На фоне прежних штрафов в квинтиллионы рублей новый выглядит весьма скромным

Компания Google LLC оштрафована Таганским судом Москвы на сумму в размере 22,8 млн рублей. Причиной такого решения является обвинение в распространении в магазине приложений Google Play официально запрещённых в России сервисов VPN.

Решение суда гласит, что компания признана виновной в неудалении запрещённой информации. Всего решение было принято по шести протоколам, из которых и сложилась вышеуказанная сумма.

Изображение: Justin Sullivan/ Getty Images

Роскомнадзор ранее обнаружил шесть случаев размещения в магазине предложений скачать VPN, сказано в материалах дела. В Google были направлены предостережения с требованиями удалить объявления, чего Google делать не стала. После этого Роскомнадзор передал протоколы об административных нарушениях в суд. Дело рассматривалось без представителя американской компании, который в суде не появился.

В России закон о запрете рекламы VPN и прочих средств обхода блокировок с целью получения доступа к запрещённым материалам в сети Интернет вступил в силу 1 сентября 2025 года. Гражданам нарушение этого закона может обойтись в сумму 50-80 тысяч рублей, должностные лица получат штраф 80-150 тысяч рублей, тогда как юридическим лицам предстоит раскошелиться на 200-500 тысяч рублей.