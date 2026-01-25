Смартфон Poco X8 Pro Iron Man Edition замечен в новых сертификатах перед поступлением в продажу

Смартфон Poco X8 Pro появился в нескольких сертификационных базах данных еще до официального запуска. Его уже видели в списке Европейской экономической зоны (EEC), индийской BIS, SGS, а совсем недавно и в индонезийской SDPPI.

Может быть интересно

Poco x7 Pro Iron Man Edition

Теперь телефон получил одобрение NBTC в Таиланде, но изюминка в том, что это специальная версия Iron Man Edition. Специальная версия Poco X7 Pro также была посвящена Железному Человеку, поэтому компания продолжает это сотрудничество и в новом поколении.

Согласно списку NBTC, новая версия имеет номер модели 2511FPC34G и название Poco X8 Pro Iron Man Edition. Хотя сертификационные документы редко раскрывают изменения в дизайне или аппаратной части, само название подтверждает, что Poco планирует выпустить тематическую версию наряду со стандартной моделью.

Время появления также совпадает с обычным циклом выпуска Poco. Poco выпустила модель X7 Pro в январе 2025 года, а Poco X8 Pro впервые получил сертификацию в июле прошлого года. Сейчас наступил январь, поэтому можно ожидать его скорого запуска. По слухам, Poco X8 Pro станет переименованной версией Redmi Turbo 5, дебют которого в Китае ожидается в конце этого месяца. Также ходят слухи о Poco X8 Pro Max, возможно, на базе Redmi Turbo 5 Max, который может выйти одновременно с ним в некоторых регионах.

Если эти утверждения верны, то оба варианта могут получить сенсорные экраны с разрешением 1,5K. Что касается производительности, ожидается, что Poco X8 Pro будет работать на чипсете MediaTek Dimensity 8500, а Pro Max может перейти на более мощный Dimensity 9500.

Что касается программного обеспечения телефона, то он, как предполагается, будет работать под управлением Android 16 и HyperOS 3.