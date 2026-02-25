Поездки стали комфортнее и безопаснее, а транспортная связанность регионов повысилась.

Транспортная связанность российских регионов постоянно растёт, а качество дорог повышается. Об этом сегодня в рамках отчёта о работе Правительства России за 2025 год заявил премьер-министр Михаил Мишустин. По словам главы российского кабмина, за прошлый год в стране было построено и модернизировано/отремонтировано свыше 28 тысяч километров автомобильных дорог. Данный показатель на 15% превысил значение 2024 года.

Может быть интересно

Источник изображения: ChatGPT.

Как отметил Мишустин, в прошлом году почти на 300 километров была продлена скоростная магистраль М-12 «Восток», завершены первые этапы строительства обхода Хасавюрта, восточного объезда Новосибирска, а также построены новые и отремонтированы имеющиеся трассы в ряде регионов, включая новые.

Работы по развитию автодорожной сети страны будут продолжаться, а параллельно с этим будет развиваться сеть высокоскоростных железнодорожных магистралей (ВСМ). Мишустин напомнил, что ВСМ «Москва — Санкт-Петербург», которую планируют ввести в эксплуатацию в 2028 году, станет пилотным, но не единственным проектом в этой сфере.

Следует помнить, что развитие транспортной инфраструктуры в целом и автомобильных дорог в частности напрямую способствует экономическому развитию регионов и повышает их инвестиционную и туристическую привлекательность.