Сенатор Айрат Гибатдинов предложил создавать в России тематические парки. Об этом сообщает ТАСС. В основу таких площадок он предлагает заложить образы известных отечественных персонажей вроде Чебурашки или героев «Простоквашино».

Айрат Гибатдинов, сенатор от КПРФ, выступил с идеей для нового семейного досуга. В интервью ТАСС он заявил, что стране нужны свои парки развлечений, построенные вокруг образов из отечественной анимации и кино. За основу он предлагает взять героев, популярных еще в СССР.

В пример он приводит Чебурашку, Крокодила Гену, Винни-Пуха и Волка с Зайцем из «Ну, погоди!». Эти персонажи, уверен Гибатдинов, могли бы составить конкуренцию западным аналогам. Логичным развитием их популярности он видит не просто игрушки, а целые культурные пространства с аттракционами и шоу.

Может быть интересно

Готовой точкой роста сенатор считает московский «Остров мечты». Но этого недостаточно — нужны похожие проекты в других городах. Условное название для всей сети он уже придумал: «Чебурляндия».

Свою идею парламентарий объясняет текущим моментом. Общество, по его оценке, теперь больше ценит собственное наследие. А феноменальный сбор нового фильма про Чебурашку, по мысли Гибатдинова, как раз подтверждает: эти образы все еще работают. Такой парк стал бы, по его словам, инструментом «мягкой силы» и помогал формировать у детей позитивную идентичность.

Реклама. ООО «Яндекс Маркет», ИНН 9704254424