Global_Chronicles
Глава Epic Games: Компьютеры игроков в Fortnite потребляют 30 ГВт — больше 500 суперкомпьютеров
Генеральный директор Epic Games Тим Суини (Tim Sweeney) подсчитал: 110-120 миллионов активных игроков в месяц создают распределенную систему, способную соперничать с индустриальными гигантами.

Генеральный директор Epic Games Тим Суини (Tim Sweeney) привел неожиданную статистику в контексте сделки AMD и Meta* по поставкам чипов. По его словам, только игроки в Fortnite располагают суммарной вычислительной мощностью, которая превышает возможности 500 крупнейших суперкомпьютеров мира. 

Источник изображения: Fortnite

Цифра в 30 ГВт, которую озвучил Суини, отражает не реальное одновременное потребление энергии, а пиковую совокупную мощность всех устройств, на которых запускают игру. Речь о парке высокопроизводительных ПК и консолей, распределенных по миру. Ежемесячная аудитория Fortnite, по данным Epic, составляет 110–120 миллионов человек, а общее число зарегистрированных пользователей приближается к 650 миллионам.

Суини подчеркнул: эти мощности стали самой массовой в истории базой вычислительных ресурсов, предназначенных для игр. Рабочие нагрузки здесь, конечно, отличаются от тех, что требуются для обучения ИИ. Но сам масштаб впечатляет: геймеры десятилетиями прокачивали свои компьютеры, и сейчас индустрия пожинает плоды — AMD и NVIDIA также десятилетиями оттачивали архитектуры именно на играх, задолго до бума нейросетей.

* Meta признана экстремистской, ее деятельность запрещена на территории России

#epic games #fortnite #wccftech #тим суини #вычислительные мощности
Источник: wccftech.com
