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Почему адепты Linux не способны защитить свою любимицу и "неугодная" статья на Википедии

Однажды я написал про недокументированные методы в игровом движке Godot, повторил в другой статье, ещё раз повторил в третьей статье, но ни один из "защитников Linux" так и не заметил "подвох"...
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Однажды я сказал что методы set_window_size и set_window_fullscreen недокументированны в документации на Godot Engine, и повторял это на протяжении трёх статей, и на самом деле такие методы действительно недокументированные...

Но есть в этой ситуации нечто примечательное, потому было решено продолжить "как есть" ибо это получилась крайне показательная ситуация.

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Первая статья

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В общем, я сказал и показал что методы set_window_size и set_window_fullscreen отсутствуют в документации Godot Engine, но этими "методами" мне удалось реализовать изменение размера окна без перезапуска "игры", вообще это довольно дикая ситуация когда нужно костылями изменять размер окна, ну да ладно...

Первая статья доказала, что среди хейтеров нет действительно умных людей.

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Ни один "бравый защитник Linux" в комментариях под статьёй не указал на тот факт, что искомые методы для работы со свойствами класса OS я искал в методах, а не свойствах! Хотя это логично искать методы в методах, но какая логика может быть имея дело с Open Source? В чём различие метода от свойства? Если кратко - метод это функция класса, а свойство это переменная класса.

Зато сколько оскорблений и "умников" с явно накрученными плюсами и минусами в комментариях, ох уж эти "защитники линуксов":

Впрочем, откуда "защитники Linux" могли знать что set_window_size нужно искать именно в свойствах, а не методах, тем более в кратком содержании "мануала" нет таких свойств как set_window_size и set_window_fullscreen:

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Вторая статья

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В следующей статье я снова акцентировал внимание на том, что методы недокументированные, при этом прикрепил два скриншота с очепятками в запросе, вместо set_window_fullscreen написал set_windows_fullscreen, так же и для другого метода, на что поиск в документации выдал ноль результатов:

Если ввести правильно, то один результат таки есть, правда это никак не меняет того факта, что документация весьма убогая...

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Ибо при переходе по результату поиска документация Godot Engine отсылает не в искомое место, а прямо в начало описаний свойств класса OS, а то что искомая информация в самом конце списка свойств на непонятно какой "странице" это не волнует никого, листаешь так себе в поисках нужной информации и бац, незаметно начались описания методов...

Разделители? Какие разделители в массе монотонного текста без иллюстраций? И так сойдёт! Пусть страдают все кто будет использовать документацию!

Да, с большой натяжкой можно сказать что методы set_window_size и т.п. документированы, но по факту нельзя, ибо они не упомянуты как методы вообще никак, и находятся они в описаниях свойств:

В документации сказано что со свойством нужно работать через set_window_size, причём в примере не показано что посылать нужно vector2 как значение, то есть пример должен выглядеть следующим образом:

set_window_size(Vector2(x, y)).

Но в документации выставили в качестве примера просто отсебятину вводящую в заблуждение новичков:

set_window_size(value).

И вообще, в документации не сказано, что к свойству можно обращаться напрямую, OS.set_window_size(Vector2(x, y)) и OS.window_size = Vector2(x, y) выполняют одно и то же, причём прямое обращение к свойству класса OS явно проще использования условно называемого метода:

В общем, документация на Godot Engine это просто треш, угар и содомия, теперь я понимаю откуда в интернете целые мусорные горы постов с банальными вопросами по игровому движку Godot, новички идут в документацию, не могут найти искомое, после идут в интернет спрашивать так как документация не даёт адекватных ответов на вопросы новичков, после чего новичкам разжевывают и снова отправляют в документацию...

После эти вопросы и ответы устаревают, новые версии Godot выходят, приходят новые новички, натыкаются на устаревшие ответы и начинают задавать новые вопросы, а почему не работает то? А почему это не работает? Так интернет заплывает неактуальным мусором по вине Open Source недоделок.

Просто для сравнения документация для Unity Engine, все свойства и методы класса показаны как есть и даже имеют краткие описания, а полные описания и примеры разложены на отдельных страницах чтобы пользователю не приходилось листать тонны текста в одной странице мануала.

Тем временем в документации Godot просто всё набросали как попало на одну страницу и пусть пляшут как хотят все кто будет использовать эту документацию...

Свойство fullScreen? Значит и использовать как "Screen.fullScreen"! А не как в документации Godot написано window_fullscreen, а использовать надо как set_/is_window_fullscreen, но узнать про это можно только изучив недоразвитую документацию в которой всё набросано как попало...

Теперь перейдём к "защитникам Linux" которые начинаются со второго скриншота... И снова фиаско! Ни один "эксперт" не упрекнул меня даже за очепятку про которую говорил в начале, только и могли бросать оскорблениями как в мой личный адрес, так и моей работы, только пользователь "vurdalakec" очень верно подметил факт относительно хейтеров:

-

Третья статья

И вот я снова акцентировал внимание на факте наличия недокументированных методов, правда уже не так усердно как в предыдущих двух статьях, конечно же и здесь никто не заметил "подвох" на который я так усердно обращал внимание, и мне окончательно надоело это всё...

Правда на следующий день появились хейтеры со стороны Windows, забавно, меня ведь называли фанатом Windows за то что я показывал факты ущербности дистрибутивов Linux... Но не суть, гораздо интереснее что комментатор упомянул какую-то RedOS, и мне стало интересно, что же это за красная операционная система такая:

И я нашёл статью в Wikipedia, правда эту статью почему-то предлагается удалить:

https://ru.wikipedia.org/wiki/РЕД_ОС

Посмотрев обсуждение стало сразу понятно что статья просто "неугодная", потому её хотят удалить, похоже мне стоит взять Red OS в качестве дистрибутива для тестирования своего софта, а то "угодные" дистрибутивы весьма отвратительны в использовании, вдруг "неугодный" дистрибутив Red OS будет реально адекватным в использовании...

В общем благодарю "Шамиль Джанболатов" за наводку на потенциально годный дистрибутив.

Хм, у них даже сайт более-менее грамотно составлен и оформлен, начало пока что радует, впрочем, здесь я не собираюсь делать обзор на дистрибутив...

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Заключение

Почему адепты Linux не способны защитить свою любимицу? Ответ прост и банален, они просто недостаточно разумны, чтобы упрекнуть меня даже за очевидную очепятку, я уже молчу про методы и свойства классов...

Это довольно забавно, я на протяжении трёх статей обращал внимание на "подвох", но "защитники Linux" в упор ничего не заметили, наверное весь ресурс мозгов был потрачен на попытки поумничать в комментариях и выдать очередную порцию оскорблений:

По факту всё на что способны такие "защитники Linux" это прийти и нагадить под чужой дверью, ведь про линукс "сказали плохо"! Но боюсь огорчить, просто нагадить под чужой дверью способны даже собаки, здесь не нужны какие-либо навыки и знания...

Так что если вы что-то делаете и приходят такое вот хейтеры, чтобы просто нагадить или как-либо задеть, ну вы поняли что делать, нужно просто продолжать своё дело несмотря на вопли всяких "умников" в комментариях.

На этом пожалуй закончу, нужно бы ещё посмотреть что из себя представляет Red OS и продолжать работу над ChimbaBench. И да, я ведь говорил что косяк с отсутствующей кнопкой выхода уже исправил, вот и кнопка выхода, правда версия пока ещё в разработке и недоступна для скачивания:

Благодарю за внимание, больше интересных статей в блоге Hard-Workshop.

А где ещё 10% потерялись?

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