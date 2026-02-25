Наиболее успешной среди видеокарт Nvidia стала RTX 5080.

На фоне заметного подорожания видеокарт Nvidia модели AMD пока не так сильно прибавили в цене, что отражается в их популярности в немецком магазине Mindfactory – это следует из данных, раскрывающих объёмы продаж видеоадаптеров, опубликованных информатором TechEpiphanyYT, пишет издание Wccftech.

Источник фото: PC Gamer/AMD

Как следует из представленной информации, на прошлой неделе (16-22 февраля 2026 года) клиенты магазина Mindfactory лучше всего покупали модели AMD Radeon RX 9070 XT и Radeon 9060 XT — на их долю пришлось 26,4 и 19,5 % соответственно.

Видеокарта GeForce RTX 5080 вышла на третью позицию по продажам, имея в активе 10,9 %, что не удивительно, учитывая недавние утечки о том, что Nvidia отдаст ей наибольшее предпочтение среди 16-гигабайтных моделей в плане производства.

Ещё три видеоадаптера Nvidia: GeForce RTX 5070, GeForce RTX 5070 Ti и GeForce RTX 5060 расположились на четвёртом, пятом и шестом местах, имея следующие результаты относительно объёмов продаж — 8,0 %, 6,3 % и 5,7 %.

Источник фото: Wccftech/TechEpiphanyYT

Единственная модель в топ-10 лидеров, представляющая Intel, Arc B580, делит с GeForce RTX 5090 седьмое-восьмое места (4,6 %), на девятой позиции разместилась Radeon RX 7600 (3,4 %), а замыкает десятку Radeon RX 7900 XTX (2,3 %).

