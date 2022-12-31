GALAX HOF GH130 - блок питания мощностью 1300 Вт с двумя разъемами 12VHPWR для RTX 4090
Графические карты NVIDIA GeForce последнего поколения не самые простые в использовании на обычном ПК. Конечно, это даже без учета нелепых настроек партнеров Nvidia которые завышают требования к мощности. Тем не менее, Galax хочет немного упростить решение этой проблемы, выпустив 1300-ваттный блок питания серии Hall of Fame.
В начале ноября Galax Hall of Fame GeForce RTX 4090 появился на нескольких фотографиях, на которых изображена печатная плата. В то время мы провели математические расчеты на основе информации, представленной на фотографии и обнаружили, что при пиковом потреблении Galax Hall of Fame 4090 может потреблять более киловатта, что требует собственного источника питания. Тем не менее, эта цифра скорее всего никогда не будет достигнута в реальных сценариях, и двойные разъемы 12VHPWR (по 600 Вт каждый) не будут полностью загружены.
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Блок питания Hall of Fame Galax мощностью 1300 Вт появился в интернет-магазине Taobao и был замечен сотрудниками IT Home. Цена блока питания 1899,00 иен, или примерно 275 долларов может стать привлекательным предложением на фоне конкуренции со стороны других брендов, таких как Seasonic, EVGA, Silverstone, и многих других. Кроме того, HOF GH130 похвастаться КПД 92%, что соответствует категории 80 Plus Platinum. Он поставляется с 10-летней гарантией и другими полезными функциями, включая переключатель вентилятора.
В любом случае, это нишевый продукт, который скорее всего, будет использовать только несколько хардкорных энтузиастов, чтобы максимально использовать его потенциал.
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