В Far Cry 5 вы можете начать захватывающее приключение где угодно. Просто встаньте на дороге. Подождите 60 секунд, и перед вами появится фургон с заложниками, который едет без охраны. Это отличная возможность для вас проявить себя. Вы расстреливаете лобовое стекло фургона, пока водитель не будет вынужден покинуть свое место. Затем вы сталкиваете фургон в кювет и помогаете пассажирам выбраться. Один из них благодарит вас и предлагает выполнить дополнительный квест. Но прежде чем он успевает договорить, его сбивает мчащийся мимо пикап.

В Far Cry полно неожиданных и хаотичных событий, которые стали визитной карточкой этой серии игр. Пятая часть продолжает традицию. Грузовик резко останавливается, и из него выходит большая женщина с татуировками и лёгким пулемётом. Внезапно на неё нападает пума, которая пряталась среди деревьев. Ваш напарник стреляет в пуму зажигательной картечью, и она загорается. Пума бросается на вашего напарника и тоже поджигает его. Все начинают бегать и кричать, но тут над холмом пролетает самолет и прерывает это безумие. Вас ждут грузовики с заложниками, автоколонны, блокпосты, снайперские гнезда, воздушные патрули, дикая природа, много взрывчатки и необычная физика. Вы редко будете отвлекаться на своём пути к следующей цели сюжета.

реклама





К сожалению, игра не оправдали ожидания игроков в 2018 году. Far Cry 5 — это Far Cry в ее наименее увлекательном и неуклюжем воплощении. Несмотря на то что в игре происходит достаточно событий, чтобы заинтересовать вернувшихся фанатов, попытки разработчиков раскрыть тему раскола американского общества выглядят неубедительно. Механика исследования и боя не доработаны, новым инструментам и задачам не уделено должного внимания. Исключение составляют кооператив, весёлый редактор уровней Arcade и мультиплеер 6v6, который, впрочем, довольно скучный. В целом игру можно сравнить с филлерным Far Cry: Primal, которым она и должна была стать.

В Far Cry 5 вы играете за новичка-полицейского, который отправляется в округ Хоуп, штат Монтана, чтобы арестовать Джозефа Сида, лидера христианского культа конца света. Последователи Сида препятствуют аресту, и вскоре округ превращается в зону боевых действий, отрезанный от остальной части США. Ваша задача — уничтожить трёх братьев и сестёр Сида, которые являются боссами определенных регионов деятельности культа. После этого вы сможете сразиться с самим Отцом. Вам будут помогать члены сопротивления, среди которых есть девять разблокируемых AI-компаньонов с проработанными историями. Также вы можете нанимать бесконечное количество простых сообщников прямо во время игры.

реклама





Вы выполняете сюжетные и побочные миссии, чтобы повысить уровень сопротивления коренных жителей округа. Когда вы достигаете определенных рубежей, культ начинает активнее преследовать вас, посылая более сильных врагов, например. Когда вы заполняете шкалу, начинается финальная битва. Затем следует гонка к бункеру региона, где нужно спасти всех местных жителей, похищенных культом. Это коридорная перестрелка со странным и лёгким элементом головоломки. Кампания не дает заскучать, а Монтана создает привлекательный фон. Однако игре не хватает визуального разнообразия, однако это исправили к Far Cry 6.

Far Cry 5 пытается говорить о нашем мире, пропаганде оружия и нигилизме в американских сердцах. Однако эти темы играют второстепенную роль по сравнению с основным сюжетом серии — колониальным фэнтези. Игра пытается анализировать тревоги по поводу ядерной войны и подъема движений «патриотов» в США, но при этом реализуется в формате комедии. По словам креативного директора Дэна Хэя, Far Cry 5 — это игра, которая учит игрока воспринимать обстановку как котёл с аполитичным «геймплейным» реквизитом, ожидающим пока что-нибудь не взорвётся. Однако на практике сюжетные линии, связанные с анализом культов, опирающиеся на консультации с депрограммистами из реальной жизни, выглядят неубедительно. Хранители Врат Эдема кажутся ещё одной армией расходных, дегуманизированных ворчунов, неисправимых с самого начала.

Многие из антагонистов, вероятно, связаны с дружелюбными жителями Монтаны, но разработчики не акцентируют на этом внимание. Если игра и затрагивает тему механизмов, с помощью которых люди становятся фанатиками, то делает это поверхностно, используя такие средства, как массовый гипноз или наркотики, изменяющие сознание. Это легко перевести на язык экшена. В игре мало внимания уделяется исследованию социальных факторов, таких как совпадение воинствующего христианского экстремизма с превосходством белой расы или сексизмом. Разработчики избегают этих тем. В рядах культа есть представители разных рас и полов, что выглядит как попытка обойти острые углы.

реклама





Вдобавок к этому, тон игры разбросан по всему миру, как будто несколько команд сценаристов боролись за контроль над пером. В один момент вы следуете за охотницей со шрамом, пока она рассказывает историю о каннибализме, а в другой - спасаете медведя по кличке Чизбургер. Можно было обойтись и без подобных смен тональности - к примеру серия Wolfenstein от MachineGames, - но для этого нужно гораздо больше таланта, чем имелось на этапе разработки.

Far Cry 5 представляет собой смесь компетентности и скуки. Большая часть игры сосредоточена на охране аванпостов, которые устроены точно так же, как и в предыдущих играх. Их планировка усеяна турелями, транспортными средствами, замками на клетках и системами сигнализации. Всё это требует размышлений, но ничего из этого не запоминается. Дизайн аванпостов в Far Cry был содран и улучшен множеством разработчиков открытого мира, как в Ubisoft, так и за ее пределами. Сейчас было бы самое время добавить пару новых идей, но в игре множество заправок, ранчо, аэродромов и баз на вершинах холмов так же не удивительны по структуре, как и просты для прохождения.

В Far Cry можно весело проводить время, выполняя задания и исследуя мир. Однако процесс мог бы стать ещё интереснее, если бы Ubisoft добавила новое оружие и возможности для кастомизации. Арсенал не предлагает ничего нового: в игре доступны только привычные виды оружия, такие как пистолеты, винтовки, пусковые установки и огнемёты. Их можно лишь слегка улучшить с помощью прицелов и увеличенных по объему магазинов. Система навыков также не отличается оригинальностью. Она включает в себя в основном пассивные улучшения, такие как расширение инвентаря и ускорение перезарядки. Один из самых жестоких приемов из Far Cry 3 — практика цепных казней в ближнем бою —странным образом урезан в этой части и доступен только после одной разблокировки. Это одна из многообещающих механик, которую Ubisoft могла бы развить, но вместо этого она была значительно упрощена.

реклама





Сердце Far Cry 5 находится не только в Хоупе, штат Монтана. Ещё оно — в редакторе карт Far Cry Arcade. Здесь отражается фундаментально редуктивная природа открытого мира Far Cry. В Far Cry Arcade можно создавать и делиться собственными уровнями PvE или deathmatch. Для этого используется щедрый бюджет памяти и активы из предыдущих игр Far Cry, Watch Dogs 2 и Assassin’s Creed: Unity. На серверах уже есть несколько занимательных проектов. Вы можете опробовать их в случайном порядке в составе группы из 6–12 игроков или в одиночку.

Однако аркадный режим интересен тем, что демонстрирует зависимость игр с открытым миром от определённой формулы. Редактор карт позволяет смешивать элементы из разных франшиз: небоскребы Сан-Франциско могут возвышаться над руинами Тибета, а пушки революционной Франции — появляться среди американской глубинки. Всё это показывает, что игры Ubisoft придерживаются одной и той же схемы: убивать, завоевывать и получать новые возможности. Это особенно заметно в серии Far Cry, которая обладает множеством достоинств, но нуждается в нововведениях.