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За долю секунды до того, как некроморф вонзает лезвия своих рук в живот Айзека Кларка, кажется, что огромный монстр обнимает его с кровавым, рычащим лицом. Этот момент, застывший между ужасающей жестокостью и утешительными объятиями, отражает суть ремейка Dead Space. Ремейк точно не разочарует фанатов оригинальной игры 2008 года. Ремейк Dead Space получился большим, красивым и лучше оригинала, сохранив при этом ту магию, которая сделала первую игру нетленной классикой. Да, как оказалось, отличный игровой дизайн неподвластен времени.

Раньше EA делала хорошие игры. Dead Space вышла на пике золотой эры EA, через год после первого Mass Effect и за месяц до Mirror's Edge, и она определила жанр научно-фантастических хорроров. Dead Space стала игрой, которая ввела в хоррор-среду HUD-индикаторы, которые не выбивались из общей картинки, встроив счетчики здоровья и способностей в костюм Айзека, вместо того чтобы отображать статичные индикаторы по краям экрана как в привычных шутерах. В ремейке используется та же система погружения, а также всплывающий инвентарь, который не прерывает игровой процесс. По всей Ишимуре, главному кораблю, на котором разворачивается кошмар, разбросаны магазины для апгрейдов, которые покупаются за счет кредитов и узлов, которые игроки находят, пробивая себе путь через монстров на борту.

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В ремейке "Ишимура" - это лабиринт из извилистых металлических коридоров и запертых комнат, и он просто кишит секретами. Игра здорово вознаграждает любопытных фанатов: то тут, то там, за каким-нибудь углом находится ящик с патронами или кредитами. Однако не стоит расслабляться, управление ресурсами подчеркивает напряженность игры, и Айзек постоянно рискует остаться без патронов, энергии, кислорода или здоровья. Он всегда в той или иной степени уязвим. В экшен-хоррор игре это ощущение имеет первостепенное значение.

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У Айзека есть классический арсенал импровизированного оружия, включая плазменный резак и огнемет, но с некоторыми современными обновлениями. Например, вторичный механизм огнемета создает стену огня, а не взрывную сферу, и это очень удобный способ отсечь наступающие орды. Стрельба по длинным конечностям некроморфов всегда будет мощнее выстрела в голову, а способность стазиса остается важнейшим инструментом управления врагами, позволяя временно замораживать их. Телекинез также невероятно полезен. Он позволяет Айзеку подбирать и бросать предметы в любое время.

Айзек быстро приобретает новое оружие и способности, и эти инструменты плавно перетекают друг в друга и создают отличные сочетания во время боевых сцен в закрытых помещениях. Игроки могут подходить к схваткам по-разному и менять стратегии на лету - хотя "заморозить, стрелять, топтать" всегда является правильным подходом. Станции сохранения и пополнения запасов расположены по всему кораблю, а патроны и здоровье выпадают именно тогда, когда это необходимо. В целом, нет ощущения, что игровая механика работает против вас. Если бы только не смертельно-опасные космические мутанты.

Помимо значительных графических улучшений, самым большим усовершенствованием в ремейке Dead Space является добавление полета в невесомости. Эта механика открывает игру таким образом, что она кажется аутентичной исходному материалу - как будто именно это хотели сделать разработчики в 2008 году, но аппаратные ограничения им не позволили. В оригинале Айзек прыгал с поверхности на поверхность в условиях невесомости, но теперь он свободно парит в этих сценах с помощью ускорителей на подошвах своих ботинок. В полете он может стрелять, замораживать и бросать предметы во врагов в любом направлении.

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Бои с боссами и масштабные головоломки динамичны в условиях невесомости, а полет кардинально меняет некоторые участки игры. Финальная схватка Айзека с левиафаном теперь представляет собой быстро развивающееся событие, требующее сочетания кинезиса, умения ориентироваться в полете и стрельбы. В оригинальной Dead Space в этом бою Айзек стреляет по щупальцам с места наводчика внутри "Ишимуры". Нельзя отрицать, что в ремейке это сделано лучше.

Dead Space кровава и прекрасна от начала до конца. В игре есть полноценная озвучка, расширенные сюжетные ветки, свежая механика, новые головоломки и никаких загрузочных экранов (только несколько подозрительно длинных поездок на трамвае, которые, как утверждают разработчики из Motive, существуют исключительно для усиления напряжения).

Dead Space является мастер-классом в разработке игр в жанре экшн-хоррор. В этом ремейке удивительно много сдержанности: EA обновила нужные вещи в нужном ключе, избегая при этом багажа современных ААА-игр. Здесь нет процедурной генерации, нет открытого мира, нет возможности общаться с другими игроками, нет даже HUD; только ограниченный набор навыков и космический корабль, наполненный жестокими, полумертвыми, ксеноморфами.