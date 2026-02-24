Сверхширокоформатный монитор с разрешением 5K2K.

Премиальный сверхширокоформатный игровой монитор LG UltraGear 52G930B с изогнутым VA-дисплеем диагональю 52 дюйма стал доступен для предварительного заказа в США по цене 1999,99 $, сообщает ресурс TFTCentral. В США мониторы начнут доставлять покупателям 23 марта.

Источник изображения: LG (и далее)

Дисплей LG UltraGear 52G930B обладает кривизной 1000R, разрешением 5K2K (5120 на 2160 пикселей) и поддерживает частоту обновления до 240 Гц. Это самый большой игровой монитор в мире, утверждают в LG.

В списке основных характеристик LG UltraGear 52G930B указаны: время отклика 1 мс между оттенками серого (Grey to Grey, GtG), контрастность 4000:1, соотношение сторон 21:9, яркость 320 нит в режиме SDR, углы обзора 178 по горизонтали и вертикали, 10-битная глубина цвета. Также монитор выделяется широким цветовым охватом, покрывающим 95% цветового пространства DCI-P3, заводской калибровкой и поддержкой аппаратной калибровки с помощью программного обеспечения True Color Pro. Дисплей сертифицирован по стандартам VESA DisplayHDR 600 и AMD FreeSync Premium.

В числе дополнительных возможностей для игр упоминаются стабилизатор чёрного цвета, прицел, счётчик частоты кадров и динамическая синхронизация действий. Также поддерживается приложение LG Switch для разделения экрана, предварительной настройки профилей и привязки их к горячим клавишам. Монитор поддерживает функции PIP (Picture-in-Picture) и PBP (Picture-by-Picture) для одновременного отображения контента с нескольких подключённых устройств.

Подставка LG UltraGear 52G930B позволяет регулировать наклон, высоту и поворот экрана, а сам экран имеет шестиугольную подсветку сзади. Набор видеовходов включает два HDMI 2.1, один DisplayPort 2.1 (UHBR20) и один разъём USB Type-C, который поддерживает режим DP Alt Mode и подачу питания 90 Вт. Также в мониторе предусмотрены встроенные динамики, разъём для наушников и пара разъёмов USB 3.2 Gen 1.