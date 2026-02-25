Компания, входящая в список системообразующих, на протяжении последних лет испытывает серьёзные финансовые и организационные трудности.

Знакомые всем почтовые отделения в маленьких городах и селах могут исчезнуть — «Почта России» испытывает серьезные трудности. Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что без помощи правительства ситуацию не исправить.

© Марат Абулхатин/ ТАСС

Володин выразил тревогу по поводу сокращения отделений и низкого уровня зарплат сотрудников. Он подчеркнул важность «Почты России» для всей страны, так как ее филиалы присутствуют в каждом населенном пункте.

Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что правительство уже подготовило законопроект по поддержке компании. Предлагается обновить нормативы сети и расширить перечень предоставляемых услуг.

Эти меры помогут повысить рентабельность и привлекательность работы в «Почте России». Законодательные изменения планируют внести в весеннюю сессию Госдумы.