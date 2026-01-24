Кроме того, объём видеопамяти был увеличен до 24 ГБ.

Моддер Jiacheng Liu поделился в социальных сетях своим новым проектом, согласно которому он осуществил модификацию видеокарты RTX 2080 Ti HOF, повысив ряд её характеристик путём замены компонентов, пишет издание VideoCardz.

Графический процессор в составе RTX 2080 Ti HOF, насчитывающий 4352 шейдерных блока, был заменён на GPU TU102-400-A1 от Nvidia TITAN RTX, обладающий 4608 шейдерными процессорами. Также был увеличен объём видеопамяти — с 11 ГБ на 352-битной шине до 24 ГБ на шине 384 бит с использованием чипов Samsung HC16. Энергопотребление видеокарты было повышено с 300 до 900 Вт.

Источник фото: VideoCardz/Jiacheng Liu

Фактически модифицированный видеоадаптер представляет собой TITAN RTX на усиленной печатной плате от RTX 2080 Ti HOF. В тесте Time Spy с применением воздушного кулера видеокарта набрала 18 038 баллов, что, как отмечается, является высоким результатом для TITAN RTX, средний показатель которого составляет чуть более 14 650 баллов.