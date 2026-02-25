Сайт Конференция
10test
Консоли ROG Ally, Ally X и Legion Go больше не будут получать обновления драйверов
Компания AMD планирует прекратить поддержку процессора Ryzen Z1 Extreme

Набирающие обороты в последние годы портативные игровые устройства достигли такого уровня развития, что производители смогли выпускать модели, по сути являющиеся портативными игровыми компьютерами. Однако, последняя информация, похоже, омрачает радужную картину в этой сфере: сообщается о сворачивании поддержки портативных устройств, оснащенных процессорами Ryzen Z1 Extreme.

Источник изображения: Notebookcheck

По данным Tom's Hardware, ссылающегося на информацию из Сети от производителей техники, AMD прекратила поддержку процессора Ryzen Z1 Extreme. Это означает, что для портативных игровых устройств на базе Windows 11, таких, как Asus ROG Ally, ROG Ally X и Lenovo Legion Go, не будут выходить новые обновления драйверов. Эти обновления крайне важны для оптимизации работы, устранения ошибок и синхронизации аппаратного обеспечения с последними программными разработками.

В одной из публикаций упоминается, что о прекращении выпуска обновлений для Legion Go было сообщено представителям сообщества Lenovo в Корее. Есть вероятность, что к этому списку могут присоединиться и модели Legion Go S под управлением Windows 11. Однако, устройства на базе SteamOS пока будут поддерживаться.

Источник изображения: Gamegpu

Первая модель ROG Ally появилась в июне 2023 года, а ROG Ally X – в 2024 году. Хотя с момента появления первой модели прошло уже два с половиной года, говорить о полном прекращении поддержки пока рано. Что касается Legion Go, то оригинальная версия была представлена в октябре 2023 года, а Legion Go S с материнской платой Z1 Extreme – в прошлом году. Важно отметить, что ни одна из трех упомянутых компаний – AMD, Asus и Lenovo – официально не делала никаких заявлений по этому поводу.

#amd #asus #lenovo #rog ally #legion go #ryzen z1 extreme #ally x
Источник: notebookcheck.net
1
Показать комментарии (1)
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter