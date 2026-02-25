Сайт Конференция
События в мире Михаил Андреев
Белорусский «Гомсельмаш» будет использовать двигатели «КАМАЗ» в своей продукции
Между предприятиями достигнуто соответствующее соглашение.

Предприятие «Гомсельмаш» является одним из крупнейших производителей сельскохозяйственной техники на постсоветском пространстве, и в сегодняшних реалиях, когда потребность в такого рода технике постоянно растёт, заводу необходимо наращивать объёмы выпуска.

Источник изображения: КАМАЗ.

В том числе с этой целью делегация «Гомсельмаша» посетила с рабочим визитом «КАМАЗ». Как сообщила пресс-служба белорусского гиганта, в рамках этого визита были достигнуты соглашения об использовании двигателей производства «КАМАЗ» в технике «Гомсельмаша».

Теоретически, такое решение позволит нарастить производство и повысить уровень его локализации. Напомним, что продукция белорусского машиностроения в России обладает статусом импортозамещающей, так что в этой кооперации заинтересован и «Гомсельмаш», для которого РФ является ключевым рынком, и «КАМАЗ», которому требуется расширение производства двигателей.

#россия #экономика #промышленность #беларусь #белоруссия #камаз
