Пентагон отказался отвечать на вопрос о «дискомбобуляторе» — загадочном оружии, о применении которого в Венесуэле ранее заявил президент США Дональд Трамп.

На прошлой неделе российские и зарубежные СМИ активно обсуждали тему нового супероружия США, предположительно вызывающего симптомы так называемого «гаванского синдрома» (подробнее об этом можно узнать здесь ). Сегодня этот сюжет получил новое развитие. Как сообщает РИА Новости, американское военное ведомство уклонилось от объяснений по поводу «дискомбобулятора». Этот термин, означающий «дезориентатор», в публичное поле вынес президент Дональд Трамп, рассказав о применении секретного оружия в ходе операции против Венесуэлы.

Может быть интересно

Издание РИА Новости отправило в Пентагон запрос с просьбой уточнить, кто на самом деле автор названия «дискомбобулятор» для упомянутого Трампом оружия. В ответ представители министерства обороны США заявили: «Мы направляем вас к Белому дому для ответа на ваш вопрос».

Ранее Дональд Трамп в интервью New York Post сообщил, что американские военные применили это устройство во время операции по захвату лидера Венесуэлы Николаса Мадуро. По словам президента США, оружие «сделало вражескую технику неработоспособной».

Издание New York Post также привело свидетельства очевидцев, которые описывают воздействие, похожее на использование интенсивной звуковой волны. По их словам, у людей начиналось кровотечение из носа, рвота, наступала слабость, они теряли возможность двигаться. «Вдруг я почувствовал, как будто моя голова взрывается изнутри», — рассказал один из свидетелей.

Трамп отмечал, что с удовольствием бы поговорил об этом оружии подробнее, если бы мог. Однако официальное военное ведомство США теперь отказывается комментировать кто придумал название.