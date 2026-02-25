Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
molexandr
NVIDIA ищет специалистов для повышения производительности Vulkan и Proton в Linux
Возможно, NVIDIA увидела перспективы в развитии Linux как игровой платформы

Пользователи сообщества linux_gaming на портале Reddit обратили внимание на несколько новых вакансий NVIDIA, в которых компания ищет специалистов для оптимизации игровой производительности в операционных системах семейства Linux, сообщает VideoCardz. В частности, это игры, которые используют графический интерфейс программирования Vulkan и работают через слой совместимости Proton, разработанный компанией Valve в сотрудничестве с CodeWeavers.

Источник изображения: ИИ-генерация ChatGPT

Может быть интересно

В описании вакансии “Senior System Software Engineer, Vulkan Performance” перечислены такие задачи, как поиск и анализ «узких мест» в производительности графического и центрального процессоров, а также внедрение изменений в драйверы, направленных на повышение производительности, энергоэффективности и снижение задержки. В обязанности специалиста входит взаимодействие с разработчиками сторонних компаний для согласования и внедрения изменений в интерфейсы программирования их продуктов.

Вторая вакансия “Linux GPU Senior System Software Engineer” посвящена разработке графических драйверов для Linux в более широком смысле. Должность подразумевает работу со всеми графическими стеками Linux, включая Vulkan и OpenGL, и акцентирует внимание на сложной отладке на системном уровне.

Всё больше любителей игр обращают внимание на операционные системы Linux. Это происходит как за счёт развития программного обеспечения, такого как Proton, так и за счёт того, что Windows начинает отталкивать некоторых пользователей своей громоздкостью, дополнительными требованиями и смещением акцента на искусственный интеллект.

Возможно, NVIDIA увидела перспективы в развитии Linux как игровой платформы и планирует прикладывать больше усилий для оптимизации своего программного обеспечения для этих операционных систем. Кроме того, ходят слухи о скором выходе первых компьютеров с Arm-процессорами NVIDIA N1. Предполагается, что они будут работать под управлением Windows 11 для Arm, но не исключено, что разработчики и некоторые пользователи отдадут предпочтение Linux.

#nvidia #игры #linux #vulkan #proton
Источник: videocardz.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Radeon RX 9070 XT и GeForce RTX 5070 Ti сравнили в 13 актуальных играх
3
Эксперт сравнил GTX 1080 Ti и RTX 3060 12 ГБ в паре с Ryzen 9 7900X в ряде современных игр
2
Эксперт показал, что происходит при использовании маломощного блока питания в ПК с RTX 5090
1
Несколько владельцев БП MSI заметили, что жёлтые штекеры 12V-2x6 самопроизвольно выходят из гнезда
+
TechRadar назвали 6 лучших SSD-накопителей в феврале 2026 года
5
WSJ: NVIDIA планирует выйти на рынок процессоров для ПК в 2026 году
1
В Южной Корее Мужчина проник в магазин и забрал три видеокарты общей стоимостью $14 000
+
Недорогие MacBook с процессорами серии «A» могут потеснить Windows-ноутбуки массового сегмента
+
КАМАЗ сертифицировал седельный тягач для автопоездов массой до 100 тонн
6
Samsung Galaxy S26 Ultra уступает Vivo X300 Ultra по размеру сенсоров второстепенных камер
1
Моддеры и разработчики OptiScaler работают над совместимостью FSR 4 и API Vulkan через «мост» DX12
+
Владелец матплаты MSI пожаловался на повреждённые контакты и крышку Asus после ремонта по гарантии
+
Китайский производитель CXMT продаёт память DDR4 в два раза дешевле южнокорейских компаний
+
Новый образец лёгкого самолёта ЛМС-901 «Байкал» с двигателем ВК-800 совершил свой первый полёт
4
Компьютеры Mac с 16 ГБ RAM столкнулись с проблемами при запуске требовательных игр
1
Популярный магазин по ошибке указал возможную цену GTA 6 для ПК и Xbox на своём сайте
+
Утечка раскрыла детали OnePlus 16: рамки тоньше миллиметра и аккумулятор 9000 мАч
1
Пиратский экшен Windrose собрал миллион вишлистов после выхода демоверсии на Steam Next Fest
+
Dell снабдила металлическим замком разъём питания 12V-2x6 в фирменном ПК
+
FT: Япония начала экспериментальную добычу редкоземельных элементов с глубины 6 тысяч метров
3

Популярные статьи

Какой игровой ПК я собрал бы себе в 2026 году на ОЗУ DDR4 и почему в нем будет процессор не от AMD
109
О способе защиты кристаллов GPU и прочих микросхем от сколов
22
Обзор видеокарты S3 Virge — самого продаваемого 3D-ускорителя 1996 года
43
Почему не следует доверять «диванным экспертам» в Интернете
29
Фильм «Особое мнение» в реальной жизни — как современные алгоритмы ИИ управляют людьми
1
Обзор игровых мышек MSI Versa 300 Wireless и Versa 300 Wireless White
1
Для Xbox наступают тёмные времена — Аша Шарма перекладывает проблемы консоли на Сару Бонд
+
Кто есть кто в онлайн-играх — обзор интересных ролей и типов игроков
+

Сейчас обсуждают

Valera X
13:27
Отмывание каких денег? С шабашек + Мос биржа? И работа?
Почему не следует доверять «диванным экспертам» в Интернете
Valera X
13:26
Я налоги плачу с официальной работы, дропперство? Переводы денег девушке? Лол, пиратский софт можно доказать только если я приехал, а я не езжу, у меня времени нет, мне на работу либо везут компы, либ...
Почему не следует доверять «диванным экспертам» в Интернете
OgoGoLog
13:25
Уклонение от налогов ст. 199 УК РФ, распространение нелицензионного ПО ст. 146 УК РФ, отмывание денег ст. 174 УК РФ, дропперство ст. 187 УК РФ или по той же ст. 174 УК РФ. В общем вариантов присесть ...
Почему не следует доверять «диванным экспертам» в Интернете
Chato-Boot
13:23
Кстати, если бы Цимбалу в детстве сделали прививку от графомании, то сейчас был бы только шрамик на предплечье и всё. Всё! (около ЦЭ)
Почему не следует доверять «диванным экспертам» в Интернете
Valera X
13:17
Это сарказм был, за печать на работе даже если это 10000 листов А4 в месяц, ничего не будет
Почему не следует доверять «диванным экспертам» в Интернете
Valera X
13:16
В каких? Бумагу брать с работы? Какие ещё преступления? Софт ставить, так контрольных закупок на удалёнке нет, я однажды на реальную закупку ездил, когда проф строй пытались впаять, я специально приех...
Почему не следует доверять «диванным экспертам» в Интернете
Crap Crest
13:12
Как ты задрал уже сказочник
Почему не следует доверять «диванным экспертам» в Интернете
OgoGoLog
13:10
"Но ворую тоже" Сказочный... *рукалицо* За 10 сообщений в 2-3 преступлениях признаться...
Почему не следует доверять «диванным экспертам» в Интернете
Johan_WTF
13:06
Тут не так давно писали что они никому не нужны, а оказывается 9070ХТ вообще топчик по продажам. Парадокс...
AMD Radeon RX 9070 XT и RX 9060 XT заметно обогнали модели Nvidia по объёмам продаж в Mindfactory
OgoGoLog
13:03
Чел, ну твои скрины ничего не объясняют. Как раз такая деятельность и похожа на дропперство и обналичку + оказание услуг с посредничеством в каких-то операциях, ибо число переводов от людей/людям зашк...
Почему не следует доверять «диванным экспертам» в Интернете
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter