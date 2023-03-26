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Вообще я собирался писать статью про разработку новой версии ChimbaBench, но обстоятельства изменились, и я погряз в линуксоидном мракобесии.

Начну пожалуй с Triskel 11, это по сути Trisquel 11, только KDE...

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Да, с мобильным интернетом скорости не лучшие, но скачивание образа операционной системы одноразовая задача, так что можно и подождать:

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Спустя некоторое время я наконец принялся за установку свободного дистрибутива Linux:

Мне было очень интересно, а будет ли мой бенчмарк нормально работать в Triskel 11, и он заработал:

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Ради интереса я решил добавить несколько раскладок клавиатуры в систему, кто же знал, что такая базовая задача станет сущим геморроем на голову пользователя, то есть меня...

В итоге я так и не заставил систему переключать раскладку по стандартному сочетанию ALT+SHIFT, по факту мне нужно садиться, и углубленно изучать операционную систему, чтобы просто заменить извращенное линуксоидное сочетание для переключения раскладки на стандартное...

Проще оказалось создать другое извращенное сочетание для переключения раскладки, и я наконец смог переключить раскладку с клавиатуры не дёргая иконку в панели задач, но на этом проблемы не закончились, даже по извращённому сочетанию раскладка переключалась только между двумя последними языками, а мне нужно адекватное переключение языков как в Windows, то есть цикличное.

Вроде 2023 год уже наступил, а дистрибутивы Linux не могут даже раскладку клавиатуры нормально переключить, и потом линуксоиды будут ещё что-то рассказывать в комментариях, какие пользователи криворукие, и вообще вендусятники.

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Чтобы зря не наговаривать на дистрибутив я снова запустил виртуальную машину, и перепроверил всё заново, вдруг я что-то не так сделал, но в итоге наткнулся на другую проблему, думал уже хуже некуда, но как я ошибался...

Во-первых, если зажать сочетание переключающее раскладку, то появляется "окно" выбора языка, ладно, это так, нюанс обнаруженный случайно, обычно я переключаю раскладку настолько быстро, что это окно не успевает появиться.

Но проблема в том, что теперь у меня вообще не переключает раскладку! Только если нажать мышью по языковой панели и выбрать язык, система абсолютно игнорирует сочетание для переключения раскладки, только окно всплывает с раскладками, а раскладку не меняет!

А еще я приметил забавный косяк, после обращения к языковой панели спустя некоторое время всплывает контекстное меню языковой панели, само по себе, просто берет и всплывает спустя некоторое время...

Всё как всегда, проблема на проблеме в дистрибутивах Linux...

Но меня радует тот факт, что мой бенчмарк без проблем можно запустить в настолько кривых дистрибутивах, где даже языковая панель работает через жопу.

Из интереса я начал ковырять едва исправную языковую панель в дистрибутиве, минут 6 усердно ковырял это убогое недоразумение, пока не наткнулся на другую языковую панель, которая то исчезает, то появляется.

По итогу мне пришлось настраивать языки и "горячие кнопки" уже в языковой панели от KDE, а стандартную панель вообще закрыть чтобы не мешала, я даже записал на видео часть своих "приключений", это был забавный опыт:

Ладно, хватит про Triskel 11 KDE, я ведь ещё скачал Trisquel 11 MATE...

И вот устанавливаю дистрибутив, в процессе меня принудили задать пароль (security key) на файловую систему, уже с первых этапов установки повеяло "свободой"...

Дальше я просто занимался другими делами и написанием статьи во время установки, браузер частично перекрывал виртуальную машину, и когда дистрибутив закончил установку, я увидел графический интерфейс и поле для ввода пароля.

Но стоило мне неосторожно нажать по окну виртуальной машины и попытаться ввести пароль, как сразу же всё упало в терминал.

Я уже подумал, всё, пришло время переустанавливать линукс... Но в итоге ввёл пароль и кое-как загрузилось оно, вот он, линуксоидный "User Friendly", даже загрузить рабочий стол не успел, а уже пообщался с терминалом...

И вот я добрался до настроек монитора, меня конечно же встречает убогая классика с кривым интерфейсом дистрибутива, здоровенный список разрешений выползающий за пределы экрана, но сами элементы списка, хм... Они весьма застенчивы, потому они не только перемешались между собой, но и заползли за пределы экрана, хотя места перед глазами пользователя целый вагон:

Линуксоиды, что вы скажете про эту типичную проблему? Хотя лучше вообще помолчите, ибо вы наверняка будете рассказывать байки про кривые руки и сыпать оскорблениями в мой адрес...

Если в Triskel 11 были проблемы с языковой панелью, то в Trisquel 11 я вообще не нашёл никакой языковой панели, впрочем, чего ещё было ожидать от ущербного рабочего стола MATE, нет панели - нет проблем...

Что мне особенно интересно было, так это проверить настройки формата даты и времени, ведь я уже имел опыт с другим дистрибутивом на основе MATE, увы, но MATE всё такой же ущербный в плане настроек формата даты и времени.

В процессе я понял, что здесь всё еще более ущербное, чем было в Linux MINT MATE Edition, ведь я не могу изменить ничего, ибо все настройки заблокированы, и я даже знаю почему, ведь нужны root права для изменения даты и времени, потому всё неактивно.

И вот я начал искать волшебную кнопку, чтобы предоставить root права настройкам даты и времени, но в итоге оно поломалось каким-то образом, прекрасно, даже Windows XP так легко не "падала":

Самое забавное в том, что эти зависшие окна я даже закрыть не могу, они зависли и никак не реагируют на крестик, хотя нет, реагируют, я успел написать целое предложение, пока это линуксоидное мракобесие среагировало в двойном экземпляре...

Господи, зачем я вообще полез в эти линуксы...

Но есть и приятные новости, мой бенчмарк работает даже в таких убогих дистрибутивах, а языковая панель... А нет языковой панели, я так и не нашёл её, наверное нужно прочитать мануалы, и записаться на курсы обучения по очередному кривому дистрибутиву Linux.

Ладно, пора следующий свободный дистрибутив устанавливать.

На очереди Dragora, Guix, Hyperbola и Parabola, и это еще не все свободные дистрибутивы я успел скачать, ещё ждёт скачивания "Dyne:bolic", PureOS и Ututo S, господи спаси и сохрани, да не потеряй мой бэкап...

С Dragora у меня не задалось, диск просто не загрузился, ни в обычном режиме, ни в EFI, в общем "Потрачено".

Guix уже загрузился, и в 2023 году это выглядит прикольно, хотя дистрибутив 2019 года, ну да ладно:

Мда, дистрибутив потребовал доступ к интернету во время установки, это называют свободой? Они там в 2019 году сделали косплей на Windows 11 2023 года, в которой запретили запуск после установки без доступа к интернету? Ладно, жму "продолжить", жду, и ничего не происходит.

Теперь я знаю с каких мракобесов Microsoft начали копировать запрет на запуск без доступа к интернету, хотя пока я писал это предложение дистрибутив родил новое окно, в котором предлагают насиловать локальную сеть пользователя во время установки...

Даже не знаю что и выбрать, конечно, я немного уже разбираюсь в сортах "DE"... Но будь что будет, выберу OpenBox, он больше по нраву чем Xfce, и боже упаси MATE.

Впрочем, всё закончилось на "build of /gnu/... failed", пришло время переустанавливать Linux, хотя я его даже не установил ещё, наверное только линукс можно переустанавливать ещё даже не установив его...

Ладно, уже полночь за окном, пора бы и отдохнуть.

Вот и настал новый день, хотя я так и не заснул в итоге, похоже не стоило выпивать маленькую чашечку кофе днём, я и так не любитель кофе, но раз угостили то не отказываться же было ведь...

Время перейти к Hyperbola, правда я не понял прикола от разработчиков, а какая собственно разрядность дистрибутива, который они предлагают скачивать?

Почему я обратил внимание? Так ведь даже в названии ISO образа не указана разрядность дистрибутива...

Ах, да, теперь всё встало на свои места, разработчики просто выкатили мутанта биполярного и даже не намекнули про этот нюанс...

PureOS и Dinebolic кстати страдают такой же проблемой в разной степени, для PureOS не указан вариант разрядность на сайте в разделе загрузок, но указано это всё в названии ISO образа, а для Dinebolic указана архитектура ЦП на сайте, но ничего не указано в названии ISO образа.

Просто линуксоидный фарш и неразбериха:

Ещё у меня были подозрения, что Hyperbola Linux это CLI дистрибутив, но вашу кочергу! Неужели нельзя про это написать прямым текстом прямо перед глазами заинтересованного пользователя, что это "кастрат" работающий в режиме командной строки, а не операционная система, чтобы пользователь даже не тратил своё время на проверку!

А потом ещё хотят чтобы пользователи нормально относились к дистрибутивам Linux, и с радостью бежали от "плохой и ужасной" Microsoft Windows:

Сразу перейду к Parabola lxde 2019.06, уж этот дистрибутив точно должен быть с графической оболочкой...

Кстати, мне стало интересно посмотреть в некоторые разделы, ведь не у каждого дистрибутива в наличии они есть:

Да, едкий синий фон выедает глаза даже находясь в маленьком окошке виртуальной машины, но функционал весьма полезный, только мои глаза... Может быть это и нормально выглядит на ЭЛТ мониторе с изношенным люминофором, но не на ЖК мониторах, тем более у которых хорошая цветопередача...

Ладно, перейдем к установке дистрибутива, ведь даже "Парабола" имеет свои линуксоидные "тонкости".

Графический интерфейс это хорошо, но ещё лучше, когда этот графический интерфейс адекватно работает, чего я не вижу в данном дистрибутиве, ибо окошко с ошибкой гордо спряталось за другим окном, и никак не хочет вылазить на передний план, это... Это просто я не знаю как культурно назвать...

Вот и как мне это понимать? А, ну да, я не сразу заметил, но кнопки интерфейса спрятались за пределами экрана, хорошо хоть панель задач не выталкивает принудительно окно и я смог достать кнопки управления:

В общем, всё прекрасно...

Я только одного не пойму, дистрибутив будет при каждом запуске мне, пользователю, выносить мозг ошибкой про отсутствующий доступ к интернету? И это признанный свободным дистрибутив?

О боже...

Наконец я скопировал ChimbaBench и запустил, наверное мой бенчмарк это единственное, что действительно работает в дистрибутивах Linux как положено...

Дальше Dynebolic 3.0, и это 32 разрядный дистрибутив, как раз проверю свой бенчмарк в таких условиях.

Дистрибутив встречает пользователя отвратительным загрузочным меню, оно настолько отвратительно, а голубой текст неразборчив на голубом фоне, что на скриншоте даже невозможно разобрать что там написано, ибо сжатие JPEG не смогло различить текст...

Но дальше интерфейс вроде стал адекватнее, впрочем, показалось...

Знаете, где была корзина? Правильно, на рабочем столе, за пределами экрана... Я её случайно обнаружил и вытащил, а потом присмотрелся, и заметил еще несколько ярлыков за пределами экрана...

Я так и не нашёл способ установить дистрибутив Dynabolic, потому сразу пробую запустить свой бенчмарк, но увы, я сразу не посмотрел на дату выпуска дистрибутива, он выпущен в 2011 году, и естественно что не имеет базовых системных библиотек, которые появились в 2012 году.

Впрочем, это не настолько позорно для дистрибутива 2011 года, ведь гораздо более свежий FreeBSD тоже не имеет таких базовых системных библиотек как GLIBC...

Ну что, пора приступать к Pure OS 10 GNOME, ведь подозрительный Unto S всё ещё не загрузился...

Это уже немного похоже на операционную систему, правда пародия на Android меня совсем не радует...

Опять принуждение к шифрованию файловой системы, продолжить установку просто невозможно если диск не зашифровать.

Наконец завершил настройку и началась установка, а я то надеялся что хоть здесь интерфейс операционной системы не будет убогим... Белый текст без обводки на белом фоне просто идеально легко читать, браво, похлопайте разработчикам дистрибутива за прекрасную работу! Именно так и должен выглядеть заявленный "User Friendly"!

Это была минутка сарказма...

Наконец установка завершилась, система попросила достать диск из привода и нажать Enter, некоторое время я наблюдал за спамом ошибками в терминале, но не удивился, ведь это классика дистрибутивов, так я оставил и пошел по большим делам в туалет, а когда вернулся к ПК, дистрибутив всё еще продолжал насиловать терминал сообщениями об ошибке...

Стабильность и надёжность, это гордость дистрибутивов Linux, какая ещё операционная система сможет настолько стабильно насиловать терминал ошибками:

Ладно, жёстко перезагружаю дистрибутив и молюсь, чтобы он не поломался, не имею желания снова переустанавливать линукс.

В итоге дистрибутив запустился, мне пришлось снова проходить "начальную настройку", что оставил за кадром, и вот я сразу пробую скопировать свой бенчмарк на рабочий стол, но GNOME такой GNOME...

Полез настраивать разрешение экрана, и конечно же меня встречает прекрасный (убогий) "user friendly" графический интерфейс дистрибутива, классика.

Так или иначе я запустил свой бенчмарк даже в этой, так называемой операционной системе.

Я даже раскладку клавиатуры трогать не буду, индикатора которой даже не видно на панели задач...

Хватит мучить "гнома", перейду сразу к подозрительному Ututo S, ведь он наконец загрузился:

Я очень рад, что наконец добрался до этого дистрибутива, ведь это последний дистрибутив который буду проверять сейчас!

А ещё больше я рад тому, что этот дистрибутив вообще не загрузился, ведь мне не придётся теперь расчехлять бубен и разжигать костёр, чтобы положить туда дистрибутив и начать весёлые танцы вокруг!

Как правило, если операционная система вдруг зависает на этапе загрузки, то это страх и беда, но в этом случае я очень рад, что оно вообще не загрузилось, а просто взяло и зависло на копирайте...

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Заключение

Вот я и пополнил зоопарк дистрибутивов Linux, в которых мои приложения без особых проблем можно запустить не сильно хуже, чем это позволяет сделать "плохая и ужасная" Windows:

Итого 20 разнообразных дистрибутивов я собрал для тестирования своих приложений, а чего добились линуксоиды? Ну кроме того, что научились накручивать плюсы/минусы, и бесконечно оскорбляют "неугодных" людей посмевших "сказать плохо" про дистрибутивы... Пишите в комментариях.

Ну а что до ущербности дистрибутивов Linux, пожалуй факты всё говорят сами за себя, что бы там линуксоиды себе не воображали и не рассказывали...

Благодарю за внимание, больше интересных статей в блоге Hard-Workshop.



