Знакомые всем почтовые отделения в маленьких городах и селах могут исчезнуть — «Почта России» испытывает серьезные трудности. Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что без помощи правительства ситуацию не исправить.
© Марат Абулхатин/ ТАСС
Володин выразил тревогу по поводу сокращения отделений и низкого уровня зарплат сотрудников. Он подчеркнул важность «Почты России» для всей страны, так как ее филиалы присутствуют в каждом населенном пункте.
Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что правительство уже подготовило законопроект по поддержке компании. Предлагается обновить нормативы сети и расширить перечень предоставляемых услуг.
Эти меры помогут повысить рентабельность и привлекательность работы в «Почте России». Законодательные изменения планируют внести в весеннюю сессию Госдумы.
О том, как помочь «Почте России», ранее высказался Министр цифрового развития Максут Шадаев.