что Нерд очень любит Commodore 64 и именно поэтому долгое время не брал его в шоу.

11. Taito Legends 1 & 2 (AVGN 186) Сборники ретро-игр всегда были крайне популярным форматом. Каждая игровая компания с большой историей выпускала такие для различных консолей. Сегодня они благополучно переехали в Steam. Один из таких сборников в двух частях AVGN решил взять на обзор. Под прицел попал сборник культовой компании Taito.

Аркадные игры Taito были крайне важной частью игровой истории. Без их проектов современные игры выглядели бы иначе. Не было бы многих экшенов, мобильных игр. Иначе бы выглядели многие шутеры. Главное детище Taito — аркадный шутер Space Invaders породил целые жанры игр.

Тем не менее какой бы культовой и влиятельной не была компания, часто половина игр на её сборниках представляет собой сомнительное нечто из 80-х или 90-. Именно об этом этот выпуск. AVGN едко комментирует игры и подмечает их интересные особенности.

Кстати, эти два диска у меня были. Они реально классные.

10. Sega CD/Sega 32X (AVGN 25-26) Два выпуска, посвященные дополнительным модулям консоли Sega Genesis. Sega CD позволял играть в игры с видеороликами, а Sega 32X позволял запускать 32-х битные игры с картриджей. Нерд в пух и прах разносит их техническую и практические части. Этот тот случай, когда зрители видят настоящего злого Нерда.

При этом, стоит отметить, что игры, выходящие на Sega CD были неплохими и многие из них продаются в улучшенном виде даже сегодня.

Когда смотришь этот обзор, начинаешь ценить современные консоли и их универсальность.

9. Jaguar Part 1-2 (AVGN 065-066)

Atari вошли в историю как создатели одной из самых культовых консолей — Atari 2600. Но последующие консоли были провальными. И Atari Jaguar — одна из самых провальных консолей в истории. Это была консоль с 64-битным процессором, но рекламировалась она как полностью 64-х битная. Игр на нее вышло мало и в целом, она не оставила заметного следа в истории.

В двух частях своего шоу AVGN играет в игры с этой консоли. И даже находит неплохие игры.

8. SwordQuest (AVGN 88) Когда современные игроки смотрят на старые игры, они часто думают, что они были крайне простыми и примитивными. Да, им не хватало визуальной выразительности. Однако, игры не были простыми. И SwordQuest хорошо это доказывает.

SwordQuest это серия из четырех фэнтезийных адвенчур для Atari 2600, объединенных конкурсом по поиску подсказок. Вместе с игрой шел комикс и карточка участника. Играя в игру и читая комикс, игрок мог найти пять секретных слов, которые нужно было внести в карточку и отправить в Atari.

И тогда геймер мог попасть на чемпионат по SwordQuest, чтобы выиграть драгоценный талисман ценой в 25 тысяч долларов. Первой игрой серии была Earthworld, адвенчура про поиск предметов и их комбинирование. Второй — Fireworld. Третьей — Waterworld. Но четвёртая игра серии, Airworld, не смогла выйти из-за финансовых проблем компании и награда за нее и финальный приз остались невостребованными.

Один из самых познавательных и интересных выпусков шоу.



7. Berenstain Bears (AVGN 142)



Удивительный выпуск, популяризующий феномен под названием “Эффект Манделлы”. “Эффект Манделлы” это явление ложных массовых воспоминаний. Когда какое-то событие, явление или предмет на самом деле является не такими, какими их помнит большинство людей.

Вначале Нерд рассказывает о детских книжках про мишек Беренстин. Очень популярной франшизе его детства. Затем показывает различные игры по ним. И вдруг, оказывается, что франшиза называется “Мишки Беренстеин!” Нерд осознает, что всю жизнь называл “Мишек Беренстеин” неправильно! Он лезет в интернет и узнает, что не он один так ошибался. Более того, эта путаница с названиями заставляет многих людей поверить в параллельные вселенные. Из простого обзора детских игр, эпизод превращается в научно-фантастический триллер.

6. HyperScan (AVGN 131)



Про HyperScan в наших краях мало кто знает, но в США эта необычная консоль с карточками получила некоторую известность и даже культовый статус. Вышедшая в 2006 году консоль имела всего 5 игр, была технически несовершенной и плохо продавалась. Однако, благодаря играм Ben 10, Spider-Man и Marvel Heroes у нее были фанаты. Несмотря на то, что качество игр было ужасным. Я много раз встречал ее упоминание в статьях и на формах, но никогда не видел.

В рождественском выпуске под номером 131 Нерд распаковывает необычную консоль и демонстрирует ее работу. А еще он удивляется — как такая консоль могла выйти во времена XBox? Особенностью консоли был карточки с персонажами. Их нужно было сканировать специальным сканером на консоли и так персонаж попадал в игру. При всех своих минусах, это весьма интересная консоль, которая заинтересует гиков и просто всех тех, кто ищет что-то новое в игровом железе.

5. Sega Activator Interactor Menacer (AVGN 143)

Это не совсем обычный выпуск. Дело в том, что к Нерду пришел гость. Американский танцор и хип-хоп исполнитель Нэйтан Барнатт вместе с Нердом распаковывают рождественские подарки и тестируют различные периферийные устройства для Sega. Стоит заметить, дизайн у них очень крутой. Главное в этом выпуске — хореография трюков. Чем-то напоминает знаменитую “Деревню дураков”.

4. Magnavox Odyssey (AVGN 68) Magnavox Odyssey был крайне важной приставкой, положившей начало эре домашних консолей. Ее создатель, изобретатель Ральф Баер, также известен тем, что придумал дизайн мыши. За это его называют отцом видеоигр.

Magnavox Odyssey не был приставкой в классическом понимании. Это было аналоговое устройство. Более того, чтобы играть с ним, нужны были дополнительные аксессуары, главными из которых были накладки на экран. Это превращало Magnavox Odyssey в гибрид приставки и настольной игры.

Когда читаешь о Magnavox Odyssey, кажется, будто это что-то необычное и интересное. Но в этом выпуске AVGN наглядно показывает все проблемы легендарной приставки. В нее очень сложно играть, игры скучные, сам реквизит игр зачастую выглядит интереснее игры. Хороший познавательный выпуск.

3. Atari 5200 (AVGN 20)

Это один из самых важных эпизодов этого шоу. Вначале идет проникновенный рассказ о том, почему Atari 2600 является любимой консолью многих поколений геймеров. Он короткий, но многое объясняющий. А дальше идет тотальное уничтожение консоли Atari 5200. Эта консоль вышла в 1982 году и должна была заменить Atari 2600. На деле же, Atari 2600 как была всенародно любимой, так и осталась.

AVGN подробно рассказывает о всех проблемах Atari 5200, начиная от ужасного дизайна, заканчивая спорными техническими решениями. Досталось даже дизайну картриджей. В целом, это мог бы быть один из самых познавательных эпизодов шоу, если бы не волна экспрессии, что бьет в экран в лучших традициях обзора на Dr. Jekyll and Mr. Hyde (AVGN 2).

2. Halloween (AVGN 36)



Когда люди впервые узнают про AVGN и идут на его Youtube-канал, они удивляются тому, как он назван. Cinemassacre — это название компании, созданной Джеймсом Рольфом и именно она издает все проекты, которыми он занимается. Но почему именно Cinemassacre? Джеймс большой фанат кино, особенно фильмов ужасов. Еще в 90-х он начал снимать низкобюджетные фильмы ужасов. В подвале его дома даже есть комната, выглядящая как маленький пункт кинопроката. Хотя The Angry Video Game Nerd это самый известный проект Рольфа, у него также есть серия коротких обзоров классических фильмов ужасов под названием Monster Madness.

Поэтому нет ничего удивительного в том, что в своих обзорах AVGN часто обращается к теме хорроров, ужасов и делает героями своих историй известных киноманьяков. А умение снимать фильмы помогает делать истории интересными. Правда, делает подобные обзоры AVGN не постоянно, а на Хэллоуин. Это, кстати говоря, сильно повлияло на других обзорщиков и они тоже стали делать подобные спецэпизоды в октябре.

Обзор игры Halloween для Atari 2600 — один из самых интересных в истории шоу. Именно здесь показан большой зеленый пиксельный монстр, что вылезает из экрана. Именно здесь появляется один из самых известных антигероев слэшеров — Майкл Майерс. Это прекрасно поставленная, жутковатая и смешная история, которая еще раз напоминает о незавидной судьбе жестоких видеоигр и их издателей.

1. Pong Consoles (AVGN 89) Что же попало на первое место? Обзор игры? Обзор консоли? Обзор консоли, которая является игрой. После того как аркадный автомат с игрой Pong стал популярен в США, Atari выпустили одноименную консоль, в которой была одна единственная игра — Pong. И хотя похожая игра уже была в Magnavox Odyssey, другие компании это не остановило. Рынок наводнили десятки понг-консолей, с самым разным дизайном, разными режимами игры и особенностями управления. Были даже консоли-гибриды, совмещающие разные игры с “Понгом”.

Сегодня многие геймеры считают Pong невероятной древностью. Между тем, серия до сих пор жива и по ней выходят игры разных жанров. И не только оригинальный Pong, но и его многочисленные клоны продолжают жить. Это один из самых интересных выпусков AVGN, хорошо показывающий, как устроена игровая индустрия. После его просмотра я уже не удивлялся нашествию баттл-роялей, геройских шутеров и анимешных гач.

Спасибо за внимание.