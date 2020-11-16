Товары с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: фонарь, электробритва и другие
Предупреждающий фонарь
Открывает подборку светодиодный мигающий фонарь. Фонарь можно разместить на одежде, или, например, на велосипеде. Такой фонарь поможет вам быть замеченным в темное время суток, переходя дорогу, или при езде. Работает фонарь от двух батареек, которые в комплекте не идут.
Цена US $1.99
Электробритва
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Далее компактная мужская электробритва. Из-за небольшого размера бритвы, ее легко можно брать с собой в путешествия и командировки. У бритвы есть три скорости, может работать с кабелем USB и без него. Для полной зарядки бритве нужно всего два часа. На корпусе так же есть индикатор заряда бритвы. У товара множество положительных отзывов.
Цена US $19.98
Беспроводное зарядное устройство
А это компактное беспроводное зарядное устройство. Устройство довольно быстро зарядит ваш смартфон, но стоит учитывать, что зарядки такого типа подходят не для всех моделей. Благодаря дизайну зарядного устройства во время зарядки вы сможете смотреть фильмы, клипы или рецепты. Зарядное устройство можно приобрести черного или белого цвета.
Цена от US $16.51
Флеш накопитель
Далее в подборке флешка. Объем памяти на странице продавца можно выбрать: от 16 до 512 ГБ. Стоит учитывать, что чем больше объем памяти, тем выше цена на флешку. Вы можете подключить данную флешку не только к ПК, или ноутбуку, но и также к смартфону по type-c. Цвет флешки можно выбрать. У товара более 6000 отзывов, 92 % из которых положительные.
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Цена US $4.06 - 51.80
Светодиодная лента
А это светодиодная лента с пультом управления. Длину ленты можно выбрать – от 1 до 5 метров. Пультом управления вы сможете переключать цвета и режимы освещения. Ленту можно разместить где угодно: украсить полки, кровать, телевизор, сделать подсветку на кухне. На данный товар еще три дня действует скидка, а отзывов, кстати, более 10000.
Цена US $2.11 - 7.23
Форма для льда
Это силиконовая форма для льда. Как правильно ею пользоваться вы можете посмотреть на картинках ниже, либо посмотреть подробное видео на странице продавца. Форма доступна к покупке в одном цвете, но размер можно выбрать. Цена зависит от размера и страны доставки.
Цена US $2.36 - 11.39
Графин
Замыкает подборку графин для вина. Графин очень интересный, имеет нестандартную форму. Такой графин точно удивит вашу семью и друзей во время ужина, или станет отличным подарком. В отзывах пишут, что графин хорошо упакован и доставляется целым. Это очень важно, ведь графин стеклянный. На странице можно выбрать два размера графина.
Цена от US $29.99
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Хочу обратить ваше внимание, что цены указаны на момент написания обзора и могут меняться.
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