Казуальные игры были горячо любимы геймерами всех стран и считались полноценными играми ровно до тех пор, пока в начале века сотни безвкусных казуальных игр не заполнили собой магазины и интернет-сайты. С тех пор термин “казуальная игра” стал чуть ли не ругательным, а хардкорные геймеры приходили в ярость от одного только его упоминания. Но нашлись герои из города Сиэтл, что решили вернуть казуальным играм их добрую честь, сделать их снова веселыми и доступными для каждого геймера. Звали героев PopCap Games и уже в середине нулевых они выпустили ряд казуальных игр, играть в которые не брезговали даже самые хардкорные игроки.

Успех игр PopCap Games был прост — яркий и интересный арт, отточенный и простой для понимания геймплей, множество анимаций, безупречный дизайн меню и идеальный подбор шрифтов. От их игр нельзя было оторвать глаз и они буквально влюбляли в себя игроков. Одной из самых ярких игр студии стала необычная головоломка Peggle.

Peggle

Игра вышла в 2007 году и стала сенсацией в мире инди игр. Но что такое Peggle? Это игра, в которой нужно стрелять шариком по другим шарикам (точнее, колышками) и попасть по всем шарикам определенного цвета. Сделать это трудно, поскольку колышки расположены в определенном порядке и часто нужные скрыты обычными. А шаров в запасе мало.

Есть мнение, что шарики в Peggle летят по случайной траектории, но это не так. В Peggle можно точно прицелиться и делать выстрелы, которые очень точно и эффективно будут попадать в колышки. Внизу по экрану ездит корзина, которая помогает сохранять шарики, число которых ограничено. Опытные игроки могут стрелять шариками так, что они всегда попадают в корзину. Сам процесс игры казался игрокам выверенным до мелочей — шарики удачно отлетали от колышек и задевали даже самые труднодоступные, усиления позволяли зачищать поле на 100%, а когда в конце игры шарик подлетал к финальному колышку, камера приближалась к нему и начинали звучать фанфары. Это было невероятно крутым для казуальной игры, ведь все привыкли к статичности и простоте. А Peggle все время обращала внимание на происходящее на экране, озвучивала интересные события джинглами и подчеркивала важность момента.

Чего только стоит гитарный запил, который звучит, когда шарик касается зеленого колышка и игрок получает три шарика сразу. А когда шарик пролетает мимо колышка, звучат звуки недовольного зрительного зала.

На заднем фоне при этом расположен красивый рисунок, который является частью истории и может содержать шутку. Некоторые колышки расположены в ряд и повторяют формы объектов с рисунков. Хотя в игре не было настоящего сюжета, в игре были персонажи. Их назвали мастерами и главным из них был единорог Бьерн. Он стал символом серии. Помимо него, в игре были ещё 7 мастеров, среди которых хомячок Джимми, инопланетянин, тыква Ренфилд и кролик Уоррен. Игрокам эти персонажи очень понравились. По сюжету, игрок вступал в Институт Мастеров Peggle и в конце все мастера собирались, чтобы выдать ему диплом.

У каждого мастера были свои арты и они рассказывали о повседневной жизни этих персонажей. Каждый мастер имел свое усиление, которое позволяло эффективнее попадать по колышками. Благодаря тому, что в игре помимо истории были испытания, дуэли и режим быстрой игры, Peggle долго удерживала интерес игроков. Особенно интересны были дуэли — сразиться предстояло с одним из мастеров.

В Peggle с интересом играли самые разные разработчики игр. Для них игры PopCap стали хорошим примером того, что даже маленькая игра может стать чем-то невероятно интересным и ярким. Популярность среди разработчиков помогла PopCap впоследствии выпустить совместные промо-игры с Blizzard и Valve.

Но игроки не слишком активно покупали новинку. Причина была в высокой цене — Peggle стоила $ 19,99, что не каждый игрок мог себе позволить. На тот момент на дворе была середина нулевых, цены на игры все ещё формировались ритейлом и до гонки снижения цен, которую устроят инди-разработчики в 2012 году было еще далеко. PopCap использовали для продвижения своих игр демо-версии, в которых было несколько уровней. Поэтому многие игроки раз за разом проходили демку, не в состоянии купить полную версию. Демо-версии игры также попали на диски к компьютерным журналам и постепенно о Peggle узнал весь геймерский мир.

Peggle не была похожа на другие игры, хотя содержала узнаваемые элементы других игр. Игровое поле было похоже на японское патинко, стрельба шариком по колышкам напоминала пинбол, траектория полета шарика, зависимая от угла попадания по колышку отсылала к Pong. Магазин с шариками из-за поршня напоминал пинбольный плунджер. Да и сам шарик выглядел как пинбольный.

Игра постоянно обращалась к мемам, прежде всего музыкальным. Ода "К радости" Бетховена играет в конце завершения уровня, а начинается игра с чудесной музыки Эдварда Грига — “Утро”. Саундтреком игры был выбран динамичный фанк, который не отвлекал от игры, но задавал приятное настроение. У этой игры должно было быть большое будущее. Так и случилось.

Peggle Extreme

Интересность игры оценили в Valve и вскоре мир увидел бесплатную игру Peggle Extreme. Сразу предупрежу, что главное меню может шокировать. В нем хэдкраб аппетитно чавкает головой единорога Бьерна. Игра получилась короткой, но захватывающей — на заднем плане герои игр Portal, Half Life 2 и Team Fortress 2 занимались своими обычными делами. В конце игры предлагалось купить оригинальную Peggle. По сюжету, герои игр Valve захватили Институт Peggle и игрок должен был прогнать их.

Peggle Nights

“Ночной сиквел” вышел осенью 2008 года и по мнению многих критиков, стал ещё интереснее, чем оригинальная игра. И это странно, ведь геймплей практически не изменился. Разве что уровни стали чуть сложнее. Полагаю, дело было в том, что оригинальная игра была похожа на яркий и красочный мультфильм для детей, а Peggle Nights обращалась к более взрослым темам, что позволило художникам создать более яркие и интересные арты на тему фильмов ужасов, искусства, рок-музыки и супергеройских историй. Один из уровней даже назывался “Crime wave”.

Игра осталась такой же доброй и забавной — главными героями все еще были звери. Единорог Бьерн надел маску, плащ и полетел спасать город от злодеев. Когда игрок завершал все уровни мастера, ему показывали угол комнаты, на стенах которой висели портреты мастеров. К концу игры вся комната была завешана ими. Это была веселая игра и потратить на нее ночь было не жалко.

Вскоре на сайте PopCap Games стали появляться бесплатные дополнения с новыми уровнями. В одном были рисунки, созданные участниками творческого конкурса, другой был посвящен Рождеству и зиме, а третий был посвящен весне. Сейчас их можно скачать с Webarchive. Как я понимаю, в Steam версию их так и не добавили. Они неплохие и если вы никогда в них не играли, вам точно стоит их попробовать. Все вместе они ощущаются как новая часть игры.

Peggle: World of Warcraft Edition

Неожиданностью для всех стало добавление игры в легендарное ММО — World of Warcraft, с помощью которого игроки могли делить добычу. Пользователь Youtube JVIarth записал и опубликовал игровой процесс Peggle внутри этой легендарной игры.





Однако, этого Blizzard показалось мало и по аналогии с Peggle Extreme, они выпустили игру Peggle: World of Warcraft Edition, в которой артами служили иллюстрации с персонажами игры Blizzard. Как обычно, игра отличалась юмором. Уже на втором уровне можно было увидеть хомячка Джимми, прыгающего на скейте и кричащего одно слово — “Лирой!”. При выходе из игры можно было увидеть рекламу World of Warcraft и Peggle.

После того, как Electronic Arts купила PopCap в 2011, партнерство с Blizzard закончилось — игру больше нельзя было скачать. На мой взгляд, это была одна из лучших игр серии. Уровни были в меру сложными и красивый арт от Blizzard заставлял проходить ее снова и снова.

Впоследствии, Грег Канесса, вице-президент по платформам в PopCap, ушел в Blizzard.

Peggle 2

После того, как EA купили PopCap Games, многие разработчики оригинальных хитов ушли из компании. Сооснователь Джейсон Капалка сначала занялся ресторанным бизнесом, а затем основал компанию Blue Wizard Digital, разрабатывающую хоррор-пазлы и браузерные шутеры. Поэтому неудивительно, что у игр PopCap стали выходить весьма странные продолжения. Peggle 2 вышла в 2013 и сразу была забыта всеми.

Напоминаю, 2013 год был бумом инди-игр и все они зажигали в Steam, Desura и Humble Bundle. Игрокам было все равно, что происходит в Origin, поэтому какого-то большого внимания игра не получила. Фанаты серии разделились во мнениях. Одни считали игру достойным продолжением. Другие — слабой попыткой возродить культовую серию. На консолях игру приняли заметно лучше, возможно, из-за того, что рынок инди-игр на консолях был маленьким.

Сказать об игре в общем-то нечего. Мастеров мало, оригинальный стиль полностью утрачен. Добавили мастера по имени Луна, напоминающую Руби Глум. Из-за дурацкого решения добавить в игру поля по бокам игрового поля, новая игра выглядела так, будто это порт с старых консолей или ретро-игра.

Многие фанаты считают, что Peggle 2 не существует. И судя по тому, что EA, вернувшись в Steam, не добавила туда вторую часть, так оно и есть.

Peggle Blast

Как ни странно, веб-версия знаменитой игры получилась чуть более интересной. Вышла она в 2014. Визуальный стиль был довольно простым. Но характерные фишки типа музыки и приближения камеры к шарику эта версия сохранила. Мастеров было аж 12, что по сравнению с семью из второй части удивляло. Но ощущение какой-то простоты и дешевизны не покидало игроков. Поэтому они возвращались обратно в оригинальные игры и проходили их снова и снова. По крайней мере, так было написано во многих отзывах на Peggle в Steam.

Я поиграл в Peggle Blast пока писал этот обзор и могу сказать, что это не самая плохая версия Peggle. Для игры в нее не нужна регистрация и это тоже большой плюс. А вот что мне не понравилось, так это ужасная озвучка Бьерна.

Тут история оригинальной серии завершается. Сегодня о ней мало кто помнит. Молодое поколение никогда не слышало о Peggle, а у Electronic Arts похоже нет планов по возрождению серии. И это очень печально. Игра, которая смогла завоевать сердца разработчиков культовых игр в итоге оказалась забыта. Консольные игроки бережно относятся к дискам с играми серии, называя ее любимой казуальной игрой. ПК-геймеры продолжают играть в Steam и мечтают о добавлении достижений.

Я не думаю, что время Peggle прошло. Скорее, проблема в том, что сегодня нет разработчика, который мог бы перезапустить серию и снова сделать ее актуальной.

GemBreak

Несмотря на популярность Peggle, у игры никогда не было известных клонов. Вероятно, это связано с необычным геймдизайном и отсутствием ниши. Создатели клонов известных игр обычно ищут нишу, где легко заработать денег. Но Peggle такую нишу не создал. Поэтому найти их клоны весьма тяжело. Но они все же есть.

В игре GemBreak вы также двигаете пушку по уровню, стреляя в колышки, но при этом, на уровне могут находиться различные противники в виде насекомых. Игра была бюджетным клоном Peggle, но увлекала не меньше, чем оригинал. Правда, сказать о ней больше нечего.

Ghost Cleaner

Самый неудачный клон Peggle с очень странной визуальной частью, напоминающей не то комикс, не то 3D-мультфильм. По сюжету, вы работает в агентстве, что избавляет клиентов от привидений. Из специального чистящего пистолета нужно стрелять в розовые кирпичи, чтобы изгонять привидений. При этом, из пистолета льется какая-то жидкость.

Я попробовал поиграть в эту игру, но меня хватило ровно на два уровня. Кирпичи здесь расположены очень странно -— они то напоминают мосты из World of Goo, то крутятся по оси, как в GemBreak. У игры нет настроек графики, поэтому на большой экран она открывается размытой. Из кирпичей после разрушения вылетают призраки, а сам чистящий пистолет почему-то держит дрон. Игра слишком странная и некачественная, чтобы рекомендовать ее фанатам Peggle

Peglin

Новую жизнь в идею Peggle вдохнула инди игра Peglin, в которой маленький гоблин путешествует по лесу. Эта игра является рогаликом, каждый уровень которого представлен в виде боя гоблина с противниками. Но боя как такового нет, вы просто стреляете шариком по полю, стараясь попасть в самые выгодные колышки. Если вы играли в Letter Quest, вы поймете, как устроена игра. Попадая в колышки удачно, вы наносите противнику хороший урон и проходите дальше. Причем, выбор следующего уровня тоже устроен в виде кидания шарика — в какую лунку он попадет, туда гоблин и пойдет.

Самая идея совмещения казуальной игры и пошаговой РПГ не нова, но в Peglin это реализовано очень хорошо и со смыслом. Меня игра также удивила цитированием русского рока.

Roundguard

Еще одна игра, развивающая идеи Peggle это Roundguard. В ней вы стреляете не шариком, а самым настоящим бойцом, который сражается с напавшими на замок грабителями. В этой игре можно управлять бойцом в полете, а точнее, заставить его крутиться, чтобы он наносил больше урона. После боец падает на мягкие подушки и весело отпрыгивает в сторону игрока. У игры впечатляющая история тематических обновлений, но лично я не смог ей проникнуться из-за перегруженности геймплея.

Paris Transylvania

Эта игра похожа на предыдущие две, но она еще не вышла. В Steam доступна демо-версия и из нее можно понять, что Peggle с сильным влиянием Slay The Spire. Пошаговые бои здесь тесно связаны с картами, а меткость на поле помогает в бою с вампирами. На выбор есть три персонажа, один из которых Мария Антуанетта. Визуальный стиль игры напоминает мультяшную мрачность Don't Starve Together.

Вот только геймплей кажется каким-то сложным. Иногда вы просто не можете стрелять и вам нужно пропускать ход. Это немного обескураживает, особенно если вы привыкли к простым казуальным играм, где таких механик не встречается.

Место Peggle в истории видеоигр

Peggle это культовая казуальная игра, которую одинаково сильно любят как игроки на консолях, так и ПК-геймеры. Ее история наглядно показывает, что создать что-то новое в играх все еще можно, нужно только поработать с геймдизайном и не бояться экспериментов. Как и другие игры PopCap, Peggle своим примером показала, что размер, графика и жанр не важны. Главное — геймплей и эмоции, которые он дает игрокам. В Peggle одинакового весело проводили время офисные сотрудники и ММО-игроки, хардкорные геймеры и люди, впервые играющие в компьютерные игры.

Peggle занимает уникальное место игры, созданной на стыке жанров и механик. И остается надеяться, что будущие поколения геймеров будут знать о существовании этой игры и оценят ее так же хорошо, как современники.