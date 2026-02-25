Возможно, NVIDIA увидела перспективы в развитии Linux как игровой платформы

Пользователи сообщества linux_gaming на портале Reddit обратили внимание на несколько новых вакансий NVIDIA, в которых компания ищет специалистов для оптимизации игровой производительности в операционных системах семейства Linux, сообщает VideoCardz. В частности, это игры, которые используют графический интерфейс программирования Vulkan и работают через слой совместимости Proton, разработанный компанией Valve в сотрудничестве с CodeWeavers.

В описании вакансии “Senior System Software Engineer, Vulkan Performance” перечислены такие задачи, как поиск и анализ «узких мест» в производительности графического и центрального процессоров, а также внедрение изменений в драйверы, направленных на повышение производительности, энергоэффективности и снижение задержки. В обязанности специалиста входит взаимодействие с разработчиками сторонних компаний для согласования и внедрения изменений в интерфейсы программирования их продуктов.

Вторая вакансия “Linux GPU Senior System Software Engineer” посвящена разработке графических драйверов для Linux в более широком смысле. Должность подразумевает работу со всеми графическими стеками Linux, включая Vulkan и OpenGL, и акцентирует внимание на сложной отладке на системном уровне.

Всё больше любителей игр обращают внимание на операционные системы Linux. Это происходит как за счёт развития программного обеспечения, такого как Proton, так и за счёт того, что Windows начинает отталкивать некоторых пользователей своей громоздкостью, дополнительными требованиями и смещением акцента на искусственный интеллект.

Возможно, NVIDIA увидела перспективы в развитии Linux как игровой платформы и планирует прикладывать больше усилий для оптимизации своего программного обеспечения для этих операционных систем. Кроме того, ходят слухи о скором выходе первых компьютеров с Arm-процессорами NVIDIA N1. Предполагается, что они будут работать под управлением Windows 11 для Arm, но не исключено, что разработчики и некоторые пользователи отдадут предпочтение Linux.