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Выбираю лучший генератор текстур для проекта ChimbaBench

Казалось бы, можно просто сфотографировать асфальт и вот, текстура готова, но всё не так просто как выглядит...
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Продолжая работу над ChimbaBench я понял, что пора уже работать не только над кодом, но и над содержанием бенчмарка.

Как можно заметить, простая фотография вполне может работать в качестве текстуры, но это просто фотография, из неё нельзя сделать полноценную текстуру:

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Да, кстати, мой бенчмарк ориентирован на OpenGL/ES 3.0, но он способен работать и с OpenGL/ES 2.0, правда графическая составляющая немного страдает в режиме OGL 2.0:

Впрочем, система может не иметь полноценной поддержки OpenGL 3.0, потому использование более старой версии API может быть целесообразным в таких случаях, даже в ущерб графике, например в Ubuntu 13.04.

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Хотя стоит заметить, сравнивать результаты полученные при использовании разных OpenGL API нельзя, да и визуально бенчмарк как бы намекает:

Но сейчас речь пойдет не про сам проект ChimbaBench, а про генераторы текстур, ведь мне нужны будут текстуры рано или поздно.

Смотреть в сторону платных генераторов я не стану, как и в сторону "демо инвалидов", мне не нужны "сюрпризы" от разработчиков подобного софта, в том числе блокировки в стиле "стал неугоден по политическим причинам".

Потому я буду смотреть только в сторону софта с адекватными условиями использования, иначе говоря в сторону свободного ПО.

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По моим статьям может показаться что я против свободного ПО, и вообще Open-Source, но это не так, я не против свободного ПО, я против линуксоидного мракобесия, когда софт вроде и есть, а толку нет, ибо пользователю нужно вынести мозг чтобы просто запустить линуксоидный "Open-Source".

Так что я постараюсь обойти стороной и линуксоидное мракобесие выдаваемое за софт...

Это не User-Friendly, это мракобесие линуксоидное:

В остатке я собрал несколько свободных утилит претендующих на адекватность, да, мало, но это лучше, чем ничего, и они заслуженно получат дополнительную известность благодаря моей статье.

-

Material Maker 1.2p1

Начал я с Material Maker не просто так, ведь эта программа создана на основе Godot Engine.

Ссылка на репозиторий: ( github.com/RodZill4/material-maker ).

Естественно у данного приложения нет проблем с запуском в среде Linux, достаточно просто запустить исполняемый файл:

Хотя пробовать Material Maker я буду в среде Windows сейчас, просто так проще и быстрее в плане производительности.

Довольно забавно выходит, ведь я собираюсь создать текстуру для проекта на основе Godot Engine, используя приложение, созданное на основе Godot Engine...

Сразу скажу, я не имею особо опыта работы с подобными инструментами, потому буду просто методом тыка пробовать создавать текстуры.

В итоге я без проблем набросал материал, осталось его сохранить и применить в своём проекте:

Material Maker умеет сохранять не только в формате Godot Engine 3 и 4 версии, но и в формате игрового движка Unity, а так же Unreal Engine, довольно интересно:

Но меня интересует формат Godot Engine 3, на вид всё отлично:

Самое время проверить материал в своём проекте.

Материал в принципе работает, но стандартная CSG примитива не очень подходит для адекватного натягивания материала...

Потому я запустил Blender, создал цилиндр, и впихнул его в проект, теперь материал правильно натянулся на цилиндр, так или иначе текстуры у меня в любом случае есть, а материал можно уже и вручную собрать из текстур, но Material Maker сразу экспортирует готовый материал, и это конечно же плюс.

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--

TextureLab v0.3.3

Дальше я опробую TextureLab: ( github.com/njbrown/texturelab ).

Первым делом пробую запустить в среде Linux, и как же без линуксоидных косяков с проводником... Для тех, кто не понял, в самом низу окна есть файл, он спрятался под горизонтальной полосой прокрутки, и вертикальной полосой прокрутки невозможно его достать из под горизонтальной полосы, короче чистый косяк интерфейса, один из множества в дистрибутивах Linux:

Ну да ладно, пробую запустить TextureLab, и ничего не происходит.

Заползаю в терминал, и запускаю через терминал, да, оно не стартует... Ничего нового, ведь сразу было видно, что этот софт уже не на основе Godot Engine.

А потом меня еще будут линуксоиды упрекать за использование Godot Engine ради создания "калькулятора", конечно буду использовать Godot, ибо с ним нет линуксоидного мракобесия при попытке запустить софт...

Ладно, оставлю в покое ущербный линуксоидный "user experience" и перейду к Windows версии TextureLab.

Пара кликов и всё работает, линуксоиды, вот к чему вам нужно стремиться, а не бегать с полыхающей жопой по всему интернету, и рассказывать какие пользователи криворукие вендусятники!

Вернёмся к TextureLab, интерфейс вполне знакомый уже, буквально сразу же нашел примеры текстур, это однозначно плюс.

Ведь буквально за пару кликов я создал текстуру из примера, и могу посмотреть "как оно сделано".

Экспорт работает без лишних заморочек, просто выдает текстуры в PNG файлах:

Переношу текстуры в свой проект, и это очень даже хорошо выглядит!

Да, материал нужно самому создавать и настраивать, но я изначально хотел генератор текстур, а не материалов, материалы я и сам могу настроить как нужно:

-

--

---

NeoTextureEdit v0.6.4

И вот третий вариант, NeoTextureEdit: ( neotextureedit.sourceforge.net ).

Традиционно пробую запустить в среде Linux, и сразу же "утонул"...

Ладно, запускаю Windows версию программы двойным кликом левой кнопкой мыши:

Интерфейс простой, сразу же загружен пример наглядный:

Можно экспортировать любой промежуточный результат.

Однако есть проблема, отменить процесс экспорта невозможно (или не знаю как), потому нужно быть осторожным, ведь можно создать текстуру, которая будет очень долго экспортироваться...

Но даже несмотря на недостатки, простую текстуру создать можно данным инструментом:

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Итоги

- Material Maker

Пожалуй самый доступный генератор текстур, ведь он без проблем работает как в среде Windows, так и в среде Linux, оно и не удивительно, ведь основано это приложение на Godot Engine.

Плюсы:

  • Легко запустить как в среде Windows, так и в помойке дистрибутивов Linux.
  • Простой в использовании.
  • Разные виды материала (Static PBR, Dynamic PBR, 3D PBR, и другие).
  • Экспорт материала в форматe Blender.
  • Экспорт материала в форматe Godot 3 spatial, Godot 4 ORM, Godot 4 Standart.
  • Экспорт материала в форматe Unity (3D, HDRP).
  • Экспорт материала в формате Unreal Engine 4 и 5.
  • Максимальный размер текстуры 8192x8192.
  • Много настроек, и функционала в целом.
  • Режим рисования.

Минусы: Пока не обнаружил.

Неоднозначно: Минимальный размер текстуры 64x64.

- TextureLab

Тоже весьма неплохой генератор текстур, но у него есть проблемы при запуске в дистрибутивах Linux, если честно, мне очень не хочется идти и насиловать терминал, чтобы запустить данный генератор текстур под линуксом...

Плюсы:

  • Есть примеры текстур.
  • Простой в использовании.

Минусы:

  • Проблемы при запуске в среде Linux.

Неоднозначно: Максимальный размер текстуры 4096x4096.

- NeoTextureEdit

Пожалуй я оставлю в покое этот инструмент, ведь он реализован на Java и имеет много проблем, да и в среде Linux запустить это геморрой на голову...

Плюсы:

  • Иногда, оно работает, и даже позволяет создать относительно простую текстуру.

Минусы:

  • Разработано на основе Java со всеми вытекающими зависимостями и последствиями.
  • Крайне низкая производительность экспорта.
  • Интерфейс хоть и простой, но весьма скверный в плане практичности.

Неоднозначно: Можно экспортировать текстуру в размере 16384x16384, и может даже больше, но такая задача занимает неадекватно много времени...

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Заключение

Мой выбор очевиден, это Material Maker, ведь его можно запустить во множестве дистрибутивов Linux без лишнего геморроя на голову, всё благодаря Godot Engine.

Да и в плане функционала Material Maker выглядит лучше остальных.

Но и TextureLab весьма неплох, если бы не проблемы с запуском в среде Linux...

А что до NeoTextureEdit, ладно, пожалуй лучше забыть про это.

Теперь я могу дальше работать над проектом ChimbaBench, ведь инструмент для создания текстур уже найден, и у меня не будет проблем с этим нюансом:

Хотя это не значит что я уже могу набрасывать целый мир в своём проекте, нет, ведь ещё столько нерешённых нюансов...

На этом пожалуй завершу статью.

Благодарю за внимание, больше интересных статей в блоге Hard-Workshop.


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